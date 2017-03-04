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Mercedes-Benz yangın tehlikesi yüzünden 1 milyon aracı geri çağırıyor

Otomotiv sektörünün en önemli isimlerinden olan Mercedes-Benz, aralarında yeni modellerin de bulunduğu 1 milyon aracını yangın tehlikesi yüzünden geri çağıracağını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Alman Mercedes-Benz otomobillerin üreticisi olan Daimler AG, yayınladığı açıklama ile 1 milyon aracı geri çağırmaya hazırlandığını bildirdi. Yapılan açıklamada tespit edilen arızalı bir sigorta yüzünden motorun çalışmadığı durumlarda ciddi anlamda yangın riski taşıdığı belirtiliyor. Otomobilin çalıştırılması için tekrarlanan girişimlerde arızalı sigortanın aşırı ısındığı, böylelikle yakın parçaları eriterek yangına sebebiyet verdiği ifade ediliyor.
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Uzmanlar şu ana kadar 30'u Amerika’da olmak üzere toplam 51 otomobilin alev aldığını, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Edinilen bilgilere göre geri çağırma 2015 ve 2017 yılları arasında üretilen C ve E sınıfı araçların yanı sıra CLA, GLA ve GLC modellerini kapsıyor. Diğer taraftan bahsi geçen 1 milyon aracın 307,629 tanesi Amerika’da bulunuyor. Geriye kalan riskli otomobillerin ise Mercedes-Benz’in en güçlü olduğu Çin ve Almanya’da olabileceği tahmin ediliyor zira henüz resmi bir açıklama yok.

Mart ayının sonunda ABD’li müşterilerini bilgilendirmeye hazırlanan Daimler, envanterde sorundan etkilenen araçlara yeni sigorta takılıncaya kadar satışının yapılmayacağını ve şu an mağazalarda olan araçların tamamında parça değişimi yapacağını duyurdu. Alman üreticinin izleyeceği yol haritası için bu ayın sonundaki açıklama merakla bekleniyor.

https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2017/RCLRPT-17V114-6749.PDF Yorum Yaz
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9600_G_T 2 yıl en beğenilen
Boykotumuz basarili oldu
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ULU HAKANDAN istimdat 2 yıl
Neyseki mercedesim yok
Yanıtla +18
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-Oxy.gen- 2 yıl
insan parasıyla rezil oluyor bu nedir ya :D
Yanıtla +12
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1 Avatar
Muhafız. 2 yıl
biz söz vardır bmw zenginlerin mercedes kendini zengin sananların arabasıdır diye;)
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Kırarım Boynuzunu İblis 2 yıl
Tesla araç geri çağırınca Musk Balon oluyor ama.
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urkal 2 yıl
Turk markasi olsa bu hatalari kabul etmez. Mahkemeye versen bile sansin yok.
Mahkemeye basvuranida iceri atarlar vatan haini diye sen kimsin turkiyenin prestijine leke suruyorsun.
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Nowhere Man X 2 yıl
Millet mercedes e laf atmış, nedenini anlayamadım. Bu adamlar sonuçta hatasını görüp direk kendileri düzeltmeye yönelmişler. Gayet iyi bir girişim. Olur bu tür arızalar, önemli olan bunları üreten firmanın düzeltmeye yönelik harekette bulunması. Verdiğin para hiçbir şeyi değiştirmez. Bu olay yüksek fiyatlı şeylerde olabileceği gibi, düşük fiyatlılarda da olabilir. Yani paranla rezil olma gibi bir durum söz konusu değildir.
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Yigido59 2 yıl
Biri M5 F10 egzoz sesi atsın


İsteğe bağlı olarak Tesla P100D 0-100 hızlanması videosu da atılabilir
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DH Misafiri 2 yıl
5 Haziran 2017 de ben ve iki küçük çocuğum 8000 km deki C 180 araçtan yanmaktan son anda kurtulduk. Yangın tipiyle müdahale etmesem araç cayır cayır yanacakyı. Güya servis yaptı ama araçta kilitlenmeye karşı çekiç ve makas ile dolaşıyorum. Makas emniyet kemerlerini kesebilmek için. Mercedes o kadar duyarsız ki bütün yükü servise attı ve aracı garantiden çıkardı. Avukatlar mahkeme için 15000 tl istiyor. Birde kazanamaz ise.PARAYLA REZİL OLMANIN ADI ARTIK MERCEDED.
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E_Aydin35 2 yıl
Son zamanlarda gündemden düşmeyen patlama mevsimi markalar arasında virüs gibi dolaşıyor herhalde.. :)
Demek o kadar prototipten, testten, deneme kullanımlarından sonra hala böyşe problemler olabiliyormuş. Bir ihmal mı yoksa aracın bu yönde bi riske eğilimki olmasında ufak bir kullanıcı faktörü varmı?
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mithrandir24 2 yıl
Adamlar sigorta arızalı diye 1 milyon aracı geri çağırıyor, bizde olsa ulaştırma bakanı biner o araca 2 tur atar '' bak gördünüz mü birşey olmuyor bunlar tamamen spekülasyon'' derdi.
1 Yanıt Yanıtla +12
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eto83 2 yıl mithrandir24



Hain fetö arızalı sigortaları takmış inlerine gireceğiz inlerine
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BlackGhost12 2 yıl
Mercedes gibi markamız yok. Ee yangın tehlikeside yok o zaman. Teşekkürler uzun adam. Hayatımızı kurtardın.
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axaxa 2 yıl
Dokunmaz.
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