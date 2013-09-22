"Microsoft, Apple gibi bir ekosistem oluşturabilir"





Microsoft'un Nokia'yı satın alması, Windows Phone ortaklarını tedirgin etse de, firma hiçbirşekilde bir ayrım yapılmayacağı açıklamasını yaparak endişeleri gidermeye çalışmıştı. Ancak bu konuda farklı görüşler mevcut.





Nokia bilindiği gibi Windows Phone 8 ekosisteminin yüzde 80'den fazla pazar payını elinde tutuyor. Microsoft'un Nokia'yı satın alması pazarın hakimiyetini eline alması anlamına geliyor.





Bazı kaynaklar Samsung, Huawei, HTC ve TCL firmalarının şu an hazırlık aşamasında olan Windows Phone cihazlarını piyasaya süreceğini belirtiyor. Ancak sonrası için bir kesinlik yok. Zira bu firmalar bu kez ekosistemin sahibi ile rekabet etmeye başlayacak.





Microsoft'un ekosistemdeki tek üretici konumuna gelmesi elbette güncellemelerin hızlı ve zengin içerikli olması açısından avantaj sağlayacaktır. Apple'ın bugünkü konumu gözönüne alındığında Microsoft'un da başarılı olması ihtimal dahilinde. Ancak piyasanın vereceği tepki Microsoft'un ne kadar başarılı olacağını gösterecek.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-could-end-up-like-Apple-with-total-control-of-Windows-Phone-software-and-hardware_id47596