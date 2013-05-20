Meta 1 arttırılmış gerçekçilik sistemi, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı





Kickstarter üzerinde New York merkezli Meta tarafından başlatılmış yeni bir proje olan Meta 1, kullanıcıların gerçek dünya içerisinde üç boyutlu sanal nesneler ile etkileşime geçebilmesine imkan veriyor.

Gözlük şeklinde giyilebilir yapıda olan Meta 1, şimdilik çok iyi görünmüyor olsa da ileride günlük kullanıma uygun hale geleceği söyleniyor. Oldukça güçlü yazılım geliştirme kiti üzerine inşa edilen cihazın, artırılmış gerçeklik için en gelişmiş ve uygun ara yüzü sunduğunu belirtiliyor. Google Glass'ın aksine üç boyutlu objeleri kullanıcıların direkt olarak önüne getiren sistem, teknik olarak iki göz için 23° görüş açısına, iki adet kameraya ve yine her göz için 960x540 çözünürlüğe sahip. Şimdilik sadece Windows 32bit/64bit sürümleri ile çalışabilen sistem, ayrıca üzerinde HDMI ve USB portlarını da barındırıyor.

Gelişmiş yüzey izleme teknolojileri ve düşük ya da yüksek düzeyde ortam derinlik verilerini toplayabilme özelliğine sahip olan Meta 1, bu sayede üç boyutlu ortamda objeler ile etkileşime geçilmesine ve kontrol edilmesine imkan verebiliyor. Site üzerinde yapılacak 750$ bağış ile Eylül ayında elde edilebilen ürün, Iron Man, Avatar ve Minority Report filmlerinden ilham alınarak geliştiriliyor.

Kickstarter üzerinde 100,000$ hedef ile başlayan Meta 1 projesi, 199 bağış ile 86,840$ toplamış durumda. Bitimine daha 27 gün olan proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürün hakkında çok daha iyi bilgi sahibi olabilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/551975293/meta-the-most-advanced-augmented-reality-interface