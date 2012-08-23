Microsoft, 25 yıllık logosunda değişikliğe gitti

Windows 8 ile birlikte işletim sisteminin arayüzünde değişikliğe giden Microsoft'un bu konudaki yenilikleri şirketin logosuna da yansıdı. Yazılım devi 25 yıldır değiştirmediği logosunu bugün yayınladığı blog duyurusuyla değiştirdiğini açıkladı.

Windows 8 arayüzünün izlerini taşıyan yeni logoda şirketin klasikleşen kırmızı, yeşil, mavi ve sarı renkleri yer alırken, eski dalgalı tasarım yerine sade ve düz kareler bulunuyor. Logonun yanında yer alan Microsoft yazısı için ise Windows 8 logosunda kullanılan font kullanılıyor.





Konuyla ilgili The Seattle Times'a konuşan Microsoft yöneticisi Jeff Hansen; şirketin yeni logosunun geçmişin mirasını yansıtırken geleceği de işaret ettiğini belirtiyor. Önümüzdeki aylarda Windows 8, Windows Phone 8 ve Surface tabletini çıkarmaya hazırlanan Microsoft’un yeni logosunun ve logo tasarımının yeni ürünleriyle birlikte gelecek değişiklikleri yansıtması açısından önemli olduğu da ifade ediliyor. 2013'ün başında Microsoft Office 2013'ü de diğer ürünlerine benzer bir tasarım ve kullanıcı arayüzüyle sunması bekleniyor.





Yeni logosuyla birlikte ürünlerinde yaşanmakta olan değişimi yansıtan Microsoft'un geçiş aşamasında eski logosunun da bir süre için varlığını sürdüreceğini belirtildi.







http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/08/23/microsoft-unveils-a-new-look.aspx