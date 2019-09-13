MIT araştırmacıları, dünyanın en siyah maddesini üretti

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) görev yapan bir grup bilim insanı, dünyanın en siyah maddesini ürettiklerini duyurdu. Araştırmacıların bugün yaptıkları açıklamalara göre üretilen bu yeni madde, ışığın %99,96'sından fazlasını soğurabiliyor. MIT'de yayınlanan yazıda yeni maddenin rakiplerinden en az 10 kat daha siyah olduğu belirtilmiş.
MIT araştırmacılarının geliştirdiği "dünyanın en siyah maddesi", milyarlarca karbon nanotüpün (CRT) dikey olarak dizilmesiyle elde edilmiş. Karbon nanotüplerin her birinin yaklaşık 20 nanometre ölçüsünde olduğu belirtiliyor. Yani bir saç telinin çapından 3500 kat daha küçük. Araştırmacılar bu CRT'lerden milyonlarcasını birleştirip küçük bir kaplama üretebilmiş. Nanotüplerin arasına giren ışık bir daha kurtulamayınca kusursuza yakın bir siyah elde ediliyor.
Dünyanın en siyah maddesi şu anda New York'taki bir sanat sergisinde sergileniyor. Araştırmacılar, tam 2 milyon dolar değerinde olan 16,78 karat bir elması üretilen maddeyle kaplamış. Normalde dünyanın en parlak, en ilgi çekici şeylerinden birisi olan bu doğal sarı elmas, şimdiyse sadece siyah bir boşluk olarak görülüyor.
Bu tarz siyah maddeler elbette sanatçıların büyük ilgisini çekiyor. Ancak MIT'li araştırmacılar dünyanın en siyah maddesinin sanatsal alanlar haricinde de kullanışlı olabileceğini belirtmiş. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Brian Wardle, yeni maddenin uzay teleskoplarında istenmeyen yansımaları önlemek amacıyla kullanılabileceğini ve bu şekilde ötegezegen araştırmalarında daha verimli çalışmaların mümkün olabileceğini söylüyor.
MIT kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada yeni üretilen maddenin açık ara dünyanın en siyahı olduğunu belirtmiş. Ancak bu söylemler pek de gerçeği yansıtmıyor diyebiliriz. Zira İngiliz araştırmacıların 2015'ten bu yana üzerinde çalıştığı, sürekli olarak gelişen Vantablack isimli bir madde var. Vantablack ışığı %99,965'in üzerinde soğurabiliyor. Yani en az MIT'nin ürettiği madde kadar, hatta belki de daha siyah bir maddeden bahsediyoruz.
BMW ve Vantablack geçtiğimiz haftalarda ilginç bir ortaklığa gitmişti. İşte dünyanın en siyah otomobili BMW X6 Vantablack:
MIT araştırmacılarının geliştirdiği "dünyanın en siyah maddesi", milyarlarca karbon nanotüpün (CRT) dikey olarak dizilmesiyle elde edilmiş. Karbon nanotüplerin her birinin yaklaşık 20 nanometre ölçüsünde olduğu belirtiliyor. Yani bir saç telinin çapından 3500 kat daha küçük. Araştırmacılar bu CRT'lerden milyonlarcasını birleştirip küçük bir kaplama üretebilmiş. Nanotüplerin arasına giren ışık bir daha kurtulamayınca kusursuza yakın bir siyah elde ediliyor.
Dünyanın en siyah maddesi şu anda New York'taki bir sanat sergisinde sergileniyor. Araştırmacılar, tam 2 milyon dolar değerinde olan 16,78 karat bir elması üretilen maddeyle kaplamış. Normalde dünyanın en parlak, en ilgi çekici şeylerinden birisi olan bu doğal sarı elmas, şimdiyse sadece siyah bir boşluk olarak görülüyor.
Bu tarz siyah maddeler elbette sanatçıların büyük ilgisini çekiyor. Ancak MIT'li araştırmacılar dünyanın en siyah maddesinin sanatsal alanlar haricinde de kullanışlı olabileceğini belirtmiş. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Brian Wardle, yeni maddenin uzay teleskoplarında istenmeyen yansımaları önlemek amacıyla kullanılabileceğini ve bu şekilde ötegezegen araştırmalarında daha verimli çalışmaların mümkün olabileceğini söylüyor.
Dünyanın en siyahı mı?
MIT kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada yeni üretilen maddenin açık ara dünyanın en siyahı olduğunu belirtmiş. Ancak bu söylemler pek de gerçeği yansıtmıyor diyebiliriz. Zira İngiliz araştırmacıların 2015'ten bu yana üzerinde çalıştığı, sürekli olarak gelişen Vantablack isimli bir madde var. Vantablack ışığı %99,965'in üzerinde soğurabiliyor. Yani en az MIT'nin ürettiği madde kadar, hatta belki de daha siyah bir maddeden bahsediyoruz.
BMW ve Vantablack geçtiğimiz haftalarda ilginç bir ortaklığa gitmişti. İşte dünyanın en siyah otomobili BMW X6 Vantablack:
http://news.mit.edu/2019/blackest-black-material-cnt-0913 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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