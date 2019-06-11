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Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı: Renkli ekran, daha uygun fiyat

Mi Band 4 an itibariyle Çin’de düzenlenen etkinlik ile birlikte tanıtıldı. Renkli ekran ile seriye yeni bir hava katan akıllı bileklik ile ilgili detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
22,1b
1
56
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı: Renkli ekran, daha uygun fiyat
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Xiaomi’nin uzun süredir gündemi meşgul eden akıllı bilekliği Mi Band 4 an itibariyle tanıtıldı. Firmanın Çin’de düzenlediği etkinliğin yıldızı olan Mi Band 4 hakkında tüm detayları öğrenmiş olduk. Özellikle renkli ekranı ile Mi Band serisine büyük bir değişim getiriyor.

Mi Band 4 tasarımı

Mi Band 4 tasarım noktasında önceki nesillere hayli benzer. Daha öncesinde kullanılan 2.5D kavisli yapıdaki ekran bir miktar daha düz hale gelmiş. Ayrıca Mi Band 3’ü kontrol etmemiz için bulunan hafif girintili kapasitif buton Mi Band 4’de ekranın altına yerleştirilmiş. Görsellere dikkatli bakıldığında küçük bir çember şeklindeki butonun yerini görmek mümkün.

Ön yüzde dikkatleri toplayan kısım tabii ki renkli ekran oluyor. Mi Band 2 ve Mi Band 3 tek renk ekranla geldiği için saat arayüzleri ve işlevsellikleri oldukça kısıtlıydı. Mi Band 4’de ise 16 bin renk destekli 0.95 inç boyutunda 240 x 120 çözünürlüğünde AMOLED ekran mevcut. Böylece farklı saat arayüzleri ile cihazı kişiselleştirmek mümkün oluyor. Örneğin etkinlik sırasında Overwatch oyunu karakterlerinin yer aldığı saat arayüzleri gösterildi. Her zaman olduğu gibi çeşitli renklerdeki kordonlar da tasarımı tamamlayıcı unsurlardan biri olarak yerini almış.

Arka tarafa geçtiğimizde kalp atış sensörünü görüyoruz. Burada farklılaşan nokta ise şarj pinlerinin konumu. Eskiden bu pinler cihazın alt kısmında yer alıyordu. Şimdi ise arka tarafa yerleştirilmiş. Akıllı bilekliğin tasarım noktasındaki değişimleri bu şekilde sıralanabiliyor. 
Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı: Renkli ekran, daha uygun fiyat
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Mi Band 4 özellikleri ve fiyatı

Mi Band 4’ün batarya boyutu 135 mAh’e yükseldi. Bu kapasite ile cihaz yine haftalar süren kullanım ömrü vadediyor. Bağlanabilirlik noktasında ise Bluetooth 5.0 desteği eşlik edecek. Uyku takibi, bildirimleri/mesajları/aramaları görme, titreşim, farklı aktivitelerin takibi gibi temel Mi Band özellikleri Mi Band 4'de de yerini koruyor. 50 metre suya kadar dayanıklılık sayesinde yüzerken de akıllı bilekliği kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sesli asistan Mi Band 4'ün önemli özelliklerinden bir diğeri. Direkt olarak bilekliğinize komutlar verebiliyorsunuz. Örneğin kalp atışımı ölç, müziği değiştir vb. komutlar yardımıyla sesli asistandan yararlanabilirsiniz. Sesli asistan bilekliğe yeni bir fonksiyonellik katmış gibi duruyor. Komutlar alarm kurma, geri sayım başlatma, telefonunuzun yerini bulma, hava durumu gibi oldukça uzun bir ek listeye sahip.
Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı: Renkli ekran, daha uygun fiyat
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Mi Band 4'ün renkli ekran ve sesli asistan gibi ek özellikleri sebebiyle fiyatının oldukça yükseleceği tahmin ediliyordu. Xiaomi herkesi şaşırtarak yeni akıllı bilekliği 24 dolar fiyat etiketiyle duyurdu. Bu fiyat Mi Band 3'ün duyurulduğu fiyattan bile daha düşük. NFC özelliğine sahip olan üst versiyon 33 dolar fiyata sahip. Marvel ile yapılan anlaşma sonucu özel olarak hazırlanan Avengers tasarımlı Mi Band 4 ise 50 dolar ile raflardaki yerini alacak. Iron Man, Kaptan Amerika vb. temalı kordon/arayüz tasarımları ve özel kutuyla birlikte geliyor. Her ne kadar Çince olsa da cihazın tasarımını ve Avengers versiyonunu aşağıdaki tanıtım videosundan inceleyebilirsiniz.

