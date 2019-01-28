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MIT, ön yargısız yüz tanıma sistemi için çözüm geliştiriyor

Yüz tanıma sistemlerinin verdiği sonuçlar insanların ten rengine göre değişebiliyor. MIT’deki araştırmacılar yüz tanıma sistemlerini “ön yargısız” hale getirebilecek çözümü bulmuşlar.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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MIT, ön yargısız yüz tanıma sistemi için çözüm geliştiriyor
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Yüz tanıma sistemleri üzerine pek çok firma çalışmalar yürütmekte. Ancak insanların ten rengine ve görünüşlerine göre sonuçlar farklılıklar gösterebiliyor. Bu da yüz tanıma sistemlerini ön yargılı, hatta ırkçı konuma getiriyor. MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) araştırmacıları ön yargılarından arındırılmış ve her kullanıcı için doğru sonuç çıkarabilecek yüz tanıma sistemi üzerinde çalışıyorlar.

Kaynak materyal değiştiriliyor

Yüz tanıma sistemi için kullanılan yapay zekalar girdi verileri yardımıyla eğitiliyor. Bu kaynak materyal, yapay zekanın eğitimi için verilmeden önce MIT’nin CSAIL (Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı) araştırmacıları tarafından geliştirilen algoritma ile düzenlenecek. Yapay zekaya, otomatik olarak ön yargılardan arındırılmış eğitim materyali yollanmış oluyor. Böylece ten renginden bağımsız olarak sürekli doğru sonuçlar çıkaran yüz tanıma sistemi geliştirilecek.

MIT, bu çözümün yüz tanıma sistemlerindeki ön yargıyı yüzde 60 oranında azalttığını belirtti. Yani ten rengine bağlı hassaslık farkı belli bir oranda devam etmekte. Ancak özellikle büyük çapta veriyle uğraşırken sistemin oldukça hızlı olduğu belirtilmiş.

Ayrıca Bkz. "Blok zinciri üzerinde çalışan tren"

Araştırmalara göre şu an kullandığımız yüz tanıma sistemleri açık tenli ve erkek bireyleri daha net bir şekilde tanıyabiliyor. Siyahi ve kadın bireylerde ise çok daha düşük hassaslığa sahipler. MIT’nin geliştirdiği çözüm ile bu durumun ortadan kalkması planlanıyor.


https://www.engadget.com/2019/01/27/mit-automatically-reduces-racist-biases-in-face-detection/ Yorum Yaz
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Askaparta 3 ay
Önyargısızmış, zencileri iyi bilir ABD.
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Omisis046 3 ay
Bak yapay zeka bile ırkçı.
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pspoor 3 ay
Ya yeter artik, yeter gercekten. Bilimin de, teknolojinin de icine ettiniz. Amerikadan gelen her liberal sacmaligini haber diye itelemeyin artik insanlara, biktik bu liberallerin manyakligindan. Feminizmi, globalizmi savunacagiz diye, insan turunun icine tukurduler.
DH de baska birsey bilmedigi icin Amerikanin liberal populer sitelerinden kopyaliyor, "haber" diye sunuyor millete...
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Yirikalische 3 ay pspoor
Niye bu kadar sinirlendiniz anlamadim. Haberin sunulus bicimi sosyolojik sorunlara deginmis belki ama asil amaci gayet bir muhendisin yapacagi gibi accuracy artirmak olan bir proje.
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