MIT'nin geliştirdiği yeni sistem robotların beyin ile kontrolünü kolaylaştıracak

Bilim ve teknoloji konusunda dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan MIT, robotların kontrolünü kolaylaştıracak yeni bir teknoloji geliştirdi. MIT'nin Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Laboratuvarı (CSAIL)'nda görevli araştırmacıların geliştirdiği yeni yöntem sayesinde robotların beyin ile kontrolü çok daha kolay olacak.

Robotların kendilerinden istenenleri yerine getirmesi için öncelikle bu komutları anlaması gerekiyor. Bu yüzden de genellikle robotlara insan dilinin karmaşık yapısı öğretiliyor veya belli başlı görevler için spesifik komutlar belirleniyor. CSAIL ekibinin geliştirdiği yeni geri bildirim sistemi ise robotlar ile insanlar arasındaki bağlantıyı çok daha organik hale getiriyor. Bu yenilikçi geri bildirim sistemi sayesinde insanlar, sadece düşünerek robotun hareketlerinin doğru mu yanlış mı olduğunu aynı anda robota bildirebilecekler.

Robotu kontrol eden kişinin giydiği EEG başlığı ile beyin aktivitesini kaydeden sistem, bu veriyi kullanarak robotun yaptığı tercihlerde bir hata olup olmadığını eş zamanlı olarak belirliyor ve bu sayede robotun doğru seçimi yapmasını sağlıyor. Bu sistem şimdilik sadece iki seçenekli basit görevlerde kullanılıyor olsa da gelecekte robotların kolayca kontrol edilmesi için önemli bir adım araç haline gelebilir.

https://www.engadget.com/2017/03/06/mit-csail-mind-control-robot/