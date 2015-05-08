MIT araştırmacıları, sualtı araçlarına otonom kontrol getiren özel bir algoritma geliştirdi

Haber Editörü
Yüksek basınç nedeniyle insanların kolayca inemediği sualtı araştırmaları için kullanılan robotlar, günümüzde verilen görevleri yerine getirmek adına sürekli olarak insan kontrolüne ihtiyaç duyuyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT tarafından geliştirilen yeni bir algoritma ise bu süreci değiştirmeye hazırlanıyor.
İnsansız sualtı araçları için hazırlanan algoritma, bu araçlara otonom olarak karar verebilme yeteneği veriyor. Yani araç belirlenen görevler için gerekli rotayı kendi belirliyor, hangi açıdan gitmesi gerektiğine karar veriyor ve olası sorunları belirleyebiliyor. Bu işlemleri özel lazer ve haritalandırma sistemlerini kullanarak yerine getiren algoritma, geçtiğimiz ay Avustralya merkezli yapılan testlerde de görüldüğü üzere etkili bir şekilde çalışma gösteriyor ve kendi görev planını kendisi yaptığı için mühendislere aktif görev sırasında daha farklı konulara yoğunlaşma imkanı tanıyor.
MIT'nin sistem üzerindeki çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.
http://newsoffice.mit.edu/2015/cognitive-underwater-robots-0507 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunlardan biriside "Nasa"
Nasa'nın Jupiter'in uydusu Europa'ya otonom yani insansız kullanılıcak araştırma keşif aracı yaptığı biliniyor.
Europa'yı açıklamak gerekirse kısaca dünya dışında büyük ihtimal tatlı sudan oluşmuş okyanus'u bulunan yegane gezegenimsi uydudur.
Konuya dönersek bir otonom deniz altı keşif aracı yapıldığını ve geliştirildiğini biliyoruz,
Birde Satürn'ün Titan uydusu (gezegenimsi) bilindiği gibi dağlardan denizlerden ovalardan oluşuyor, bi fark var burda ki denizler Sıvı metan'dan ibaret, sıvı metan deyince korkmayın metanda su gibi davranıyor hatta yağmur gibi yağıyor biz organik alt bileşenden hücreden oluşuyoruz, neden metan bileşeğinden gelişmiş hücreler ve canlılar olmasın? Olabilir tabi ki teorik olarak da olsa,
Dünya da ise sadece organik hücreden canlılık gelişti suyun etkisiyle.
Dünya dışı yaşam olduğuna ben inanıyorum tamam zeki yaşam formunu bulamasakta geçmişte yaşamış dinazorlar gibi diğer gezegenlerde veya uydularında da yaşamış canlılar olması normal bir durum, yada europa'nın okyanusunda denizanası formunda veya daha gelişmiş canlılar bulabiriz.
Toparlarsam bunun gibi daha çok algoritma geliştirilecektir, adamlar uzayı feth edecekler planlarıda 2050'ye hazır olmak yazılmış nasa resmi sitesinde bence bu hızla 2025 e fırlatacaklardır.