MIT ile Lawrence Livermore'un geliştirdiği yeni materyal, kendi ağırlığının 160 bin katını kaldırabiliyor

Yaptığı çalışmalarla sık sık adından söz ettiren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Kaliforniya Üniversitesi tarafından Livermore Kaliforniya'da kurulan bilimsel araştırma laboratuvarı Lawrence Livermore, kendi ağırlığının 160 bin katını kaldırabilen yeni bir materyal geliştirdiklerini duyurdu.

Mikro-mimari matemateryal olarak adlandırılan bu yeni materyal, belirtildiği kadarıyla aerogels (Donmuş duman olarak da biliniyor) ile aynı yoğunluğa ancak 10,000 kat daha sert bir yapıya sahip. Bu sayede kendi ağrılığının 160.000 katını rahatlıkla taşıyabilen materyal, ışığa duyarlı hammadde kullanılarak üç boyutlu yazıcıların katkısıyla üretiliyor ve daha sonra 200 ile 500 nanometre kalınlığında bir metal ile kaplanıyor. Sunduğu yapıyla uçaklar için hafif ancak kuvvetli parçalar ya da uzuvlarını kaybetmiş kişiler için sağlam protezlerin üretilmesi noktasında büyük potansiyel vaat eden materyal, hemen her teknolojide olduğu gibi askeri amaçlar için de öne çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı DARPA tarafından desteklenen süper güçlü materyalin tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/129513-mit-3d-prints-super-strong-yet-light-material-that-can-support-160-000-times-its-weight?utm_source=pocketlint&utm_medium=rss&utm_campaign=rss