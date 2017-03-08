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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT'nin geliştirdiği yeni sistem robotların beyin ile kontrolünü kolaylaştıracak

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'nde görevli araştırmacılar, robotların beyin ile kontrol edilmesini kolaylaştıracak yeni bir geri bildirim sistemi geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bilim ve teknoloji konusunda dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan MIT, robotların kontrolünü kolaylaştıracak yeni bir teknoloji geliştirdi. MIT'nin Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Laboratuvarı (CSAIL)'nda görevli araştırmacıların geliştirdiği yeni yöntem sayesinde robotların beyin ile kontrolü çok daha kolay olacak.
Robotların kendilerinden istenenleri yerine getirmesi için öncelikle bu komutları anlaması gerekiyor. Bu yüzden de genellikle robotlara insan dilinin karmaşık yapısı öğretiliyor veya belli başlı görevler için spesifik komutlar belirleniyor. CSAIL ekibinin geliştirdiği yeni geri bildirim sistemi ise robotlar ile insanlar arasındaki bağlantıyı çok daha organik hale getiriyor. Bu yenilikçi geri bildirim sistemi sayesinde insanlar, sadece düşünerek robotun hareketlerinin doğru mu yanlış mı olduğunu aynı anda robota bildirebilecekler.
Robotu kontrol eden kişinin giydiği EEG başlığı ile beyin aktivitesini kaydeden sistem, bu veriyi kullanarak robotun yaptığı tercihlerde bir hata olup olmadığını eş zamanlı olarak belirliyor ve bu sayede robotun doğru seçimi yapmasını sağlıyor. Bu sistem şimdilik sadece iki seçenekli basit görevlerde kullanılıyor olsa da gelecekte robotların kolayca kontrol edilmesi için önemli bir adım araç haline gelebilir.

https://www.engadget.com/2017/03/06/mit-csail-mind-control-robot/ Yorum Yaz
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eSSelamuAleykum 2 yıl en beğenilen
"Bu tarz şeylere fazla kafa yorarsan sıyırırsın."
Binalı Yıldırım.
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Spider_hip 2 yıl eSSelamuAleykum
Orijinalden alıntı: eSSelamuAleykum

"Bu tarz şeylere fazla kafa yorarsan sıyırırsın."
Binalı Yıldırım.

Ahaha çok iyi ya. Amerikan başkanları ya da Putin'in böyle şeyler söyleyebileceğini tahayyül bile edemiyorum. Bizde başbakandan sonra böyle bir laf en söylememesi gereken insan eski hayvanat bahçesi sorumlusu yeni Tubitak başkanı falan olur herhalde ama o da söylese şaşırmam :D Bu Sn. Binali Yıldırım zaten çok enteresan, aktör gibi. Kalktı ülkede başbakana ne gerek var falan dedi, Sn Tayyip'e destek verecek diye :D Zaten gereksizim falan ne demek ya :D
Orijinalden alıntı: eSSelamuAleykum"Bu tarz şeylere fazla kafa yorarsan sıyırırsın."Binalı Yıldırım.Ahaha çok iyi ya. Amer...
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DH Misafiri 2 yıl
mit deyince tahmin edin ne düşündüm.
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axaxa 2 yıl
MIT bor'u mu
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Xeblion 2 yıl
Hedef 2023 bor çağı
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SEO-Uzmanı 2 yıl
iyi, dünyayı ele geçirmeye çok az kalmış :)
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eSSelamuAleykum 2 yıl en beğenilen
"Bu tarz şeylere fazla kafa yorarsan sıyırırsın."
Binalı Yıldırım.
1 Yanıt Yanıtla +10
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Spider_hip 2 yıl eSSelamuAleykum
Orijinalden alıntı: eSSelamuAleykum

"Bu tarz şeylere fazla kafa yorarsan sıyırırsın."
Binalı Yıldırım.

Ahaha çok iyi ya. Amerikan başkanları ya da Putin'in böyle şeyler söyleyebileceğini tahayyül bile edemiyorum. Bizde başbakandan sonra böyle bir laf en söylememesi gereken insan eski hayvanat bahçesi sorumlusu yeni Tubitak başkanı falan olur herhalde ama o da söylese şaşırmam :D Bu Sn. Binali Yıldırım zaten çok enteresan, aktör gibi. Kalktı ülkede başbakana ne gerek var falan dedi, Sn Tayyip'e destek verecek diye :D Zaten gereksizim falan ne demek ya :D
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