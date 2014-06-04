MIT'nin yeni robot sistemi, kişilere ekstra iki kol daha sağlıyor

Birçok farklı teknolojik araştırmanın altında imzası bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, yeni geliştirdiği robot sistemiyle kişilere farklı işlemlerde kolaylık sağlamak adına iki adet kol daha veriyor.

Kollarını kaybetmiş kişilerden çok uzuvları tam olanlara yardımcı olmak için geliştirilen kol sistemi (Supernumerary Robotic Limbs ), 4.5 kg ağırlığıyla çanta şeklinde sırta takılara taşınabiliyor. Dahili işlem birimi ile sensörleriyle kişilerin kendi kollarını takip eden ve ufak bir gecikmeyle ağır yüklerin kaldırılması ya da sabit tutulması gibi amaçlar için görev yapan sistem, genel yapısı itibariyle de Örümcek Adam'ın düşmanlarından Otto Octavius'a benzetiliyor. MIT bünyesinde çalışan bir diğer araştırma grubu ise fotoğrafı aşağıda yer alan farklı bir model üzerinde de çalışma gösteriyor. Kişilere uçak üretimi sırasında yardımcı olmak için hazırlandığı belirtilen bu modelin, dünyaca ünlü Boeing'in sponsorluğunda olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Çalışmaları devam eden sistemler hakkında hazırlanan tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2014/6/3/5777166/mit-robot-gives-wearer-extra-arms-video-demonstation