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Microsoft, 25 yıllık logosunda değişikliğe gitti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows 8 ile birlikte işletim sisteminin arayüzünde değişikliğe giden Microsoft'un bu konudaki yenilikleri şirketin logosuna da yansıdı. Yazılım devi 25 yıldır değiştirmediği logosunu bugün yayınladığı blog duyurusuyla değiştirdiğini açıkladı. 
Windows 8 arayüzünün izlerini taşıyan yeni logoda şirketin klasikleşen kırmızı, yeşil, mavi ve sarı renkleri yer alırken, eski dalgalı tasarım yerine sade ve düz kareler bulunuyor. Logonun yanında yer alan Microsoft yazısı için ise Windows 8 logosunda kullanılan font kullanılıyor. 

Konuyla ilgili The Seattle Times'a konuşan Microsoft yöneticisi Jeff Hansen; şirketin yeni logosunun geçmişin mirasını yansıtırken geleceği de işaret ettiğini belirtiyor. Önümüzdeki aylarda Windows 8, Windows Phone 8 ve Surface tabletini çıkarmaya hazırlanan Microsoft’un yeni logosunun ve logo tasarımının yeni ürünleriyle birlikte gelecek değişiklikleri yansıtması açısından önemli olduğu da ifade ediliyor. 2013'ün başında Microsoft Office 2013'ü de diğer ürünlerine benzer bir tasarım ve kullanıcı arayüzüyle sunması bekleniyor.

Yeni logosuyla birlikte ürünlerinde yaşanmakta olan değişimi yansıtan Microsoft'un geçiş aşamasında eski logosunun da bir süre için varlığını sürdüreceğini belirtildi.


 

http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/08/23/microsoft-unveils-a-new-look.aspx Yorum Yaz
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mrykt 6 yıl en beğenilen
Paint terk
Adamlar kendi programımızla yapalım diye kasmışlar.
5 Yanıt Yanıtla +75
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byhtk 6 yıl
nasıl 25 yıl ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
4 Yanıt Yanıtla +19
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SystemApps 6 yıl
Ütü basılmış windows logosu gibi olmuş :D
sanırım avatarımı güncellemem gerekecek...
4 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
FERFEROS 6 yıl
Basit ve hoş.
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musti198080 6 yıl
logo bu sekilde 2d olacagina 3d kup seklinde ve kuplerden biri hafif disarda olsa nasil olurdu diye sesli dusundum


o degilde yaziyida degistirip ornegin cococola gibi el yazisi yapsa seyret komplo teorilerini
tersten yazinca kahrolsun apple gibi

yeni kurulan bir firmanin beta logosu gibi....ilk logo daha iyiydi onu biraz daha modernize etseler daha iyi olurdu
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Moribito 6 yıl
Ne yaptin sen Microsoft! Dikdortgen sembol, gitti $1bn patent davasina
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pronefroz 6 yıl
YayıMladığı
Ayrıca geleceği yansıtıyorsa her zamankinden daha işlevsiz, basit, sıradan bir Win8 bizi bekliyor demektir.
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Amedra 6 yıl
Bak bu da doğru
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gopgop 6 yıl
Bide bunu tasarlayan bi ton para almiştir ha
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E_Aydin35 6 yıl
Alışılagelmişleri değiştirmek zor, zor ama bir yerden sonra yapmak mecburi oluyor.. Açıkcası bende bu logoya şaşırdım, ne olumlu nede olumsuz bir tepkim oldu bu şaşırmamda... :) Sadece biraz çok sade ve düz olmuş o kadar seçenek varken sadeliği ve düzlüğü tercih etmeleri kendi tercihleri ama çok daha sıradışı ve bize mantık çerçevesi içinde öğüt veren bir logo olabilirdi ? :)
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northernlights 6 yıl
Güzel olmuş, bundan sonraki ürünlerini de bir bakıma temsil ediyor. Temalari daha keskin ve dörtgen kullanımı gibi.
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ammarts 6 yıl
bu hangi karakterle yazılmış blen varmı?
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TeamAnimus 6 yıl ammarts
ammarts
bu hangi karakterle yazılmış blen varmı?

Segoe diye biliyorum
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Amedra 6 yıl
Yapacak birseyimiz yok gözümüz alisacak artık.
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Tony 6 yıl
Windows 8 için Outlook.com'u açtılar, şimdi de logoyu değiştirmişler, bayağı iddialı gibi Windows 8.
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lido 6 yıl
dalgalı daha güzeldi sanki
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marfoglu 6 yıl
Minimalist bir logo olmus.Fazla sade ve basit olmus begenmedim eski logo daha guzeldi bence.Minimalizm moda oldu artik buyuk sirketler logolarini hep sade basit yapmaya calisiyorlar kullanici icin daha anlasilir ve net olsun ve en onemlisi anlam olarakta logo olarakta akillarinda daha kolay kalsin diye googleda bu yuzden degistirdi.Birde bazi arkadaslar eski logoyu windowsla karistirmis Microsoft sirket logosunu windows logosuyla birlestirmis yeni windowsunda reklamini yapmak icin en buyuk urunleri yakinda cikacak o ve guvendiklerinden boyle bir adim izlemis ama olmamais bence eski logo yaziydi siyah Microsdoft yazisi o cok daha guzel ve sikti bence.Bunca seneden sonra daha sik ve guzel bir tasarim bekliyordu herkes ki zaten amac burada yeni urunun reklami minimalizmden cok yeni urunun reklamiydi cunku zaten eski logo gayet sadeydi ama burada Windows logosuyla birlestirip en yeni buyuk urunleri o oldugundan reklamini yapmaya calistirmislar ve iki logoyuda birlestirmisler.
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