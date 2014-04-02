MIPS, giyilebilir cihazlara yönelik Newton yongasetini duyurdu





Intel'in giyilebilir cihazlara yönelik Edison adlı SD kart boyutundaki mini bilgisayarı sonrasında bir hamle de MIPS firmasından geldi. Imagination Technologies yan firması olarak faaliyet gösteren MIPS, pazara Newton adlı yongasetini sunacak.





Ingenic ile ortak olarak geliştirilen Newton, MIPS mimarisini temel alıyor. Geçmişi eskilere dayanan MIPS, ARM ile aynı mikromimariyi paylaşıyor ve üst seviye performansı düşük enerji tüketimi ile birleştiriyor. Ancak MIPS genelde entegre uygulamalarda karşımıza çıkıyor.





Newton yongaseti performans ve enerji tüketimi anlamında Android Wear cihazlarının ihtiyacına göre şekilleniyor. Yongasetinde 1GHz saat hızında çalışan JZ4775 işlemci yer alıyor. 30+ saat kullanım süresi, 3GB'a kadar RAM, 720p video, WiFi, Bluetooth 4.0, NFC, USB gibi özelliklere de destek sunuluyor. Yongaseti bir SD kart büyüklüğünde.





Bileşenlerin kolayca eklenip çıkarılmasını sağlayan Newton, an itibariyle üreticilerin beğenisine sunulmuş durumda. Yaz aylarında ilk cihazlarla birlikte Newton yongasetinin de piyasada boy göstermesi bekleniyor.

http://blog.imgtec.com/mips-processors/new-mips-based-ingenic-newton-platform-targets-wearables-consumer-iot-devices