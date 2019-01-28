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Blok zinciri üzerinde çalışan tren

Ağın yoğunluğuna göre hızını artıran veya azaltan LEGO Duplo uzaktan kumandalı tren blok zinciri projelerine ilginç bir örnek oldu. Üstelik sadece amatör girişimler elde edildi.
3 ay
3,7b
2
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto para dünyası son aylarda kan ağlıyor olsa da blok zinciri üzerinde ilginç projeler karşımıza çıkıyor. Bir süre önce yapılan kripto bağışlara hareket eden dev oyuncak balina yapan geliştiriciler şimdi de blok zinciri üzerinde çalışan bir oyuncak tren hazırladı.

İlginç çalışma mantığı

Çocuğuna hediye bir LEGO Duplo treni alan blok zinciri mühendisi Roeland P Lanparty, trenin kontrol için Bluetooth bağlantısı sunduğunu görmüş. Biraz araştırma yaptıktan sonra treni ilginç bir proje için kullanabileceğini anlamış.

Ayrıca Bkz. "PewDiePie konulu hack olayında üçüncü perde"

Tersine mühendislik ile LEGO uygulamasının yerine farklı bir uygulama koyan Lanparty, internet üzerinde bulduğu projeleri inceleyerek hareket komutlarını özelleştirebilme şansı elde etmiş. Sonrasında ise STEEM blok zincirini hareketlere bağlamış.

Blok zinciri yoğun kullanıldığı zaman tren hızlanıyor. Kullanım oranı düşünce de tren yavaşlıyor. Hız ise ağdaki blok başına yapılan ortalama transferlere göre ayarlanıyor. Böylece otomatik bir kontrol sistemi ortaya çıkmış oluyor.

Ayrıca Lanparty ağa dahil olan kullanıcı sayısına göre de hızı ayarlayabiliyor. Diğer taraftan çok yüksek veya düşük kullanımlarda tren hızını ayarlayamayıp durmuş. Bunun üzerine Lanparty bir hız limiti koymuş.

Blok zinciri teknolojileri daha çok finans ve güvenlik alanlarında yatırım alıyor ancak Lanparty gibi amatör girişimciler oturma odasındaki bir projede de bu teknolojilerin kullanılabileceğini gösteriyor.

 

https://thenextweb.com/hardfork/2019/01/24/hacker-blockchain-train-duplo/ Yorum Yaz
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