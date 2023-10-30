Çin'in yeni işlemcisi Intel ve AMD'ye kafa tutuyor!

Tam Boyutta Gör Çin'in yerli işlemcisi Loongston 3A6000'a ait ilk test sonuçları paylaşıldı. Sonuçlara göre işlemci Intel'in 10. nesil ve AMD'nin Zen 2 mimarilerinden daha iyi döngü başına işlem sayısına (IPC) sahip.

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de piyasaya çıkan 3A6000 işlemcisi yeni Dragon çekirdek mimarisiyle öncülü olan 3A5000'a göre önemli geliştirmeler sunuyor. 4 çekirdek 8 izlek desteğine sahip MIPS mimarili işlemci 2.5 GHz frekans seviyesine kadar çıkabiliyor. Dördüncü jenerasyon Dragon mimarili LA664 çekirdeklerini kullanan işlemci eş zamanlı çoklu iş parçacığı desteği yanında LSX ve LASX komut setlerini de destekliyor.

Tam Boyutta Gör Loongson 3A6000 işlemcisiyle gelen test bilgisayarı, 8 GB DDR4-3200 bellek, 256 GB SSD ve AMD Radeon RX-580 grafik kartına sahip. İşlemcinin soğutması ise standart bir fan ile yapılıyor.

Daha düşük frekansa rağmen tek çekirdekte Intel'den hızlı

İşlemci Intel Core i3-10100 ve AMD Ryzen 3 3100 CPU'ları yanında önceki nesil 3A5000 ile de kıyaslanıyor. SPEC CPU INT ve FP testlerinde selefinden 2 kat hızlı olan işlemci, Intel ve AMD ile de başabaş performans sergiliyor. Intel ve AMD'nin en büyük farkı 4.0 GHz gibi çok daha yüksek frekanslara çıkabilmesi. Buna rağmen Loongson 3A6000, Core i3-10100'ü tek çekirdek testinde geçmeyi başarıyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör UnixBench testinde de önceki nesilden çok daha iyi performans gösteren işlemci 3A5000'den tek çekirdekte %40, çok çekirdekte %72 daha iyi performans göstermeyi başarıyor. AMD ve Intel'le yine başabaş sonuçlar elde ediyor. İşlemci aynı zamanda 4K 30 FPS videoları oynatabiliyor. Ancak 4K 60 FPS videolarda kare düşüşleri gözleniyor.

Tam Boyutta Gör Şimdilik işlemcinin termal durumu, güç tüketimi ve oyun performansı hakkında elimizde bilgi yok. İşlemcinin Tomb Raider, Torchlight, Dead Cells, ve World of Warcraft gibi oyunları oynatabildiği ancak oyun desteğinin daha erken aşamada olduğu söyleniyor.

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32 çekirdekli versiyon yolda

Loongston 3A6000 Çin'in yerli işlemci gelişimi açısından büyük bir ilerleme olarak görülüyor. Intel'in 10. nesil işlemcilerine göre %30 IPC kazanımı oldukça iyi görünüyor. Frekans hızı ve çekirdek sayıları da artırılabilirse rekabette daha güçlü bir yere gelebilir. Firma gelecek sene iş istasyonları ve sunucu segmenti için 8,16 ve 32 çekirdekli versiyonlarını da hazırladıklarını duyurdu. AMD ve Intel'e ARM tarafında Apple ve Qualcomm'un yanında, Çin'den de güçlü bir rakibin gelmesi bu firmaların işlerini zorlaştıracak gibi görünüyor.

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