Metro-Goldwyn-Mayer, 600'den fazla yapımı YouTube ve Google Play'e getiriyor





Çevrimiçi ücretli film akışları konusunda büyük adımlar atmaya devam eden Google, Paramount'tan sonra diğer bir Hollywood devi Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) ile de lisans anlaşması imzaladı.





Terminator, Robocop, Rain Man, Rocky, Pembe Panter gibi önemli yapımların arasında olduğu 600'den fazla film anlaşma kapsamında YouTube ve Google Play üzerinden satın alma ve kiralamaya açılacak. Böylece 6 büyük Hollywood stüdyosundan 5'i ile Google anlaşma imzalamış oldu.





İlerleyen haftalarda daha fazla MGM yapımı erişime açılacak. Ancak ilk olarak Kanada ve ABD sınırları içerisindeki kullanıcılar bu imkandan faydalanacak. Diğer ülkelere ne zaman erişim imkanı tanınacağı bilinmiyor.





Genel olarak filmler 2.99$-3.99$ arasında değişiyor. HD versiyonlar ise 1 dolar daha pahalı. Kiralanan filmlerin 30 gün içinde izlenmesi ancak izlemeye başladıktan sonra da 48 saat içinde bitirilmesi gerekiyor. İngiltere'de ise eski yapımlar 2.50 pound, yeni yapımlar 3.50 pound, HD versiyonlar ise 4.50 pound olarak fiyatlandırılıyor.



