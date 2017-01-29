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Microsoft 17 yıl aradan sonra 500 milyar dolarlık değere ulaştı

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft’un pazar değeri 2000 yılından bu yana ilk defa 500 milyar doların üstüne yükseldi. Bu yükselişin sebebi ise şirketin bulut servisi olarak gösteriliyor.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Microsoft 17 yıl aradan sonra 500 milyar dolarlık değere ulaştı
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40 yıldan uzun bir süre önce bilişim dünyasına adım atan ve yıllar içinde sektörün önde gelen ismi olan Microsoft, 2000 yılında yaptığı patlama ile pazar değerini 500 milyar doların üstüne çıkarmayı başarmıştı. Uzun yıllar boyunca bir daha o seviyeyi göremeyen hatta 2009 yılında pazar değerinde büyük bir düşüş yaşayarak değeri 150 milyar doların altına düşen Microsoft, tam 17 yıl aradan sonra tekrar 500 milyar dolarlık bir değere ulaşmayı başardı.

Ayrıca Bkz. "Toshiba'da sular durulmuyor: Şirket bellek bölümünü satma kararı aldı"

Cuma günü açıklanan verilere göre gün içerisinde hisse değerleri %2.1 değer kazanan Microsoft 508.3 milyar dolarlık değere ulaştı. Özellikle 2016’nın eylül ayından beri değeri neredeyse düzenli bir şekilde artan şirketteki bu yükselişin bulut hizmetinden kaynaklandığı düşünülüyor. Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın yaptığı açıklamaya göre çeşitli şirketin yapay zeka ve bulut alanındaki yenilikleri Microsoft’u canlandırdı ve değerini arttırdı.

Yeni CEO bulut servisini ön plana çıkardı

Daha önce Bulut ve Kurumsal Çözümler bölümünü başkanlığını yürüten Nadella, 2014 yılında görevi devraldığında Microsoft’un değeri 310 milyar dolar civarındaydı. Görev süresi boyunca bulut sistemiyle özel olarak ilgilenen Nadella, Micorosft Azure’u geliştirerek Amazon’un bulut servisinin ardından en çok kullanılan ikinci bulut hizmeti haline getirdi.

Bu değer artışıyla beraber Microsoft Silikon Vadisi’ndeki önemli komşularının hala birkaç adım gerisinde bulunuyor. Microsoft’un bulut servisi konusunda rekabet içinde olduğu Google’ı bünyesinde barındıran Alphabet şirketler grubunun değeri 573 milyar dolar iken Microsoft’un bilgisayar ve mobil cihazlarda gerisinde kaldığı Apple ise 640 milyar dolarlık bir pazar değerine sahip.


http://www.reuters.com/article/us-microsoft-results-research-idUSKBN15B1L6 Yorum Yaz
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Angel of the Lord 2 yıl en beğenilen
2000 yılında o değere nasıl ulaşmış? 17 yıl önce 500 milyar dolar nedir..
3 Yanıt Yanıtla +12
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu kadar para,
tek bir hesapta birikmiş ise
ve bu para piyasada dönmüyor ise !
gerçekte real piyasa, bu kadar parayı kaybetmiş demektir!
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baycalh 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
bu kadar para,
tek bir hesapta birikmiş ise
ve bu para piyasada dönmüyor ise !
gerçekte real piyasa, bu kadar parayı kaybetmiş demektir!

Kastedilen şirketin kasasındaki para değil, şirkete biçilen fiyat.
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dumprep 2 yıl
Türkiye'nin akıllı tahtalara , devlet dairelerine alınan Windows lisanslarının da etkisi büyüktür tabi bu artışta.
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Mephalay 2 yıl
Cloud, Yapay Zeka ve Mobil alanda bence rakiplerinden geride Microsoft. Microsoft u Microsoft yapan suphesiz Windows ve sirketlere sattigi yazilimlar. Vista gibi kazma bir isletim sistemi yapsinlar yine cokus baslar. Ayrica Linkedin i satin almalari da cok akillica bir hamle, dogru ata oynadi.

Ayrica bu haber, dolayli olarak PARDUS 'un neden kagit uzerinde cok mantikli bir proje oldugunu da gosteriyor.
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kadirirdem 2 yıl
Tebrik etmek lazım bence en önemlisi 2000 yılında bu kadar büyük başarı yapmaları...
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atilasat 2 yıl
alphabet+mikrosft+apple= 1,7 trilyon dolar.
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oktayakgoz 2 yıl
demek telefon olayında da sağlam ilerleseymiş kim bilir kaç para olacaktı
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Glorfindel1907 2 yıl
İşte anlayamadığımız nokta böyle büyük ve başarılı bir şirket nasıl oluyorda mobil sektörde başarılı olamıyor çok garip bir durum
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Biyturs_OnSr 2 yıl Glorfindel1907
tayfn1907
İşte anlayamadığımız nokta böyle büyük ve başarılı bir şirket nasıl oluyorda mobil sektörde başarılı olamıyor çok garip bir durum


Windows Mobile 6.0'dan itibaren, PDA'lar bittiğinde, mobil sektör Microsoft için bitmişti zaten. WM6.5'ten bu yana şirket içinde mobil hiçbir zaman ana hedef olmadı. Haberde de kısmen değinilmiş zaten.
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darkaura 2 yıl
yanliz 2000 yilindaki dolar ile simdiki dolarin degeri ayni degil. eflasyon uzerinden hesaplandiginda o zamanki 500milyar dolar simdiki 700milyar dolarak denk. yani hala eski zirve degerine ulasamamis.
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Angel of the Lord 2 yıl en beğenilen
2000 yılında o değere nasıl ulaşmış? 17 yıl önce 500 milyar dolar nedir..
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sniper23 2 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord

2000 yılında o değere nasıl ulaşmış? 17 yıl önce 500 milyar dolar nedir..

Windows XP'nin duyurulması ?
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Schrödinger Kedisi 2 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord
2000 yılında o değere nasıl ulaşmış? 17 yıl önce 500 milyar dolar nedir..

Xp zamanlari sanırım büyük bir patlama yasadiysa olabilir.
Yasim pek kurtarmiyor hatırlamıyorum tabi ozamanlari:)
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nallartingodzillasi 2 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord
2000 yılında o değere nasıl ulaşmış? 17 yıl önce 500 milyar dolar nedir..

Aslında az söylenmiş Microsoftun o zaman ki değeri 830 milyar dolardı.
milliyet.com.tr/...
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erdem552 2 yıl
Arkadaş o kadar büyük bir firma biraz yatırım yapıp WP'yi adam akıllı bir hale getiremediler...
Düzenleme: Wp kullanıyorum sırf bi telefona binlerce lira vermemek ve makul fiyata kasmadan telefon kullanabilmek için.
Ama o kadar kusur var ki aktif olarak telefon kullanan biri olsam kafayı yerdim eminim.
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