MIT araştırmacıları, sualtı araçlarına otonom kontrol getiren özel bir algoritma geliştirdi

Yüksek basınç nedeniyle insanların kolayca inemediği sualtı araştırmaları için kullanılan robotlar, günümüzde verilen görevleri yerine getirmek adına sürekli olarak insan kontrolüne ihtiyaç duyuyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT tarafından geliştirilen yeni bir algoritma ise bu süreci değiştirmeye hazırlanıyor.

İnsansız sualtı araçları için hazırlanan algoritma, bu araçlara otonom olarak karar verebilme yeteneği veriyor. Yani araç belirlenen görevler için gerekli rotayı kendi belirliyor, hangi açıdan gitmesi gerektiğine karar veriyor ve olası sorunları belirleyebiliyor. Bu işlemleri özel lazer ve haritalandırma sistemlerini kullanarak yerine getiren algoritma, geçtiğimiz ay Avustralya merkezli yapılan testlerde de görüldüğü üzere etkili bir şekilde çalışma gösteriyor ve kendi görev planını kendisi yaptığı için mühendislere aktif görev sırasında daha farklı konulara yoğunlaşma imkanı tanıyor.

MIT'nin sistem üzerindeki çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

http://newsoffice.mit.edu/2015/cognitive-underwater-robots-0507