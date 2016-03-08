İşte dünyanın en siyah maddesi

İngiliz bilim adamları 2014 yılında dünyanın en siyah maddesi Vantablack'ı üretmeyi başarmışlardı. O zamanki haliyle dahi ışığın %99.965'ini emebilen Vantablack, rekorunu bir kademe daha yukarı çıkararak daha da siyah oldu. Öyle ki Vantablack'ın son halinin ne kadar ışık emdiğini dünyadaki hiçbir spektrometre ölçemiyor.

Surrey Nanosystems kendi internet sitesinde Vantablack'ın kızılötesi kameralar, sensörler ve bilimsel araçlarda kullanılabileceğini belirtiyor. Vantablack'ın sanatsal çalışmalar için çok da uygun olmadığı belirtiliyor olsa da ünlü heykeltraş Anish Kapoor geçtiğimiz hafta Vantablack'ın bazı haklarını çalışmalarında kullanmak için satın aldı.

http://www.surreynanosystems.com/vantablack/faqs

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Geliştirici firmatarafından yayımlanan videoda, araştırmacılardan birisinin Vantablack ve çevresine güçlü bir lazer ışığı tuttuğu ve ışığın Vantablack üzerine geldiğinde görünürlüğünü kaybettiği görülüyor.Vantablack, milyonlarca karbon nanotüp kullanılarak yapılan özel bir kaplama çeşidi. Her biri 20 nanometre ölçüsünde olan karbon nanotüpler, yaklaşık 14-50 mikron uzunluğunda yani bir saç telinin çapından 3,500 kat daha küçük. Surrey NanoSystems'ın internet sitesindeki bilgiye göre,Işık Vantablack'ın üzerine geldiğinde nanotüplerin aralarındaki boşluklara giriyor ve daha da kurtulma şansı olmuyor. Neredeyse hiçbir yansımanın olmaması nedeniyle kusursuz bir siyah yüzey elde ettiklerini belirten Surrey NanoSystems,"Bu etkiyi daha iyi anlamak için klasik 10-20 metrelik ağaçlar yerine 3 kilometre uzunlukta ağaçların bulunduğu bir ormanda yürüdüğünüzü hayal edin. Size ne kadar az ışık ulaşacağını bu şekilde daha iyi anlayabilirsiniz." ifadelerini kullanıyor.