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xAsTx 1 hf. en beğenilen
herkes ozellik dolayisiyla daha yuksek fiyat beklerken guzel bir ters kose oldu.
aynisinin burada uretilmis versiyonu olsa 240 dolardan itelenmeye calisilir trde insanlarin acgozlulugu yuzunden.
herkes ozellik dolayisiyla daha yuksek fiyat beklerken guzel bir ters kose oldu.aynisinin burada uretilmis versiyonu olsa 240 dolardan itelenmeye calisilir ...
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1 Yanıt Yanıtla +44
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theJuDGe_41 1 hf.
Kadran seçenekleri şöyle:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Şıh Hazretleri 1 hf.
Dolar 50 lira olmadan, bir an önce gelse de alsak
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2 Avatar Avatar
Ray Kurzweil 1 hf.
Aynı ürünü Apple yapsa 250 dolardan satışa çıkarırdı. Alan da olurdu.
Apple logolu ürüne fazladan para verip kazıklanınca kendisini zengin ve elit zanneden tipler maalesef hala var...
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Ege Fakirullahoğlu 1 hf.
Reklam etkileyiciydi.
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ScR3Am05 1 hf.
Şu anda en ucuz 33 dolar. Çin ve global sürümü çıktı.
Çin sürümde de diğer dil seçenekleri var.
Global sürümde nfc ve mikrofon yok yani sesli asistan yok.
Global sürüm düz olan sürüm nfcsiz ve asistansiz
Çin sürümünde nfc var ve sadece Çinde çalışıyor
Çin sürümünde sesli asistan var ve sadece Çince çalışıyor.
İngilizce sesli asistan gelmeyecek.
Ülkemizde nfc calismaycagi için ve sesli asistan hep Çince olacağı için global sürüm alın.
Global sürüm önümüzde ki hafta içi 28 dolar olacak. Biraz bekleyin.
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a_y_k_u_t 1 hf.
Umarım 24 dolardan çıkar... Aracılar 24 dolarlık fiyatı 34 dolara çekiyor..
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DH Misafiri 1 hf.
kaç lira verirsin 5 kayışlı temiz bi tanesine
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PSN_vs_XBOXLive 1 hf.
Ne zaman alabiliriz? Çin versiyon almakta sıkıntı var mı? Kullanımda sorun yaşar mıyız, global sürümü mü beklemek gerekir?

Aliexpress üzerinde 24 dolar fiyatı henüz göremedim.
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ozkan_mee 1 hf.
3. Versionda hiç yerinden çıktığını gormedim 2. Versionda o sorunlar var diye okudum
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DH Misafiri 1 hf.
saatin kendisi kordan çıkıp düşüyor kayboluyor. düşüp kaybolmasa güzel saat.
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ozkan_mee 1 hf.
Dün global versiyonunu eklemiştim 260 tl idi şimdi 295 olmus nfc de 330 küsür olmuş 😅😅
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ozkan_mee 1 hf.
@Kefelon sesli asistin ne gibi artısı olacak o kadar para vermeye gerek olur mu ki ? 33$ ise iyide gibi ama GB sürüm 38 ise aliden almak mantıklı en azindan bilindik site
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