Mercedes-Benz yangın tehlikesi yüzünden 1 milyon aracı geri çağırıyor

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Alman Mercedes-Benz otomobillerin üreticisi olan Daimler AG, yayınladığı açıklama ile 1 milyon aracı geri çağırmaya hazırlandığını bildirdi. Yapılan açıklamada tespit edilen arızalı bir sigorta yüzünden motorun çalışmadığı durumlarda ciddi anlamda yangın riski taşıdığı belirtiliyor. Otomobilin çalıştırılması için tekrarlanan girişimlerde arızalı sigortanın aşırı ısındığı, böylelikle yakın parçaları eriterek yangına sebebiyet verdiği ifade ediliyor.Ayrıca Bkz. "İstanbul dünyanın gürültü kirliliği en yüksek şehirlerinden birisi çıktı"
Uzmanlar şu ana kadar 30'u Amerika’da olmak üzere toplam 51 otomobilin alev aldığını, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Edinilen bilgilere göre geri çağırma 2015 ve 2017 yılları arasında üretilen C ve E sınıfı araçların yanı sıra CLA, GLA ve GLC modellerini kapsıyor. Diğer taraftan bahsi geçen 1 milyon aracın 307,629 tanesi Amerika’da bulunuyor. Geriye kalan riskli otomobillerin ise Mercedes-Benz’in en güçlü olduğu Çin ve Almanya’da olabileceği tahmin ediliyor zira henüz resmi bir açıklama yok.
Mart ayının sonunda ABD’li müşterilerini bilgilendirmeye hazırlanan Daimler, envanterde sorundan etkilenen araçlara yeni sigorta takılıncaya kadar satışının yapılmayacağını ve şu an mağazalarda olan araçların tamamında parça değişimi yapacağını duyurdu. Alman üreticinin izleyeceği yol haritası için bu ayın sonundaki açıklama merakla bekleniyor.
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2017/RCLRPT-17V114-6749.PDF Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mahkemeye basvuranida iceri atarlar vatan haini diye sen kimsin turkiyenin prestijine leke suruyorsun.
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Demek o kadar prototipten, testten, deneme kullanımlarından sonra hala böyşe problemler olabiliyormuş. Bir ihmal mı yoksa aracın bu yönde bi riske eğilimki olmasında ufak bir kullanıcı faktörü varmı?
Hain fetö arızalı sigortaları takmış inlerine gireceğiz inlerine
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