Microsoft 17 yıl aradan sonra 500 milyar dolarlık değere ulaştı

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40 yıldan uzun bir süre önce bilişim dünyasına adım atan ve yıllar içinde sektörün önde gelen ismi olan Microsoft, 2000 yılında yaptığı patlama ile pazar değerini 500 milyar doların üstüne çıkarmayı başarmıştı. Uzun yıllar boyunca bir daha o seviyeyi göremeyen hatta 2009 yılında pazar değerinde büyük bir düşüş yaşayarak değeri 150 milyar doların altına düşen Microsoft, tam 17 yıl aradan sonra tekrar 500 milyar dolarlık bir değere ulaşmayı başardı.

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Cuma günü açıklanan verilere göre gün içerisinde hisse değerleri %2.1 değer kazanan Microsoft 508.3 milyar dolarlık değere ulaştı. Özellikle 2016’nın eylül ayından beri değeri neredeyse düzenli bir şekilde artan şirketteki bu yükselişin bulut hizmetinden kaynaklandığı düşünülüyor. Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın yaptığı açıklamaya göre çeşitli şirketin yapay zeka ve bulut alanındaki yenilikleri Microsoft’u canlandırdı ve değerini arttırdı.

Yeni CEO bulut servisini ön plana çıkardı

Daha önce Bulut ve Kurumsal Çözümler bölümünü başkanlığını yürüten Nadella, 2014 yılında görevi devraldığında Microsoft’un değeri 310 milyar dolar civarındaydı. Görev süresi boyunca bulut sistemiyle özel olarak ilgilenen Nadella, Micorosft Azure’u geliştirerek Amazon’un bulut servisinin ardından en çok kullanılan ikinci bulut hizmeti haline getirdi.

Bu değer artışıyla beraber Microsoft Silikon Vadisi’ndeki önemli komşularının hala birkaç adım gerisinde bulunuyor. Microsoft’un bulut servisi konusunda rekabet içinde olduğu Google’ı bünyesinde barındıran Alphabet şirketler grubunun değeri 573 milyar dolar iken Microsoft’un bilgisayar ve mobil cihazlarda gerisinde kaldığı Apple ise 640 milyar dolarlık bir pazar değerine sahip.

http://www.reuters.com/article/us-microsoft-results-research-idUSKBN15B1L6