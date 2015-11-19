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MIT, "yutulabilir" sensör devrini başlatıyor

Doktorlar bazı kötü durumlarda hastaların vücutları üzerinden yaşamsal veriler hakkında bilgi alamıyor. Bunu çözmek için yeni bir yol üzerinde çalışan MIT, yutulabilir sensörler ile karşımıza çıkıyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT,
 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, kendi içerisinde geliştirdiği bir teknoloji ile yutulabilir ve vücut tarafından sindirilebilir sensör devrini başlatmaya hazırlanıyor.
MIT bu teknolojisiyle doktorların, hastalarının kalp ve solunum hızı gibi verilerini direkt olarak mideleri içerisinden ölçmesini hedefliyor. Bu amaçları için yetişkinler tarafından rahatlıka yutulabilecek bir sensör üzerinde çalışan bilim insanları, böylelikle içsel ölçümlerin daha iyi ve hepsinden önemli daha doğru şekilde yapılabileceğini belirtiyor.
Sistem özellikle vücudunda çok fazla yanık bulunan hastaların yaşamsal verileri takip etmek için büyük önem taşıyor. Çünkü bu hastalara steteskop ile dahi dokunmatik büyük acı verebiliyor ve  ağızdan mideye gönderilen bir sistem ile kablosuz olarak sürekli şekilde gövde dışına veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. Yaşamsal verileri bünyesindeki ufak mikrofon yardımıyla kaydeden cihaz, bazı dışsal etkenlerden de arındırılmış sonuçlar sağlıyor.
Vücut tarafından sindirilerek doğal yollardan atılabilen sensör teknolojisi üzerinde MIT'nin çalışmaları devam ediyor. İlk amaçları cihazı Amerika Gıda ve İlaç İdaresi FDA onaylı parçalarla üretmek olan ekibin, ikinci amacı ise cihazı tamamen kablosuz hale getirmek ve gerçek testlere başlamak. Teknolojinin aynı zamanda asker ve sporcuların yaşamsal verilerini sürekli olarak vücutları içinden takip etme gibi fütüristik kullanım alanları da bulunuyor.

Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.pocket-lint.com/news/135969-your-next-heart-rate-monitor-may-not-be-worn-but-swallowed Yorum Yaz
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Patren 3 yıl en beğenilen
artik abd vatandaslarini daha iyi izler
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interwap 3 yıl
Sanırım yutulabilir kameralar vardı.
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ulex 3 yıl
lapatid
sindirilebilir çip yapmak çok zor olacaktir en basitinden sindirilebilir iletken ve batarya lazim olacak ki gunumuzde imkansiz,tam tersi sindirelemeyen ve cok ufak boyutlarda bir sensor yapmayi deneseler daha iyi olur diye dusunuyorum.Cok komplike sistemlere ihtiyac yok zaten,bir saglikci olarak ameliyathanede kullandigimiz ekg elektorlari iletken bir parca jel ve bir parca metalden ibaret,veri toplamak kolay ancak bu veriyi kablosuz olarak monitore aktarmak icin gereken sistem hacimli olacaktir

midedeki asit ve hareket ne güne duruyor. Batarya en kolay iş olur bence. Bir usb bellek ile kablosuz iletime kavuşan tv lere bakılırsa daha ufağını yapmak zor olmayacaktır.
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lapatid 3 yıl ulex
ulex
lapatid
sindirilebilir çip yapmak çok zor olacaktir en basitinden sindirilebilir iletken ve batarya lazim olacak ki gunumuzde imkansiz,tam tersi sindirelemeyen ve cok ufak boyutlarda bir sensor yapmayi deneseler daha iyi olur diye dusunuyorum.Cok komplike sistemlere ihtiyac yok zaten,bir saglikci olarak ameliyathanede kullandigimiz ekg elektorlari iletken bir parca jel ve bir parca metalden ibaret,veri toplamak kolay ancak bu veriyi kablosuz olarak monitore aktarmak icin gereken sistem hacimli olacaktir

midedeki asit ve hareket ne güne duruyor. Batarya en kolay iş olur bence. Bir usb bellek ile kablosuz iletime kavuşan tv lere bakılırsa daha ufağını yapmak zor olmayacaktır.

bataryadan ve materyallerden bahsederken bataryanin ne kadar uzun dayanacagi veya iletkenlerin saglamligini kastetmedim.Su an bataryayi lityumdan,iletkenleri de muhtelif metallerden elde ediyoruz,sen bunlari sindirince ne olacak peki ? Zehirleneceksin.Mide asidi ögütücü degil cozucudur,ayrica vucut icine yerlestirecek olan sensoru ya hastayi genel anestezi altina alip gastrik sonda vasitasiyla yerlestirecegiz ki bu anlamsiz olur cunku monitorize etmeden hastayi anesteziye almak cok sacma,monitorize ettiysek bu aleti neden tekrar kullaniyoruz.İkinci yol ise hastaya mudahale etmeden bunu yutmasini soyleyecegiz ama su icmeden yutamayacak,su ictigi zaman operasyon esnasinda kas gevseticinin etkisiyle midedeki su ozefagusdan yukariya oradan da akcigere dolacak ve anlamsiz bir komplikasyona neden olacak.
Hicbir manasi yok su aletin,muhtemelen bir uzman gorusu almadan fikir yuruten bir muhendisin urunu
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lapatid 3 yıl
sindirilebilir çip yapmak çok zor olacaktir en basitinden sindirilebilir iletken ve batarya lazim olacak ki gunumuzde imkansiz,tam tersi sindirelemeyen ve cok ufak boyutlarda bir sensor yapmayi deneseler daha iyi olur diye dusunuyorum.Cok komplike sistemlere ihtiyac yok zaten,bir saglikci olarak ameliyathanede kullandigimiz ekg elektorlari iletken bir parca jel ve bir parca metalden ibaret,veri toplamak kolay ancak bu veriyi kablosuz olarak monitore aktarmak icin gereken sistem hacimli olacaktir
1 Yanıt Yanıtla
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V4LKyR 3 yıl
0MG90
Dışarı nasıl çıkacak?

Kaka yapınca.
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kımyasal 3 yıl
Uzaylı kaçırılma vakalarına bakıldığında,kaçırılan insanların bir kısmında deri altına yerleştirilmiş mikro çipler bulunmuş.Bazılarının ifadesinde ise kendilerine yapılan bu işlemlerden sonra bazı hastalıklarından kurtuldukları ve daha sağlıklı hale geldiklerini belirtmişlerdir.geçmişte Amerika topraklarında düşen ufo vakalarında,teknoloji transferi ve tersine mühendislik işlemleri ile ABD eline büyük oranda veri geçmiştir ve bu dönemlerden itibaren Amerika'da teknoloji konusunda yükseliş hızlanmıştır.
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Patren 3 yıl en beğenilen
artik abd vatandaslarini daha iyi izler
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arel.gr 3 yıl
saglikli yasam icin mucizeler.
emeklilik yasi ucar, uretken yasantiyi sevmeyenlere ban haber.
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0MG90 3 yıl
Dışarı nasıl çıkacak?
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