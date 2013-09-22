"Microsoft, Apple gibi bir ekosistem oluşturabilir"

Haber Editörü
Microsoft'un Nokia'yı satın alması, Windows Phone ortaklarını tedirgin etse de, firma hiçbirşekilde bir ayrım yapılmayacağı açıklamasını yaparak endişeleri gidermeye çalışmıştı. Ancak bu konuda farklı görüşler mevcut.
Nokia bilindiği gibi Windows Phone 8 ekosisteminin yüzde 80'den fazla pazar payını elinde tutuyor. Microsoft'un Nokia'yı satın alması pazarın hakimiyetini eline alması anlamına geliyor.
Bazı kaynaklar Samsung, Huawei, HTC ve TCL firmalarının şu an hazırlık aşamasında olan Windows Phone cihazlarını piyasaya süreceğini belirtiyor. Ancak sonrası için bir kesinlik yok. Zira bu firmalar bu kez ekosistemin sahibi ile rekabet etmeye başlayacak.
Microsoft'un ekosistemdeki tek üretici konumuna gelmesi elbette güncellemelerin hızlı ve zengin içerikli olması açısından avantaj sağlayacaktır. Apple'ın bugünkü konumu gözönüne alındığında Microsoft'un da başarılı olması ihtimal dahilinde. Ancak piyasanın vereceği tepki Microsoft'un ne kadar başarılı olacağını gösterecek.
http://www.phonearena.com/news/Microsoft-could-end-up-like-Apple-with-total-control-of-Windows-Phone-software-and-hardware_id47596 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
• Android , düşük bütçeli cihazlarda çok ağır.
Peki, hemencecik ikisini de tek şeyle çürüteyim:
Senin 512 RAM'li Phone 8 li cihazın kaç para?
Mesela Nokia (Pardon Microsoft) Lumia 520 >> 599 lira.
Şimdi senin bunu kıyaslarken aynı fiyattaki bir Android ile kıyaslaman gerekir değil mi ?
599 liralık Lumia 520 yi 500 liralık bir Android ile kıyaslayıp "Baak, Lumia daha hızlı" diyemezsin.
O zaman ben de diyorum ki: Blu L100 veya gerçek adı BLU Life Play. Ya da Türkiye'deki adıyla General Mobile Discovery...
Bu cihaz da 599 lira. Ama yağ gibi akıyor. Özelliklerini karşılaştırmak istersen buyur:
gsmarena.com/...
• Çift Sim Kart Desteği
• İncelik
• Ekran boyutuna göre ağırlık
• Ekran boyutu
• Çözünürlük
• Ram
• Root'lu olduğu için özgürlük
• Bluetooth 4.0 desteği
• Kamera FulHD çekebilmesi
• Ön kamerası olması
• 4 çekirdekli işlemcisi olması
• En güçlü GPU yu kullanması (SGX544)
• Pilinin daha yüksek mAh li olması ve daha uzun gitmesi
• DTS ses sistemi
ve son olarak da özgür yazılım olması ile senin aynı fiyatlı , 512 Ram'li Phone 8 cihazına her türlü takıyor.
Şimdi diyorsun ki: WP8, 512 Ram de bile akıcı.
Evet, doğru. Ama o zaman yukarıdaki özelliklerde cihaz çıkartsın, onu 599 liraya satsın, o zaman haklısın.
Bana göre yukarıdaki özelliklerdeki Blu Life Play 599 lira ediyorsa, karşılaştırmasını yaptığım, ön kamerası dahi olmayan
Lumia 520, 400 lira etmeli...
Peki sen, bu aç gözlü Microsoft'un, Android kadar uygun fiyata satılabileceğine inanıyor musun?
Microsoft'u çok iyi tanıyan birisi olarak ben inanmıyorum şahsen.
Senin önüne iki telefonu da koyup, ikisi de 599 lira, hangisini alırsın deseler ve özelliklerini ve aradaki farkları saysalar
hangisinin bu parayı hak ettiğini düşünürsün?...
Çift sim kart desteği sunan, daha ince ve daha büyük ekrana göre aynı ağırlığı verebilen, daha büyük ekranlı, daha yüksek çözünürlüklü
ve daha yüksek Ram'li, ön kamerası da olan, daha yüksek çözünürlükte video çekebilen ve çok daha güçlü GPU su ile oyunlarda da daha
akıcı olacak ve pili çok daha iyi giden Android mi, yoksa bunlar olmamasına rağmen aynı fiyata satılan (kazık) Microsoft Lumia 520 mi ?...
NOT: Sakın Discovery 650 ye yükseldi deme. 2 gün önce 599 a aldım. Faturasının resmini bile çekip koyabilirim. Şu anda da aynı fiyata alabiliyorum.
Zaten 650 olsaydı bile yukarıdaki farklarından dolayı yine tercih edilirdi yani.
General Mobile Discovery özelliklerine en yakın Phone 8, Lumia 625. Ekran boyutu olsun, FullHD çekebiliyor olması olsun aynı olsa da diğer pek çok
şeyi halen daha düşük. Çözünürlük , kalınlığı, GPU sunun düşük olması gibi.
Buna rağmen daha düşük olmasına rağmen o bile fiyatı 799 lira. Demek ki bu 799 liraysa, Discovery'nin 900 lira etmesi lazım...
Microsoft her zaman kazıktı, kazık kalacak...
o yüzden apple gibi kendi ekosistemini kurup diğerlerini dışlarsa sadece kendine zarar vermiş olur
anlasilan isletim sistemine 250-300tl odemekden degisik bir zevk aliyorsunuz. daha dun micrososft ile intel ucuz netbooklar gelirlerini dusurmesin diye keyfi kisitlamalar yapmiyorlarmiydi. ne cabuk unuttunuz. ekrani 10inch le, ramide 512mb gibi komik bir degerle kisitlamislardi. sadece insanlar temel internet ihtiyaclari icin ucuz cihazlara yonelmesinler diye. bugun islemci 20$, isletim sistemi bedava 400-500tl ye internette rahatca baglanabileceginiz bir cihazi alabiliyorsunuz. onyillardir ilk defa micrososft-intel tekeline alternatif bir seyler cikti ve siz bunun tarihe gomulmesi icin dua ediyorsunuz. gercekten ilginc.
Umarım Microsoft başarır ve Android ile İos arasında ciddi bir rekabete girerler.
1- apple karisinda ciddi bir is cikarabilirse her iki firmadan da daha kaliteli ve yenilikci sistem ve cihazlar gorebilecegiz.
2- android tabanli cihaz ureticileri benzer yollara gidebilir, bu durumda ayni sisteme sahip farkli sekillerdeki cihaz kalabaligi azalarak konsol piyasasi benzeri daha stabil ve heyecan uyandiran yeni ekosistemler olusabilir.
Bunu basaracak az sayida firma oldugu icin daha derli toplu bir mobil cihaz pazari olusacaktir.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1063 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, uygulama haber ve