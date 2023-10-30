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    Çin'in yeni işlemcisi Intel ve AMD'ye kafa tutuyor!

    Çin'in yerli işlemcisi Loongston 3A6000'a ait ilk test sonuçları paylaşıldı. İşlemci, Intel'in 10. nesil ve AMD'nin Zen 2 mimarilerinden daha iyi döngü başına işlem sayısına (IPC) sahip.
    Çin'in yeni işlemcisi Intel ve AMD'ye kafa tutuyor! Tam Boyutta Gör
    Çin'in yerli işlemcisi Loongston 3A6000'a ait ilk test sonuçları paylaşıldı. Sonuçlara göre işlemci Intel'in 10. nesil ve AMD'nin Zen 2 mimarilerinden daha iyi döngü başına işlem sayısına (IPC) sahip.

    Geçtiğimiz haftalarda Çin'de piyasaya çıkan 3A6000 işlemcisi yeni Dragon çekirdek mimarisiyle öncülü olan 3A5000'a göre önemli geliştirmeler sunuyor. 4 çekirdek 8 izlek desteğine sahip MIPS mimarili işlemci 2.5 GHz frekans seviyesine kadar çıkabiliyor. Dördüncü jenerasyon Dragon mimarili LA664 çekirdeklerini kullanan işlemci eş zamanlı çoklu iş parçacığı desteği yanında LSX ve LASX komut setlerini de destekliyor.

    Çin'in yeni işlemcisi Intel ve AMD'ye kafa tutuyor! Tam Boyutta Gör
    Loongson 3A6000 işlemcisiyle gelen test bilgisayarı, 8 GB DDR4-3200 bellek, 256 GB SSD ve AMD Radeon RX-580 grafik kartına sahip. İşlemcinin soğutması ise standart bir fan ile yapılıyor.

    Daha düşük frekansa rağmen tek çekirdekte Intel'den hızlı

    İşlemci Intel Core i3-10100 ve AMD Ryzen 3 3100 CPU'ları yanında önceki nesil 3A5000 ile de kıyaslanıyor. SPEC CPU INT ve FP testlerinde selefinden 2 kat hızlı olan işlemci, Intel ve AMD ile de başabaş performans sergiliyor. Intel ve AMD'nin en büyük farkı 4.0 GHz gibi çok daha yüksek frekanslara çıkabilmesi. Buna rağmen Loongson 3A6000, Core i3-10100'ü tek çekirdek testinde geçmeyi başarıyor.

    Çin'in yeni işlemcisi Intel ve AMD'ye kafa tutuyor! Tam Boyutta Gör

    Çin'in yeni işlemcisi Intel ve AMD'ye kafa tutuyor! Tam Boyutta Gör
    UnixBench testinde de önceki nesilden çok daha iyi performans gösteren işlemci 3A5000'den tek çekirdekte %40, çok çekirdekte %72 daha iyi performans göstermeyi başarıyor. AMD ve Intel'le yine başabaş sonuçlar elde ediyor. İşlemci aynı zamanda 4K 30 FPS videoları oynatabiliyor. Ancak 4K 60 FPS videolarda kare düşüşleri gözleniyor. 
    Çin'in yeni işlemcisi Intel ve AMD'ye kafa tutuyor! Tam Boyutta Gör
    Şimdilik işlemcinin termal durumu, güç tüketimi ve oyun performansı hakkında elimizde bilgi yok. İşlemcinin Tomb Raider, Torchlight, Dead Cells, ve World of Warcraft gibi oyunları oynatabildiği ancak oyun desteğinin daha erken aşamada olduğu söyleniyor.

    32 çekirdekli versiyon yolda

    Loongston 3A6000 Çin'in yerli işlemci gelişimi açısından büyük bir ilerleme olarak görülüyor. Intel'in 10. nesil işlemcilerine göre %30 IPC kazanımı oldukça iyi görünüyor. Frekans hızı ve çekirdek sayıları da artırılabilirse rekabette daha güçlü bir yere gelebilir. Firma gelecek sene iş istasyonları ve sunucu segmenti için 8,16 ve 32 çekirdekli versiyonlarını da hazırladıklarını duyurdu. AMD ve Intel'e ARM tarafında Apple ve Qualcomm'un yanında, Çin'den de güçlü bir rakibin gelmesi bu firmaların işlerini zorlaştıracak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 32 dakika önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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