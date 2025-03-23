Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Araştırma: ChatGPT kullanımı yalnızlık hissini tetikliyor

    OpenAI ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan ortak bir araştırmaya göre ChatGPT gibi sohbet robotlarını kullanmak yalnızlık hissinin artmasına neden olabilir.
    Araştırma: ChatGPT kullanımı yalnızlık hissini tetikliyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) iş birliğiyle yapılan yeni bir araştırmaya göre, ChatGPT gibi yapay zeka tabanlı sohbet robotlarını daha fazla kullanan kişilerde yalnızlık hissi artış gösterebilir ve bu kişiler sosyal çevreleriyle daha az vakit geçirebilir.

    Duygusal bağlılık riski

    Dört hafta süren çalışmaya göre, ChatGPT ile metin ya da ses yoluyla yapılan sohbetler, katılımcıların duygusal deneyimlerini doğrudan etkiliyor. Araştırma, sohbet robotunu daha fazla kullanan kişilerin yalnızlık hislerinin arttığını ve sosyal çevreleriyle daha az vakit geçirdiklerini gösteriyor. Araştırma henüz hakemli bir değerlendirmeden geçmedi ancak yapay zeka ile insan etkileşimleri üzerine önemli bulgular sunuyor.

    Araştırmaya göre, kişisel meseleler hakkında konuşmak kısa vadede yalnızlık hissini artırırken, ilginç bir şekilde genel ve kişisel olmayan konular hakkında sohbet etmek duygusal bağlılık oluşturma riskini daha da yükseltiyor.

    Araştırma nasıl yapıldı?

    Araştırmacılar, farklı geçmişlere sahip yaklaşık 1.000 kişiyi bir ay boyunca izledi. Katılımcılar rastgele olarak yalnızca metin tabanlı veya iki farklı sesli ChatGPT sürümüne yönlendirildi ve günde en az beş dakika sohbet etmeleri istendi. Bazı katılımcılar serbest sohbetler gerçekleştirirken, diğerleri kişisel ya da kişisel olmayan konular üzerine konuştu.

    Sonuçlar, insan ilişkilerinde duygusal olarak daha fazla bağlanma eğilimi gösteren kişilerin, sohbet robotlarına da daha fazla güvendiklerini ve yalnızlık hissini daha fazla deneyimlediklerini ortaya koydu. İlginç bir şekilde, sesli etkileşimin daha olumsuz bir sonuç doğurduğuna dair bir bulgu elde edilmedi. Araştırmanın ikinci aşamasında ise 3 milyon ChatGPT konuşması yazılım aracılığıyla analiz edildi ve kullanıcıların sohbet robotuyla nasıl etkileşim kurduğuna dair anketler yapıldı. Çoğu insanın ChatGPT’yi duygusal destek amacıyla kullanmadığı belirlendi.

    2022’nin sonlarında piyasaya sürülen ChatGPT, yapay zeka teknolojilerine yönelik ilgiyi artırdı. Kullanıcılar bu teknolojiyi kod yazmaktan kişisel sorunlarını paylaşmaya kadar çeşitli alanlarda kullanıyor. Yapay zeka modellerinin giderek daha insana benzer iletişim kurabilmesi, bu sistemlere karşı duygusal bağlar kurma riskini de beraberinde getiriyor.

    Özellikle gençler ve ruh sağlığı sorunları yaşayan bireyler açısından bu teknolojilerin olası duygusal zararlarına dair endişeler son dönemde yeniden gündeme geldi. 2024 yılında, bir başka sohbet robotunu geliştiren CharacterAI, bir çocuğa intihar düşüncelerini teşvik ettiği iddiasıyla dava edilmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2 kişilik okey nasıl oynanır doğalgaz borusu boyanır mı açıköğretimde yatay geçiş var mı topraklama olmayan eve topraklama nasıl yapılır eskortların kullandığı uygulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 12s
    HUAWEI nova 12s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Quadro NovaBook
    Quadro NovaBook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum