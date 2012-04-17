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Metro-Goldwyn-Mayer, 600'den fazla yapımı YouTube ve Google Play'e getiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrimiçi ücretli film akışları konusunda büyük adımlar atmaya devam eden Google, Paramount'tan sonra diğer bir Hollywood devi Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) ile de lisans anlaşması imzaladı.

Terminator, Robocop, Rain Man, Rocky, Pembe Panter gibi önemli yapımların arasında olduğu 600'den fazla film anlaşma kapsamında YouTube ve Google Play üzerinden satın alma ve kiralamaya açılacak. Böylece 6 büyük Hollywood stüdyosundan 5'i ile Google anlaşma imzalamış oldu. 

İlerleyen haftalarda daha fazla MGM yapımı erişime açılacak. Ancak ilk olarak Kanada ve ABD sınırları içerisindeki kullanıcılar bu imkandan faydalanacak. Diğer ülkelere ne zaman erişim imkanı tanınacağı bilinmiyor.

Genel olarak filmler 2.99$-3.99$ arasında değişiyor. HD versiyonlar ise 1 dolar daha pahalı. Kiralanan filmlerin 30 gün içinde izlenmesi ancak izlemeye başladıktan sonra da 48 saat içinde bitirilmesi gerekiyor. İngiltere'de ise eski yapımlar 2.50 pound, yeni yapımlar 3.50 pound, HD versiyonlar ise 4.50 pound olarak fiyatlandırılıyor.


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Faunus 7 yıl en beğenilen
Mamunda akaar. (swh)
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OverClocK1ng 7 yıl
Onu bırakın da şu Robocop'un yenisi çekilecekti. Üstelik de çok sevdiğim Darren Aronofsky yönetecekti. Şimdi bakıyorum. 18 Mart 2012 de güncelleme yapmışlar. Darren babanın adı da geçmiyor. Ne bir tanıdık oyuncu var ne de bişey var. Olmamış yine. MGM batacak diyorlardı, zor durumda diyorlardı. İşte batarsa bundan batar...
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X-FI 7 yıl
Mamundamı kalmış... Zorronleech varken :D
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perikentli 7 yıl
yine bi yol bulurlar korsanını alırlar abi bu işin sonu yok
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E_Aydin35 7 yıl
Hizmetler iyi, keşke fiyatlar biraz daha düşük olsa yada kampanyalar falan? 3 film kiralayana 2 tane ücretsiz :p falan:)
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raptor2009 7 yıl
Aslında korsanın önüne geçmek için gayet güzel çalışmalar.
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saygi 7 yıl
O filmler hesabımıza tanımlansa istediğimiz kadar ve istediğimiz yerde, zamanda seyretse idik fiyatlandırmaya itirazımız olmazdı ama nu 30/48 işi pek iyi değil. Ancak çok yeni filmler için sinemaya bir alternatif olur o kadar.
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Faunus 7 yıl en beğenilen
Mamunda akaar. (swh)
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