Çin'in yeni işlemcisi Intel ve AMD'ye kafa tutuyor!

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de piyasaya çıkan 3A6000 işlemcisi yeni Dragon çekirdek mimarisiyle öncülü olan 3A5000'a göre önemli geliştirmeler sunuyor. 4 çekirdek 8 izlek desteğine sahip MIPS mimarili işlemci 2.5 GHz frekans seviyesine kadar çıkabiliyor. Dördüncü jenerasyon Dragon mimarili LA664 çekirdeklerini kullanan işlemci eş zamanlı çoklu iş parçacığı desteği yanında LSX ve LASX komut setlerini de destekliyor.
Daha düşük frekansa rağmen tek çekirdekte Intel'den hızlı
İşlemci Intel Core i3-10100 ve AMD Ryzen 3 3100 CPU'ları yanında önceki nesil 3A5000 ile de kıyaslanıyor. SPEC CPU INT ve FP testlerinde selefinden 2 kat hızlı olan işlemci, Intel ve AMD ile de başabaş performans sergiliyor. Intel ve AMD'nin en büyük farkı 4.0 GHz gibi çok daha yüksek frekanslara çıkabilmesi. Buna rağmen Loongson 3A6000, Core i3-10100'ü tek çekirdek testinde geçmeyi başarıyor.
32 çekirdekli versiyon yolda
Loongston 3A6000 Çin'in yerli işlemci gelişimi açısından büyük bir ilerleme olarak görülüyor. Intel'in 10. nesil işlemcilerine göre %30 IPC kazanımı oldukça iyi görünüyor. Frekans hızı ve çekirdek sayıları da artırılabilirse rekabette daha güçlü bir yere gelebilir. Firma gelecek sene iş istasyonları ve sunucu segmenti için 8,16 ve 32 çekirdekli versiyonlarını da hazırladıklarını duyurdu. AMD ve Intel'e ARM tarafında Apple ve Qualcomm'un yanında, Çin'den de güçlü bir rakibin gelmesi bu firmaların işlerini zorlaştıracak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.