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Meta 1 arttırılmış gerçekçilik sistemi, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Meta 1 arttırılmış gerçekçilik sistemi, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı
Kickstarter üzerinde New York merkezli Meta tarafından başlatılmış yeni bir proje olan Meta 1, kullanıcıların gerçek dünya içerisinde üç boyutlu sanal nesneler ile etkileşime geçebilmesine imkan veriyor.
Gözlük şeklinde giyilebilir yapıda olan Meta 1, şimdilik çok iyi görünmüyor olsa da ileride günlük kullanıma uygun hale geleceği söyleniyor. Oldukça güçlü yazılım geliştirme kiti üzerine inşa edilen cihazın, artırılmış gerçeklik için en gelişmiş ve uygun ara yüzü sunduğunu belirtiliyor. Google Glass'ın aksine üç boyutlu objeleri kullanıcıların direkt olarak önüne getiren sistem, teknik olarak iki göz için 23° görüş açısına, iki adet kameraya ve yine her göz için 960x540 çözünürlüğe sahip. Şimdilik sadece Windows 32bit/64bit sürümleri ile çalışabilen sistem, ayrıca üzerinde HDMI ve USB portlarını da barındırıyor.
Gelişmiş yüzey izleme teknolojileri ve düşük ya da yüksek düzeyde ortam derinlik verilerini toplayabilme özelliğine sahip olan Meta 1, bu sayede üç boyutlu ortamda objeler ile etkileşime geçilmesine ve kontrol edilmesine imkan verebiliyor. Site üzerinde yapılacak 750$ bağış ile Eylül ayında elde edilebilen ürün, Iron Man, Avatar ve Minority Report filmlerinden ilham alınarak geliştiriliyor.
Kickstarter üzerinde 100,000$ hedef ile başlayan Meta 1 projesi, 199 bağış ile 86,840$ toplamış durumda. Bitimine daha 27 gün olan proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürün hakkında çok daha iyi bilgi sahibi olabilirsiniz.
 
Meta 1 arttırılmış gerçekçilik sistemi, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı


http://www.kickstarter.com/projects/551975293/meta-the-most-advanced-augmented-reality-interface Yorum Yaz
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zetbek 6 yıl
Biyturs_OnSr
Moribito
drfree1 Güzel birşey e benziyor Umarım fiyatı pahalı olmaz.
Kickstarterda $50 bagisla, bedava yolluyorlar. Zaten Kickstar bir pre-e-ticaret sitesi, on siparis ile calisiyor. Millet babasinin hayrina bagis yapmiyor, ucuza onceden urun satin aliyor.
Yok hocam $750, $50 değil. Bende şaşırdım bir an 50yi görünce.

keskem 50 olaydı 2-3 tane bağış yapardım. :):)
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Biyturs_OnSr 6 yıl
Moribito
drfree1 Güzel birşey e benziyor Umarım fiyatı pahalı olmaz.
Kickstarterda $50 bagisla, bedava yolluyorlar. Zaten Kickstar bir pre-e-ticaret sitesi, on siparis ile calisiyor. Millet babasinin hayrina bagis yapmiyor, ucuza onceden urun satin aliyor.

Yok hocam $750, $50 değil. Bende şaşırdım bir an 50'yi görünce.
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levent_hurkan 6 yıl
Google Glass ve bu Meta gibi ürünler sayesinde ileride insanlar gerçekle sanalı karıştıracak gibi görünüyor. Güzel teknoloji ama fazla sanallıkta iyi değil bence.
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Moribito 6 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

Moribito

drfree1 Güzel birşey e benziyor Umarım fiyatı pahalı olmaz.
Kickstarterda $50 bagisla, bedava yolluyorlar. Zaten Kickstar bir pre-e-ticaret sitesi, on siparis ile calisiyor. Millet babasinin hayrina bagis yapmiyor, ucuza onceden urun satin aliyor.


Yok hocam $750, $50 değil. Bende şaşırdım bir an 50'yi görünce.

$50'a sunglass veriyorlarmis
, glass deyince urunun kendisi sandim basta.
Az cakal degil bunlarda...
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digimon52 6 yıl
Heavy Rain oynayanlar cokdan kesfeti bile :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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itachi237 6 yıl
heavy rain'dede aynısı vardı
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Like a Sir 6 yıl
10 yıl sonra ulaşılacak teknoloji muazzam görünüyor , iron man deki , jarvis gibi hologratik ev bilgisayarları gibi sistemler gözümün önüne geliyor muazzam
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drfree1 6 yıl
Güzel birşey e benziyor Umarım fiyatı pahalı olmaz.
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Divinity 6 yıl
video kamera algılayıcısının kablosunu nereye bağlıyorlar çözemedim
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Moribito 6 yıl drfree1
drfree1

Güzel birşey e benziyor Umarım fiyatı pahalı olmaz.

Kickstarter'da $50 bagisla, bedava yolluyorlar. Zaten Kickstar bir pre-e-ticaret sitesi, on siparis ile calisiyor. Millet babasinin hayrina bagis yapmiyor, ucuza onceden urun satin aliyor.
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