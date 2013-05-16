Microsoft 8 inçlik Surface modelini Haziran ayında pazara sunabilir





Microsoft'un Haziran sonundaki BUILD konferansında önizleme sürümünü sunacağı Windows 8.1 güncellemesi ile birlikte küçük boyutlu Windows 8 tabletleri piyasada görmemiz mümkün olacak.





Güncelleme öncesi Acer 8.1 inçlik Iconia W3 adlı modelini duyuran ilk firma olmuştu. Acer'ın duyurusu sonrası ise yaz döneminde ilk duyuruların gelebileceği yönünde bir beklenti oluşmaya başlamıştı.





Tayvanlı tedarik zinciri firmalardan gelen bilgiye göre, Microsoft Haziran döneminde 8 inçlik bir Surface modelini tanıtmak için hazırlık yapıyor. Aynı dönemde model satışa sunulacak.

Modelin ekran paneli Samsung'dan tedarik edilecekken, Tegra 4 olduğu tahmin edilen işlemci NVIDIA'dan alınacak. Birleştirme işlemi ise Pegatron tarafından yapılacak. 8.1 inçlik Surface modelinin beklenen fiyatı 300$ civarında.

Microsoft'un 10.x inçlik yeni bir Surface modelini ise yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunması bekleniyor. Bu model ise 10.6 inçlik Surface RT modelinden biraz daha küçük olacak. Microsoft'un bu iki model için satış beklentisi ilk nesilden biraz daha iyimser. Microsoft aylık 1 milyon Surface satışına ulaşmayı hedefliyor.





Tablet pazarında beklediği ilgiyi göremeyen Windows RT, aynı dönemde 7 inçlik pazara olan yoğun ilgi nedeniyle de bir handikap yaşadı. Ancak hem boyut sınırını düşüren Microsoft, ayrıca donanım tarafında da çizgiyi aşağı çekince daha ucuz ve Android modellerle rekabet edebilecek seviyede Windows tabletlerin önünü açmış oldu.





http://www.digitimes.com/news/a20130515PD213.html