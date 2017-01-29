Microsoft 17 yıl aradan sonra 500 milyar dolarlık değere ulaştı

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Cuma günü açıklanan verilere göre gün içerisinde hisse değerleri %2.1 değer kazanan Microsoft 508.3 milyar dolarlık değere ulaştı. Özellikle 2016’nın eylül ayından beri değeri neredeyse düzenli bir şekilde artan şirketteki bu yükselişin bulut hizmetinden kaynaklandığı düşünülüyor. Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın yaptığı açıklamaya göre çeşitli şirketin yapay zeka ve bulut alanındaki yenilikleri Microsoft’u canlandırdı ve değerini arttırdı.
Yeni CEO bulut servisini ön plana çıkardı
Daha önce Bulut ve Kurumsal Çözümler bölümünü başkanlığını yürüten Nadella, 2014 yılında görevi devraldığında Microsoft’un değeri 310 milyar dolar civarındaydı. Görev süresi boyunca bulut sistemiyle özel olarak ilgilenen Nadella, Micorosft Azure’u geliştirerek Amazon’un bulut servisinin ardından en çok kullanılan ikinci bulut hizmeti haline getirdi.
Bu değer artışıyla beraber Microsoft Silikon Vadisi’ndeki önemli komşularının hala birkaç adım gerisinde bulunuyor. Microsoft’un bulut servisi konusunda rekabet içinde olduğu Google’ı bünyesinde barındıran Alphabet şirketler grubunun değeri 573 milyar dolar iken Microsoft’un bilgisayar ve mobil cihazlarda gerisinde kaldığı Apple ise 640 milyar dolarlık bir pazar değerine sahip.
http://www.reuters.com/article/us-microsoft-results-research-idUSKBN15B1L6 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tek bir hesapta birikmiş ise
ve bu para piyasada dönmüyor ise !
gerçekte real piyasa, bu kadar parayı kaybetmiş demektir!
Kastedilen şirketin kasasındaki para değil, şirkete biçilen fiyat.
Ayrica bu haber, dolayli olarak PARDUS 'un neden kagit uzerinde cok mantikli bir proje oldugunu da gosteriyor.
Windows Mobile 6.0'dan itibaren, PDA'lar bittiğinde, mobil sektör Microsoft için bitmişti zaten. WM6.5'ten bu yana şirket içinde mobil hiçbir zaman ana hedef olmadı. Haberde de kısmen değinilmiş zaten.
Windows XP'nin duyurulması ?
Xp zamanlari sanırım büyük bir patlama yasadiysa olabilir.
Yasim pek kurtarmiyor hatırlamıyorum tabi ozamanlari:)
Aslında az söylenmiş Microsoftun o zaman ki değeri 830 milyar dolardı.
milliyet.com.tr/...
Düzenleme: Wp kullanıyorum sırf bi telefona binlerce lira vermemek ve makul fiyata kasmadan telefon kullanabilmek için.
Ama o kadar kusur var ki aktif olarak telefon kullanan biri olsam kafayı yerdim eminim.
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microsoft, hisse değeri ve