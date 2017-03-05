Microsft Windows güncelleme boyutları yüzde 35 oranında azalıyor

Her yeni sürümde giderek daha yüksek boyutlara ulaşan ve haliyle -internet hızına da bağlı olarak- daha uzun sürelerde indirilen Windows 10 güncellemeleri, bilgisayar kullanıcıları için adeta çileye dönüşebiliyor. Durumun farkında olan ve gelen şikayetleri değerlendiren Microsoft ise yayınladığı açıklamayla bu probleme önemli bir çözüm getirileceğini duyurdu.

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Önümüzdeki nisan ayında yayınlanması beklenen "Creators Update"de yer alacak "Birleşik Güncelleme Platformu"nu (UUP) entegre edecek olan teknoloji devi, böylelikle sistemdeki mevcut dosyaları tarayacak ve sadece değişen yeni verilerin indirilmesini sağlayacak. Yapılan testlere göre güncelleme boyutlarının yüzde 35 oranında azaltıldığı söyleniyor.

Microsoft’un üst düzey mühendislerinden Laura Butler, her ne kadar basit bir özellik gibi görünse de eski yama sayılarının fazlalığından dolayı sanıldığı kadar kolay uygulanmadığını belirtiyor. Diğer taraftan geçtiğimiz kasım ayından bu yana UUP özelliğine sahip Windows Insiders için güncelleme boyutlarının daha fazla küçüleceği ifade ediliyor. Bakalım birçok yeniliği beraberinde getirecek olan "Creators Update" kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi...