Microsoft, 7 ve 9 inçlik Surface tabletlerini Haziran ayında tanıtabilir





Microsoft'un yaz sonrasında Windows ve Windows Phone işletim sistemlerine sunacağı büyük güncelleme merakla beklenirken, firmanın yol haritasına ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor.





Tedarik zincirindeki kaynakların verdiği bilgilere göre, Microsoft 26 Haziran'daki BUILD konferansında ikinci nesil Surface tabletlerinin tanıtımını yapabilir.





Yeni Surface modellerinin 7 ve 9 inçlik boyutlara sahip olacağı dile getirilirken, yine Pro ve RT şeklinde ayrıma gidileceği belirtiliyor. Surface Pro 2 Intel'in Haswell mimarisini temel alan düşük güçteki işlemcilerine yer verecek. Haswell ile sunulan daha güçlü grafik entegrasyonu da Surface Pro 2 için avantaj sağlayacak.





Surface RT 2 modelinin ise NVIDIA tasarımı bir yongaseti taşıyacağı tahmin ediliyor. Bunun Tegra 4 olması ihtimali kuvvetli.





Microsoft tedarikçi firmalarını ilk nesil Suface modellerini üreten firmalardan seçiyor. Kasa bileşeni Chungnam Precision Casing firmasından, ekranlar Samsung Electronics ve LG Display firmalarından, cam panel Corning firmasından, bataryalar LG Chem firmasından, işlemciler Intel ve Nvidia'dan, klavye Chicony Electronics ve Ko Ja firmasından ve dokunmatik paneller TPK ve Youngfast firmalarından temin edilecek. Birleşim ise Pegatron tarafından yapılacak.





Microsoft'un ikinci nesil tabletler için 1.5 milyon adetlik üretim siparişi verdiği vurgulanıyor. İlk nesilde hedeflediği rakamları tutturamayan Microsoft'un daha gerçekçi rakamlar üzerinden gittiğinin altı çiziliyor.





Gerek Surface modelleri gerekse de diğer Windows 8/RT tabletleri ile beklediği ilgiyi göremeyen Microsoft'un Windows 8.1 ile küçük ekran boyutları ve daha düşük çözünürlüklere izin vererek 10 inç altındaki tablet pazarına da nüfuz etmeyi planladığı anlaşılıyor. Fiyat konusunda da agresif olması beklenen Microsot'un önümüzdeki yıllarda tablet pazarında iddialı hale gelmesi mümkün.

http://www.phonearena.com/news/New-Microsoft-Surface-tablets-to-be-announced-in-June-with-7-9-displays-Intel-or-Nvidia-chipsets_id42553