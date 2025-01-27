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    Avukatların kullandığı yasa dışı kişisel veri sorgu paneline operasyon!

    Kişisel verileri yasa dışı şekilde toplayan ve avukatların erişimine sunan ücretli veri paneline operasyon yapıldı. "Avatar" ve "Adalet" panelini geliştirilenler gözaltına alındı.
    Avukatların kullandığı yasa dışı kişisel veri sorgu paneline oper Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de vatandaşların sızdırılan bilgileri büyük problemlere yol açıyor. Hackerlar tarafından ele geçirilen veriler her yere saçılmış durumda. Veri sızıntılarının engellenmesi için çeşitli operasyonlar düzenleniyor.

    140 Journos’taki “Panel” belgeselinde bahsedilen, avukatların kullandığı yasa dışı veri panelini geliştirenlere operasyon yapıldı. “Avatar” ve “Adalet” isimleriyle avukatlara satılan panelin yöneticisi ve geliştiricileri gözaltına alındı. Kişisel verilere yasa dışı erişim imkanı sağlayan paneli yüzlerce avukatın kullandığı tespit edildi.

    Avukatlar neden kullanıyor?

    İddialara göre avukatlar için geliştirilen ve avukatlara parayla satılan bu sistem, avukatların herhangi bir kişiyi bulmasını kolaylaştırıyor. Avukatlar, sadece ad soyad bilgilerini girerek Türkiye’deki tüm kişileri listeliyor. Bu isimdeki kişilerin kişilerin ikametgah, aile üyesi isimleri, iş yeri, okulu, mal varlığı vs. gibi ek bilgilerini görüntüleyerek aradığı kişiyi tespit ediyor. Sonrasında yargı yolu veya uzlaşma için iletişime geçiyor.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezince (USOM) gerçekleştirilen operasyonda "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen panelin yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

    Paneli kullanan avukatlar tespit edilecek

    Bu paneli yüzlerce avukatın kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturma kapsamında, finansal bağlantılar da incelenmeye başlandı. Panele ödeme yapan avukatlar belirlenecek ve haklarında işlem başlatılacak.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 1 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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