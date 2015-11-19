MIT, "yutulabilir" sensör devrini başlatıyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, kendi içerisinde geliştirdiği bir teknoloji ile yutulabilir ve vücut tarafından sindirilebilir sensör devrini başlatmaya hazırlanıyor.

MIT bu teknolojisiyle doktorların, hastalarının kalp ve solunum hızı gibi verilerini direkt olarak mideleri içerisinden ölçmesini hedefliyor. Bu amaçları için yetişkinler tarafından rahatlıka yutulabilecek bir sensör üzerinde çalışan bilim insanları, böylelikle içsel ölçümlerin daha iyi ve hepsinden önemli daha doğru şekilde yapılabileceğini belirtiyor.

Sistem özellikle vücudunda çok fazla yanık bulunan hastaların yaşamsal verileri takip etmek için büyük önem taşıyor. Çünkü bu hastalara steteskop ile dahi dokunmatik büyük acı verebiliyor ve ağızdan mideye gönderilen bir sistem ile kablosuz olarak sürekli şekilde gövde dışına veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. Yaşamsal verileri bünyesindeki ufak mikrofon yardımıyla kaydeden cihaz, bazı dışsal etkenlerden de arındırılmış sonuçlar sağlıyor.

Vücut tarafından sindirilerek doğal yollardan atılabilen sensör teknolojisi üzerinde MIT'nin çalışmaları devam ediyor. İlk amaçları cihazı Amerika Gıda ve İlaç İdaresi FDA onaylı parçalarla üretmek olan ekibin, ikinci amacı ise cihazı tamamen kablosuz hale getirmek ve gerçek testlere başlamak. Teknolojinin aynı zamanda asker ve sporcuların yaşamsal verilerini sürekli olarak vücutları içinden takip etme gibi fütüristik kullanım alanları da bulunuyor.





Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.pocket-lint.com/news/135969-your-next-heart-rate-monitor-may-not-be-worn-but-swallowed