Mercedes-Benz yangın tehlikesi yüzünden 1 milyon aracı geri çağırıyor

Alman Mercedes-Benz otomobillerin üreticisi olan Daimler AG, yayınladığı açıklama ile 1 milyon aracı geri çağırmaya hazırlandığını bildirdi. Yapılan açıklamada tespit edilen arızalı bir sigorta yüzünden motorun çalışmadığı durumlarda ciddi anlamda yangın riski taşıdığı belirtiliyor. Otomobilin çalıştırılması için tekrarlanan girişimlerde arızalı sigortanın aşırı ısındığı, böylelikle yakın parçaları eriterek yangına sebebiyet verdiği ifade ediliyor.

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Mart ayının sonunda ABD’li müşterilerini bilgilendirmeye hazırlanan Daimler, envanterde sorundan etkilenen araçlara yeni sigorta takılıncaya kadar satışının yapılmayacağını ve şu an mağazalarda olan araçların tamamında parça değişimi yapacağını duyurdu. Alman üreticinin izleyeceği yol haritası için bu ayın sonundaki açıklama merakla bekleniyor.

https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2017/RCLRPT-17V114-6749.PDF

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Uzmanlar şu ana kadar 30'u Amerika’da olmak üzere toplamalev aldığını, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Edinilen bilgilere göre geri çağırma 2015 ve 2017 yılları arasında üretilenvesınıfı araçların yanı sıravemodellerini kapsıyor. Diğer taraftan bahsi geçen 1 milyon aracın 307,629 tanesi Amerika’da bulunuyor. Geriye kalan riskli otomobillerin ise Mercedes-Benz’in en güçlü olduğu Çin ve Almanya’da olabileceği tahmin ediliyor zira henüz resmi bir açıklama yok.