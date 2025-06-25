OpenAI ile Microsoft, ortaklıkları hakkında görüşüyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI CEO’su Sam Altman, Microsoft CEO’su Satya Nadella ile yeni dönem iş birliği hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Altman, bu bilgiyi New York Times’ın podcast yayınında paylaştı. Bir süredir iki şirket arasındaki ilişkilerin gerildiği ve tansiyonun yükseldiğine dair haberler gündeme geliyordu.

Wall Street Journal, Haziran ayının başında Microsoft ve OpenAI’ın mevcut yatırım anlaşmasının şartlarını yeniden müzakere ettiğini, özellikle Microsoft’un OpenAI’daki gelecekteki hisse oranı konusunda iki tarafın anlaşmazlık yaşadığını bildirmişti. Hatta sürecin mahkemeye taşınabileceği iddia edilmişti. Financial Times ise tarafların kritik konularda uzlaşamaması durumunda Microsoft’un bu görüşmelere ara verebileceğini öne sürdü.

Görüşmeler sürüyor

Öte yandan Altman, NYT’ye yaptığı açıklamada, “Elbette böyle derin ortaklıklarda zaman zaman gerilimler yaşanır ve biz de yaşıyoruz. Ancak genel olarak, her iki şirket için de gerçekten harika bir ortaklık oldu” dedi. Altman ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump ile yapay zeka üzerine “verimli” görüşmeler yaptığını belirtti. Trump’ın, teknolojinin jeopolitik ve ekonomik önemini kavradığını söyledi.

Trump, Ocak ayında Stargate isimli dev bir özel sektör yatırımını duyurmuştu. SoftBank, OpenAI ve Oracle tarafından finanse edilen bu proje, yapay zeka altyapısına 500 milyar dolara kadar yatırım yapılmasını öngörüyor. Zaten Microsoft ile anlaşmazlıkların derinleştiği yer de burası olmuştu. Zira bu mega altyapı projesine Microsoft dahil olmamış, üstelik ortağı en büyük rakipleriyle işbirliğine gitmişti.

Google, robotlarda internetsiz çalışan yapay zekasını tanıttı! 10 sa. önce eklendi

Microsoft ve OpenAI arasındaki mevcut ortaklık iki yönlü yüzde 20 gelir paylaşımını içeriyor. Aynı zamanda Microsoft, 2030’a kadar OpenAI’ın teknolojilerine erişebiliyor. Müzakere edilen yeni görüşmelerde ise gelir paylaşım oranının düşürülmesi isteniyor. Ayrıca Microsoft’un OpenAI’ın kâr odaklı yapısında ne kadar hisseye sahip olacağı da net değil. Microsoft, mevcut anlaşma sona erse bile 2030’dan sonra geliştirilmiş modeller için yine erişim hakkı talep ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI ile Microsoft, ortaklıkları hakkında görüşüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: