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İşte dünyanın en siyah maddesi

İngiliz bilim adamlarının geçtiğimi yıllarda tanıttığı dünyanın en siyah materyali Vantablack, artık daha da siyah bir hal aldı. Vantablack'ın yeni halini spektrometreler dahi ölçemiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,3b
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27
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İngiliz bilim adamları 2014 yılında dünyanın en siyah maddesi Vantablack'ı üretmeyi başarmışlardı. O zamanki haliyle dahi ışığın %99.965'ini emebilen Vantablack, rekorunu bir kademe daha yukarı çıkararak daha da siyah oldu. Öyle ki Vantablack'ın son halinin ne kadar ışık emdiğini dünyadaki hiçbir spektrometre ölçemiyor.

Geliştirici firma Surrey NanoSystems tarafından yayımlanan videoda, araştırmacılardan birisinin Vantablack ve çevresine güçlü bir lazer ışığı tuttuğu ve ışığın Vantablack üzerine geldiğinde görünürlüğünü kaybettiği görülüyor.

Peki Vantablack tam olarak ne?

Vantablack, milyonlarca karbon nanotüp kullanılarak yapılan özel bir kaplama çeşidi. Her biri 20 nanometre ölçüsünde olan karbon nanotüpler, yaklaşık 14-50 mikron uzunluğunda yani bir saç telinin çapından 3,500 kat daha küçük. Surrey NanoSystems'ın internet sitesindeki bilgiye göre, nanotüplerin toplam 1 milyar tanesi yaklaşık 1 cm²'lik alan kaplıyor.

Işık Vantablack'ın üzerine geldiğinde nanotüplerin aralarındaki boşluklara giriyor ve daha da kurtulma şansı olmuyor. Neredeyse hiçbir yansımanın olmaması nedeniyle kusursuz bir siyah yüzey elde ettiklerini belirten Surrey NanoSystems,"Bu etkiyi daha iyi anlamak için klasik 10-20 metrelik ağaçlar yerine 3 kilometre uzunlukta ağaçların bulunduğu bir ormanda yürüdüğünüzü hayal edin. Size ne kadar az ışık ulaşacağını bu şekilde daha iyi anlayabilirsiniz." ifadelerini kullanıyor.

Nerelerde kullanılabilir?

Surrey Nanosystems kendi internet sitesinde Vantablack'ın kızılötesi kameralar, sensörler ve bilimsel araçlarda kullanılabileceğini belirtiyor. Vantablack'ın sanatsal çalışmalar için çok da uygun olmadığı belirtiliyor olsa da ünlü heykeltraş Anish Kapoor geçtiğimiz hafta Vantablack'ın bazı haklarını çalışmalarında kullanmak için satın aldı.

http://www.surreynanosystems.com/vantablack/faqs Yorum Yaz
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Ac1DBuRN 3 yıl en beğenilen
Bununla arabayı kaplasan bir daha bulamazsın herhalde :D
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veteriner69 3 yıl
Bildiğin karadelik olmuş bu. :)
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serafon 3 yıl
WB
Gece operasyonlari icin harika bir kamufla

kamuflaj olmaz bence bunla, çünkü etrafta daha siyah bir şey bulunmadığı için ortada duran kara delik gibi bir şey olursun :D
WBGece operasyonlari icin harika bir kamuflakamuflaj olmaz bence bunla, çünkü etrafta daha siyah bir şey bulunmadığı için ortada duran...
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BekirHan 3 yıl
Lazer güdümlemeye karşı çalışabilecek bir buluş.
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bilonemsi 3 yıl
-The Difference-
Işığı soğurmak bir yönden iyi bir yönden kötü sonuçlar doğurabilir.

soğurtmak ne demek anlamadım ?? alay etmek için sormuyorum gerçekten anlamadım.
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Glorfindel1907 3 yıl
Böyle haberler görmek güzel adı lazım değil bazı ürünlerin reklamları yapılacağına böyle haberlerin olmasını tercih ederim.
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MegaWolt38 3 yıl
Askeri açıdan çok işe yarar bence. Gece operasyonlarında hayalet yapar giyeni..
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-The Difference- 3 yıl
Işığı soğurmak bir yönden iyi bir yönden kötü sonuçlar doğurabilir.
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chtsydn 3 yıl
Oyle sanıyorum ki kaplama olarak kullanılamayacak kadar hassas bir madde.
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C.CEMİL 3 yıl
neye yarayacağını bir bilen anlatsa ,bizde bilgilensek :)
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cikopelo 3 yıl
Ben tuvalete girdikten sonra dünyanın en siyah maddesini gorebilirsiniz.
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seker1adam 3 yıl
az önce hanıma dünyanın en siyah maddesi buymuş dedim telefondan gösterdim resmi
ne maddesi burda boşluk var diyo inanmadı :)))
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tobepeople 3 yıl
Bence azaltılıp değerleri TV filtresi olarak kullanılması güneş altında bile parlamaması ama ekranın normal renkleri gösterebilmesi sağlanırsa işte bir işe yaramış olur bence
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savasserter 3 yıl
Bununla iyi su ısıtılır.
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FatihAsl 3 yıl
profecco
Yakıcı lazerlere karşı kullanılabilecek bir şeyse müthiş. Amerikalıların gemilerinde lazer füze savunma sistemleri var şu an, eğer füzeler bununla kaplanmaya müsaitse ve o lazer bu tür füzelere etki etmiyorsa gerçekten ilginç şeyler olur.

lazerden korunmanın en iyi yöntemi mümkün olduğu kadar yansıtıcı olmaktır. eğer lazeri yansıtmaz isen tüm enerjisini emersin, lazer gel beni yak demiş olursun
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Umutcan 3 yıl FatihAsl
FatihAsl

profecco

Yakıcı lazerlere karşı kullanılabilecek bir şeyse müthiş. Amerikalıların gemilerinde lazer füze savunma sistemleri var şu an, eğer füzeler bununla kaplanmaya müsaitse ve o lazer bu tür füzelere etki etmiyorsa gerçekten ilginç şeyler olur.


lazerden korunmanın en iyi yöntemi mümkün olduğu kadar yansıtıcı olmaktır. eğer lazeri yansıtmaz isen tüm enerjisini emersin, lazer gel beni yak demiş olursun


Çok haklısınız, hobi tipi lazerlerle de millet sürekli siyah balonları patlatıyor. Işığı soğurdukları için en kolay siyah nesneler hasar görüyor çünkü.
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