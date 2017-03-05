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Microsft Windows güncelleme boyutları yüzde 35 oranında azalıyor

Microsoft, Windows işletim sistemi kullanıcılarının en fazla şikayetçi oldukları konuların başında gelen yüksek güncelleme boyutlarını yüzde 35 oranında azaltacak önemli bir yeniliği hayata geçiriyor.
2 yıl
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11
İşletim Sistemleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Her yeni sürümde giderek daha yüksek boyutlara ulaşan ve haliyle -internet hızına da bağlı olarak- daha uzun sürelerde indirilen Windows 10 güncellemeleri, bilgisayar kullanıcıları için adeta çileye dönüşebiliyor. Durumun farkında olan ve gelen şikayetleri değerlendiren Microsoft ise yayınladığı açıklamayla bu probleme önemli bir çözüm getirileceğini duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz yangın tehlikesi yüzünden 1 milyon aracı geri çağırıyor"
Önümüzdeki nisan ayında yayınlanması beklenen "Creators Update"de yer alacak "Birleşik Güncelleme Platformu"nu (UUP) entegre edecek olan teknoloji devi, böylelikle sistemdeki mevcut dosyaları tarayacak ve sadece değişen yeni verilerin indirilmesini sağlayacak. Yapılan testlere göre güncelleme boyutlarının yüzde 35 oranında azaltıldığı söyleniyor.
Microsoft’un üst düzey mühendislerinden Laura Butler, her ne kadar basit bir özellik gibi görünse de eski yama sayılarının fazlalığından dolayı sanıldığı kadar kolay uygulanmadığını belirtiyor. Diğer taraftan geçtiğimiz kasım ayından bu yana UUP özelliğine sahip Windows Insiders için güncelleme boyutlarının daha fazla küçüleceği ifade ediliyor. Bakalım birçok yeniliği beraberinde getirecek olan "Creators Update" kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi...

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leventdln 2 yıl
Nihayet mantıklı bir karar aldılar.
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V4LKyR 2 yıl
Değişen dosyalar insin, değişmeyen inmesin.
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kadirirdem 2 yıl
Çok makbule geçer...
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tobepeople 2 yıl
Yani 3 kat daha fazla güncelleme yapacaklar demek ki, bir taraftan güncelleme yapar artık canı sıkıldıkça makine :D
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Eeltorm 2 yıl
Google'de Googleplay için böyle bir yöntem kullanıyor. Güzel gelişme.
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mehmetgirgin 2 yıl
Alakası yok ama burası ile, ios da bir güncelleme geliyor uygulamalara, sil başta yükle gibi çok aptalca.
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Whippoorwill 2 yıl
Birde hangi güncellemeyi yükleyebileceğimizi seçebilsek keşke.
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silver0021 2 yıl
Çok yerinde olur. En azından arkaplanda güncelleme yaparken internetimi hunharca tüketen bir sistemin varlığı son donemlerde beni rahatsiz etmeye başlamıştı.
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hector_1990 2 yıl
emülatör işletim sistemi ama mecburiyet yapacak bir şey yok
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axaxa 2 yıl
Güzel haber gereksiz yer kaplamayın.
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