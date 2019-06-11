Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı: Renkli ekran, daha uygun fiyat

Xiaomi’nin uzun süredir gündemi meşgul eden akıllı bilekliği Mi Band 4 an itibariyle tanıtıldı. Firmanın Çin’de düzenlediği etkinliğin yıldızı olan Mi Band 4 hakkında tüm detayları öğrenmiş olduk. Özellikle renkli ekranı ile Mi Band serisine büyük bir değişim getiriyor.

Mi Band 4 tasarımı

Mi Band 4 tasarım noktasında önceki nesillere hayli benzer. Daha öncesinde kullanılan 2.5D kavisli yapıdaki ekran bir miktar daha düz hale gelmiş. Ayrıca Mi Band 3’ü kontrol etmemiz için bulunan hafif girintili kapasitif buton Mi Band 4’de ekranın altına yerleştirilmiş. Görsellere dikkatli bakıldığında küçük bir çember şeklindeki butonun yerini görmek mümkün.

Ön yüzde dikkatleri toplayan kısım tabii ki renkli ekran oluyor. Mi Band 2 ve Mi Band 3 tek renk ekranla geldiği için saat arayüzleri ve işlevsellikleri oldukça kısıtlıydı. Mi Band 4’de ise 16 bin renk destekli 0.95 inç boyutunda 240 x 120 çözünürlüğünde AMOLED ekran mevcut. Böylece farklı saat arayüzleri ile cihazı kişiselleştirmek mümkün oluyor. Örneğin etkinlik sırasında Overwatch oyunu karakterlerinin yer aldığı saat arayüzleri gösterildi. Her zaman olduğu gibi çeşitli renklerdeki kordonlar da tasarımı tamamlayıcı unsurlardan biri olarak yerini almış.

Arka tarafa geçtiğimizde kalp atış sensörünü görüyoruz. Burada farklılaşan nokta ise şarj pinlerinin konumu. Eskiden bu pinler cihazın alt kısmında yer alıyordu. Şimdi ise arka tarafa yerleştirilmiş. Akıllı bilekliğin tasarım noktasındaki değişimleri bu şekilde sıralanabiliyor.

Mi Band 4 özellikleri ve fiyatı

Mi Band 4’ün batarya boyutu 135 mAh’e yükseldi. Bu kapasite ile cihaz yine haftalar süren kullanım ömrü vadediyor. Bağlanabilirlik noktasında ise Bluetooth 5.0 desteği eşlik edecek. Uyku takibi, bildirimleri/mesajları/aramaları görme, titreşim, farklı aktivitelerin takibi gibi temel Mi Band özellikleri Mi Band 4'de de yerini koruyor. 50 metre suya kadar dayanıklılık sayesinde yüzerken de akıllı bilekliği kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sesli asistan Mi Band 4'ün önemli özelliklerinden bir diğeri. Direkt olarak bilekliğinize komutlar verebiliyorsunuz. Örneğin kalp atışımı ölç, müziği değiştir vb. komutlar yardımıyla sesli asistandan yararlanabilirsiniz. Sesli asistan bilekliğe yeni bir fonksiyonellik katmış gibi duruyor. Komutlar alarm kurma, geri sayım başlatma, telefonunuzun yerini bulma, hava durumu gibi oldukça uzun bir ek listeye sahip.

Mi Band 4'ün renkli ekran ve sesli asistan gibi ek özellikleri sebebiyle fiyatının oldukça yükseleceği tahmin ediliyordu. Xiaomi herkesi şaşırtarak yeni akıllı bilekliği 24 dolar fiyat etiketiyle duyurdu. Bu fiyat Mi Band 3'ün duyurulduğu fiyattan bile daha düşük. NFC özelliğine sahip olan üst versiyon 33 dolar fiyata sahip. Marvel ile yapılan anlaşma sonucu özel olarak hazırlanan Avengers tasarımlı Mi Band 4 ise 50 dolar ile raflardaki yerini alacak. Iron Man, Kaptan Amerika vb. temalı kordon/arayüz tasarımları ve özel kutuyla birlikte geliyor. Her ne kadar Çince olsa da cihazın tasarımını ve Avengers versiyonunu aşağıdaki tanıtım videosundan inceleyebilirsiniz.