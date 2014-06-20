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MIT ile Lawrence Livermore'un geliştirdiği yeni materyal, kendi ağırlığının 160 bin katını kaldırabiliyor

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT ile Lawrence Livermore'un geliştirdiği yeni materyal, kendi ağırlığının 160 bin katını kaldırabiliyor
Yaptığı çalışmalarla sık sık adından söz ettiren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Kaliforniya Üniversitesi tarafından Livermore Kaliforniya'da kurulan bilimsel araştırma laboratuvarı Lawrence Livermore, kendi ağırlığının 160 bin katını kaldırabilen yeni bir materyal geliştirdiklerini duyurdu.
Mikro-mimari matemateryal olarak adlandırılan bu yeni materyal, belirtildiği kadarıyla aerogels (Donmuş duman olarak da biliniyor) ile aynı yoğunluğa ancak 10,000 kat daha sert bir yapıya sahip. Bu sayede kendi ağrılığının 160.000 katını rahatlıkla taşıyabilen materyal, ışığa duyarlı hammadde kullanılarak üç boyutlu yazıcıların katkısıyla üretiliyor ve daha sonra 200 ile 500 nanometre kalınlığında bir metal ile kaplanıyor. Sunduğu yapıyla uçaklar için hafif ancak kuvvetli parçalar ya da uzuvlarını kaybetmiş kişiler için sağlam protezlerin üretilmesi noktasında büyük potansiyel vaat eden materyal, hemen her teknolojide olduğu gibi askeri amaçlar için de öne çıkıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı DARPA tarafından desteklenen süper güçlü materyalin tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/129513-mit-3d-prints-super-strong-yet-light-material-that-can-support-160-000-times-its-weight?utm_source=pocketlint&utm_medium=rss&utm_campaign=rss Yorum Yaz
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lifeleech 4 yıl
Videodaki adamin aksanindan beynim yandi. Birseyin sınırını aştigini soyluyor orayi anlayamadim anlayan varsa yazabilrmi ne demeye calisiyor acaba merak ettim.
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mares626 4 yıl
160 olmasın o
160 bin biraz inaması güç bir sayı
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Mr.ED 4 yıl
Atom Karınca'dan ilham aldık sizin için yaptık.
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any77 4 yıl
Video ile haber bağlantılı. 3D yazıcı teknolojisini anlatmış. O yazıcı ile yapılmış diyor işte. Ayrıca kendi ağırlığı zaten havadan daha hafif olan bir madde için 160 000 katı çok uçuk bi rakam değil. Mesela 1 gram bu üretilen madde ile 160 kiloluk adamı taşıyabiliriz. 1 gram bu madde demek bayağı büyük hacimde bir madde yapıyor...
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nihoo383 4 yıl
Bu haber Anadolu Ajansı'ndan mı geldi? Video ile haber arasında tutarlılık yok.
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DownClock01 4 yıl
Video ile konu arasında bir alaka kuramadım...
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Nientendoh 4 yıl
İstediği kadar sağlam olsun,mutlaka burda altına Plastik,Çöp,Leğen yorumu yapılır.
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spacesyng 4 yıl
Bence abartı değildir çünkü kendi ağırlığının 160 bin katı diyor ama malzeme çok hafif.
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deke 4 yıl
Zeki Müren de bizi görecek mi :)
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V4LKyR 4 yıl
Yani bu maddeden ağırlığı 5 gram olabilecek şekilde bir ip tasarlarsak, bu ip 5 x 160000 = 800000 gram = 800 kilo mu kaldırabilecek? Bunu mu diyo yani şimdi?
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maximus8282 4 yıl
Acaba mermi engelleme konusundada etkilimi sonuçta küçük bir yüzeye çok kuvvetli bir baskı oluşuyor. Eğer darbelere karşıda dayanıklıysa arabalar üretilebilir. Birde metal ile kaplanmış diyor o metal delindiğinde o dondurulmuşbuharın dağılma gibi bir durumu olurmu herhangi bir sıcaklık yada çevresel faktör altında. Tabi daha geliştirilir.
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