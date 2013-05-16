Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft 8 inçlik Surface modelini Haziran ayında pazara sunabilir

6 yıl
432
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft 8 inçlik Surface modelini Haziran ayında pazara sunabilir

Microsoft'un Haziran sonundaki BUILD konferansında önizleme sürümünü sunacağı Windows 8.1 güncellemesi ile birlikte küçük boyutlu Windows 8 tabletleri piyasada görmemiz mümkün olacak.

Güncelleme öncesi Acer 8.1 inçlik Iconia W3 adlı modelini duyuran ilk firma olmuştu. Acer'ın duyurusu sonrası ise yaz döneminde ilk duyuruların gelebileceği yönünde bir beklenti oluşmaya başlamıştı.

Tayvanlı tedarik zinciri firmalardan gelen bilgiye göre, Microsoft Haziran döneminde 8 inçlik bir Surface modelini tanıtmak için hazırlık yapıyor. Aynı dönemde model satışa sunulacak. 
Modelin ekran paneli Samsung'dan tedarik edilecekken, Tegra 4 olduğu tahmin edilen işlemci NVIDIA'dan alınacak. Birleştirme işlemi ise Pegatron tarafından yapılacak. 8.1 inçlik Surface modelinin beklenen fiyatı 300$ civarında.
Microsoft'un 10.x inçlik yeni bir Surface modelini ise yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunması bekleniyor. Bu model ise 10.6 inçlik Surface RT modelinden biraz daha küçük olacak. Microsoft'un bu iki model için satış beklentisi ilk nesilden biraz daha iyimser. Microsoft aylık 1 milyon Surface satışına ulaşmayı hedefliyor. 

Tablet pazarında beklediği ilgiyi göremeyen Windows RT, aynı dönemde 7 inçlik pazara olan yoğun ilgi nedeniyle de bir handikap yaşadı. Ancak hem boyut sınırını düşüren Microsoft, ayrıca donanım tarafında da çizgiyi aşağı çekince daha ucuz ve Android modellerle rekabet edebilecek seviyede Windows tabletlerin önünü açmış oldu. 


http://www.digitimes.com/news/a20130515PD213.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
profdr 6 yıl
7 inch windows 8 sür hemen alayım. Bana hafif taşıması kolay ama windows programlarını çalıştıran makina lazım gerisi hikaye. Windowsun başında steve jobs olacaktı. Şimdiye elli kere çıkarmıştı böyle hafif kullanışlı birşeyi. Bunlar hala neyapsak tüketici alır kafasında.... O zaman kafalarına yiye yiye ögrenecekler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bukalemun56 6 yıl
teknoloji sever adam tembel adamdır klavyeyle falan uğraşmak istemez. sen office programlarını öne sürerek bu tableti satamazsın..... her yerde office kullanacak adam gider ultrabook alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 6 yıl
Android oyunlarını falan oynayabileceğimiz bir emülatör tarzı bişey yapsınlar açık kaynak kodlu zaten o zaman peynir ekmek gibi satar RT
Şu an tek albenisi office
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digimon52 6 yıl
o parayi bu tablete verecegime gider win8 isteim sistemi alirim
( Win8 BLUE) benim icin daha mantikli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 6 yıl
naapsalar çirkin kutu kutu arayüzü kullanmıyacam.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 6 yıl
Bu fiyata Windows RT değilde Windows 8 olsa galiba piyasayı baya bir sallar.Windows RT'nin pek geleceği yok gibi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Pioneer A3 (XW-SMA3-K) Apple ve HTC uyumlu ses sistemi video inceleme 6 yıl Joygame ile oyunlarda da kullanılabilen ininal alışveriş kartını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim