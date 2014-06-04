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MIT'nin yeni robot sistemi, kişilere ekstra iki kol daha sağlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT'nin yeni robot sistemi, kişilere ekstra iki kol daha sağlıyor
Birçok farklı teknolojik araştırmanın altında imzası bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, yeni geliştirdiği robot sistemiyle kişilere farklı işlemlerde kolaylık sağlamak adına iki adet kol daha veriyor.
Kollarını kaybetmiş kişilerden çok uzuvları tam olanlara yardımcı olmak için geliştirilen kol sistemi (Supernumerary Robotic Limbs ), 4.5 kg ağırlığıyla çanta şeklinde sırta takılara taşınabiliyor. Dahili işlem birimi ile sensörleriyle kişilerin kendi kollarını takip eden ve ufak bir gecikmeyle ağır yüklerin kaldırılması ya da sabit tutulması gibi amaçlar için görev yapan sistem, genel yapısı itibariyle de Örümcek Adam'ın düşmanlarından Otto Octavius'a benzetiliyor. MIT bünyesinde çalışan bir diğer araştırma grubu ise fotoğrafı aşağıda yer alan farklı bir model üzerinde de çalışma gösteriyor. Kişilere uçak üretimi sırasında yardımcı olmak için hazırlandığı belirtilen bu modelin, dünyaca ünlü Boeing'in sponsorluğunda olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Çalışmaları devam eden sistemler hakkında hazırlanan tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
MIT'nin yeni robot sistemi, kişilere ekstra iki kol daha sağlıyor

http://www.theverge.com/2014/6/3/5777166/mit-robot-gives-wearer-extra-arms-video-demonstation Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 5 yıl en beğenilen Mianfei
Milfshake

Çöp

işte neden gelişemediğimizin canlı örneklerinden biri
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positiveboy 5 yıl
dr.ahtapot :D
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Bradley Cooper 5 yıl
yapıldı




Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 4 yıl
Metal gear rising Mistral :D
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halitozbasli 5 yıl
Allah 4 elimiz olmasını isteseydi dört elli yapardı diycek biri çıkmadan ben yazayım buraya :P
Şaka bir yana mechalara ne kaldı şurda. 4 elli hint tanrısı Ganeşa gibi gezen insanları 10 sene içinde görmemiz mümkün olacak bu gidişle
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kemal1414 5 yıl
tam bana göreymiş dediğim yorumuma dahi eksi veren ,eksi zihniyeti merak ettim doğrusu :)
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saylia 5 yıl
Dört elim mi var! mazeretleri tarih olacak desenize.
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Batuist 5 yıl
dağcı olsaydım şayet şunun güçlüsünden birtane sahip olmak isterdim.. rahat tırmanış için ne süper olurdu..4 kolla saldır...
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Krauser DMC 5 yıl
human exoskeleton a eklesinler bunu 10 kaplan gücünde insan olmazsa ben neyim :D
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byrsim 5 yıl
Dikkat ederseniz MIT yazıyor. Bir işle MIT (em ay ti) uğraşıyorsa, mutlaka bir geleceği vardır.
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Like a Sir 5 yıl
octopus ?
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einhander 5 yıl
pratıkte ne kadar işe yarıcak acaba
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xmasx 5 yıl
Butun bu gelismeler bize gelecekte tam donanimli robot ordular olarak geri donecek.
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BARIŞ55 5 yıl xmasx
ozzy_carpe

Butun bu gelismeler bize gelecekte tam donanimli robot ordular olarak geri donecek.

Bizimkilerde hala amerikan kuklasını desteklemeye devam etsin. Duble yollar falan...
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Sc Violet 5 yıl
Tam şu ahtapot adamı yazmaya gelmiştim gidiyorum.
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maximus8282 5 yıl
Bir elin nesi var 4 elin. 4 el fazlalık. Bel ağrısıda cabası. Yanına robot yap o taksın sen niye uğraşıyorsunki?
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