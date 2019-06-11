Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı: Renkli ekran, daha uygun fiyat

Mi Band 4 tasarımı
Mi Band 4 tasarım noktasında önceki nesillere hayli benzer. Daha öncesinde kullanılan 2.5D kavisli yapıdaki ekran bir miktar daha düz hale gelmiş. Ayrıca Mi Band 3’ü kontrol etmemiz için bulunan hafif girintili kapasitif buton Mi Band 4’de ekranın altına yerleştirilmiş. Görsellere dikkatli bakıldığında küçük bir çember şeklindeki butonun yerini görmek mümkün.
Ön yüzde dikkatleri toplayan kısım tabii ki renkli ekran oluyor. Mi Band 2 ve Mi Band 3 tek renk ekranla geldiği için saat arayüzleri ve işlevsellikleri oldukça kısıtlıydı. Mi Band 4’de ise 16 bin renk destekli 0.95 inç boyutunda 240 x 120 çözünürlüğünde AMOLED ekran mevcut. Böylece farklı saat arayüzleri ile cihazı kişiselleştirmek mümkün oluyor. Örneğin etkinlik sırasında Overwatch oyunu karakterlerinin yer aldığı saat arayüzleri gösterildi. Her zaman olduğu gibi çeşitli renklerdeki kordonlar da tasarımı tamamlayıcı unsurlardan biri olarak yerini almış.
Mi Band 4 özellikleri ve fiyatı
Mi Band 4’ün batarya boyutu 135 mAh’e yükseldi. Bu kapasite ile cihaz yine haftalar süren kullanım ömrü vadediyor. Bağlanabilirlik noktasında ise Bluetooth 5.0 desteği eşlik edecek. Uyku takibi, bildirimleri/mesajları/aramaları görme, titreşim, farklı aktivitelerin takibi gibi temel Mi Band özellikleri Mi Band 4'de de yerini koruyor. 50 metre suya kadar dayanıklılık sayesinde yüzerken de akıllı bilekliği kullanmaya devam edebilirsiniz.
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aynisinin burada uretilmis versiyonu olsa 240 dolardan itelenmeye calisilir trde insanlarin acgozlulugu yuzunden.