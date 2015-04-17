MIT araştırmacılarından tırnak boyutunda kontrol cihazı: NailO

Günümüzde elektronik bileşenlerin ufalan boyutlarına doğru orantılı olarak giyilebilir ürünlerin de yapıları değişiyor. Gündelik hayatımızı kolaylaştırmak için Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT tarafından geliştirilen NailO isimli cihaz, kablosuz olarak diğer teknolojik ürünlerle olan etkileşimi kolaylaştırıyor.

Tam olarak baş parmak tırnağının üzerine konumlandırılabilecek boyutta hazırlanan NailO, teknik altyapısı sayesinde mobil cihazlar, giyilebilir ürünler ve bilgisayar modelleriyle kablosuz olarak iletişim kurabiliyor. Temel olarak bir dokunmatik yüzey (TouchPad / TrackPad) görevini üstelenen ürün, örneğin üzerinde yapılacak basit kaydırma hareketleriyle bir dijital kolyenin rengini değiştirebiliyor veya akıllı telefon ya da bilgisayar tarayıcılarında internet sayfalarını kaydırabiliyor.

Özellikle iki elin de kullanılmaz olduğu durumlarda basit ancak etkili bir kontrol süreci sağlayan NailO, üzerine takılacak farklı tasarımlara sahip yapay tırnaklarla rahatlıkla kişiselleştirilebiliyor ve böylece günlük kullanım içerisine de dahil olabiliyor. Cnet'in yaptığı denemelere göre %92 doğrulukla beş farklı hareketi algılayabilen ürün, daha uzun batarya ömrü ve uzun mesafede çalışma performansı adına geliştirilmeye devam ediyor.

Kickstarter'da gördüğümüz benzerlerine oranla daha gerçekçi bir çözüm oluşturan ve ilginç bir kullanım yapısı ortaya koyan NailO hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.cnet.com/news/nailo-out-of-mit-turns-your-fingernail-into-a-mini-trackpad/