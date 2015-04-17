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MIT araştırmacılarından tırnak boyutunda kontrol cihazı: NailO

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT araştırmacılarından tırnak boyutunda kontrol cihazı: NailO
 
Günümüzde elektronik bileşenlerin ufalan boyutlarına doğru orantılı olarak giyilebilir ürünlerin de yapıları değişiyor. Gündelik hayatımızı kolaylaştırmak için Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT tarafından geliştirilen NailO isimli cihaz, kablosuz olarak diğer teknolojik ürünlerle olan etkileşimi kolaylaştırıyor.
Tam olarak baş parmak tırnağının üzerine konumlandırılabilecek boyutta hazırlanan NailO, teknik altyapısı sayesinde mobil cihazlar, giyilebilir ürünler ve bilgisayar modelleriyle kablosuz olarak iletişim kurabiliyor. Temel olarak bir dokunmatik yüzey (TouchPad / TrackPad) görevini üstelenen ürün, örneğin üzerinde yapılacak basit kaydırma hareketleriyle bir dijital kolyenin rengini değiştirebiliyor veya akıllı telefon ya da bilgisayar tarayıcılarında internet sayfalarını kaydırabiliyor.
Özellikle iki elin de kullanılmaz olduğu durumlarda basit ancak etkili bir kontrol süreci sağlayan NailO, üzerine takılacak farklı tasarımlara sahip yapay tırnaklarla rahatlıkla kişiselleştirilebiliyor ve böylece günlük kullanım içerisine de dahil olabiliyor. Cnet'in yaptığı denemelere göre %92 doğrulukla beş farklı hareketi algılayabilen ürün, daha uzun batarya ömrü ve uzun mesafede çalışma performansı adına geliştirilmeye devam ediyor.
Kickstarter'da gördüğümüz benzerlerine oranla daha gerçekçi bir çözüm oluşturan ve ilginç bir kullanım yapısı ortaya koyan NailO hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.cnet.com/news/nailo-out-of-mit-turns-your-fingernail-into-a-mini-trackpad/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Elbet birinin işine yarayacaktır ama gerek yok böyle bir şeye bence
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durmanow 4 yıl
V4LKyR
wolfesteinHakan Fidan test etmiş tavsiye ediyor.
Ne alaka?

MIT---- MİT ------ Milli İstihbarat Teşkilatı diye düşünmüş.
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V4LKyR 4 yıl
wolfestein
Hakan Fidan test etmiş tavsiye ediyor.

Ne alaka?
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HyperAkif 4 yıl V4LKyR
MIT'nin (Masaçuses industriiz of teknaloci) ismi MİT'e (Milli İstihbarat Teşkilatı) benziyor kardeş mit müsteşarı da hakan fidan o yüzden
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wolfestein 4 yıl
Hakan Fidan test etmiş tavsiye ediyor.
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BARIŞ55 4 yıl wolfestein
wolfestein

Hakan Fidan test etmiş tavsiye ediyor.

Evet hem de 7-8 füze ile.
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