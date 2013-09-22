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"Microsoft, Apple gibi bir ekosistem oluşturabilir"

5 yıl
1,1b
1
50
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Nokia'yı satın alması, Windows Phone ortaklarını tedirgin etse de, firma hiçbirşekilde bir ayrım yapılmayacağı açıklamasını yaparak endişeleri gidermeye çalışmıştı. Ancak bu konuda farklı görüşler mevcut.

Nokia bilindiği gibi Windows Phone 8 ekosisteminin yüzde 80'den fazla pazar payını elinde tutuyor. Microsoft'un Nokia'yı satın alması pazarın hakimiyetini eline alması anlamına geliyor. 

Bazı kaynaklar Samsung, Huawei, HTC ve TCL firmalarının şu an hazırlık aşamasında olan Windows Phone cihazlarını piyasaya süreceğini belirtiyor. Ancak sonrası için bir kesinlik yok. Zira bu firmalar bu kez ekosistemin sahibi ile rekabet etmeye başlayacak.

Microsoft'un ekosistemdeki tek üretici konumuna gelmesi elbette güncellemelerin hızlı ve zengin içerikli olması açısından avantaj sağlayacaktır. Apple'ın bugünkü konumu gözönüne alındığında Microsoft'un da başarılı olması ihtimal dahilinde. Ancak piyasanın vereceği tepki Microsoft'un ne kadar başarılı olacağını gösterecek.  

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-could-end-up-like-Apple-with-total-control-of-Windows-Phone-software-and-hardware_id47596 Yorum Yaz
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BOOOOOOOOOOO 5 yıl en beğenilen
İlerleyen zamanlarda Windows piyasada eminim ciddi anlamda hakimiyetini koyacak.Androide lafım yok ama İos gibi telefon ve işletim sisteminin uyumluluğu açısından bir tek windows var en düşük donanımlı bir wp telefon bile çoğu androidden daha stabil çalışmakta.
İlerleyen zamanlarda Windows piyasada eminim ciddi anlamda hakimiyetini koyacak.Androide lafım yok ama İos gibi telefon ve işletim sisteminin uyumluluğu açısın...
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kule_genclik 5 yıl
ekrem71 taktik degistirdi artik konulari iddaa diye acmiyor "olabilir edebilir " kullanip kendince haber yapiyor
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insunwetrust 5 yıl inexo
520'nin donanımı yeterli gelmediyse 620, 720, 820, 920, 925 ne güne duruyor? Çıkınca 1520, 1020, 825 veya 625'de alabilirsiniz. Yok ben illa 599 vereceğim daha fazla vermem derseniz GM Discovery en iyisi o fiyata. Ama Android. Bir yerden sonra mutlaka sıyırttırıyor insana. :) Beğenmemiş olabilirsiniz ama o fiyata GM Discovery dışında sağlıklı bir Android telefon bulamazsınız.
520'nin donanımı yeterli gelmediyse 620, 720, 820, 920, 925 ne güne duruyor? Çıkınca 1520, 1020, 825 veya 625'de alabilirsiniz. Yok ben illa 599 vereceğim daha...
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DemirKipi 5 yıl
Android en iyisi. Marketi çok gelişmiş. Ama uygulamaları çalıştıracak düzgün bir işletim sistemi yok. O yüzden harika.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
microsoft çok geç kaldı yıllarca pc piyasasının nerdeyse tamamını elinde tuttu koysaydınya indows masaüstüne bi uygulama magazasını bide itunnes gibi film şarkı vs dijital içerik satsaydın pc üzerinden atı alan üsküdarı geçti
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LilTunechi 5 yıl
Çok geç kalındı
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serafon 5 yıl
Geçmişte bu strateji apple ı batma noktasına getirmişti. Ancak şu anda herkes her işe girmeye başladı. Dolayısıyla birden fazla kapalı ekosistem oluşabilir bu durumda apple ve Microsoft geçmiş tecrübelerinden dolayı ipi göğüsleyebilirler. Bununla birlikte Microsoft her ne kadar tam destek vermese de dış üreticilere de kapatmadı kapıyı. Ya daha tam stratejisini düzenleyemedi ya da 2 koldan dene/bekle gör politikası uyguluyor. Gerçekten kestirmek zor şu anda. İntel ve amd de bu pazara henüz giriş yapamadı. Onlar da girerse ortalık iyice şenlenecek.
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uA006 5 yıl
ms telefon+tablet+pc üçgeninde zirveye oturacak çok yakın bir gelecekte.
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CoreXXX 5 yıl
phone 8 in 512 ramlı bir telefonda bile ne kadar akıcı çalıştığını görünce geleceğin işletim sistemi ios ve phone8 yada 9 vs. olur android çok ağır özelliklede düşük bütceli telefonlarda. sanki 1 gb ramlı pc ye window 7 ultimate yüklemiş gibi çalışıyor. iosun yeri sağlam zaten microsoftun tekel olarak sadece nokiaya vereceğini sanmam android kullanımı azatmak için firmalara destek bile verebilir
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OverClocK1ng 5 yıl CoreXXX
CoreXXX
phone 8 in 512 ramlı bir telefonda bile ne kadar akıcı çalıştığını görünce geleceğin işletim sistemi ios ve phone8 yada 9 vs. olur android çok ağır özelliklede düşük bütceli telefonlarda. sanki 1 gb ramlı pc ye window 7 ultimate yüklemiş gibi çalışıyor. iosun yeri sağlam zaten microsoftun tekel olarak sadece nokiaya vereceğini sanmam android kullanımı azatmak için firmalara destek bile verebilir
• Phone 8 , 512 RAM'li cihazlarda bile akıcı
• Android , düşük bütçeli cihazlarda çok ağır.

Peki, hemencecik ikisini de tek şeyle çürüteyim:

Senin 512 RAM'li Phone 8 li cihazın kaç para?

Mesela Nokia (Pardon Microsoft) Lumia 520 >> 599 lira.

Şimdi senin bunu kıyaslarken aynı fiyattaki bir Android ile kıyaslaman gerekir değil mi ?

599 liralık Lumia 520 yi 500 liralık bir Android ile kıyaslayıp "Baak, Lumia daha hızlı" diyemezsin.

O zaman ben de diyorum ki: Blu L100 veya gerçek adı BLU Life Play. Ya da Türkiye'deki adıyla General Mobile Discovery...

Bu cihaz da 599 lira. Ama yağ gibi akıyor. Özelliklerini karşılaştırmak istersen buyur:

gsmarena.com/...

• Çift Sim Kart Desteği
• İncelik
• Ekran boyutuna göre ağırlık
• Ekran boyutu
• Çözünürlük
• Ram
• Root'lu olduğu için özgürlük
• Bluetooth 4.0 desteği
• Kamera FulHD çekebilmesi
• Ön kamerası olması
• 4 çekirdekli işlemcisi olması
• En güçlü GPU yu kullanması (SGX544)
• Pilinin daha yüksek mAh li olması ve daha uzun gitmesi
• DTS ses sistemi

ve son olarak da özgür yazılım olması ile senin aynı fiyatlı , 512 Ram'li Phone 8 cihazına her türlü takıyor.

Şimdi diyorsun ki: WP8, 512 Ram de bile akıcı.

Evet, doğru. Ama o zaman yukarıdaki özelliklerde cihaz çıkartsın, onu 599 liraya satsın, o zaman haklısın.

Bana göre yukarıdaki özelliklerdeki Blu Life Play 599 lira ediyorsa, karşılaştırmasını yaptığım, ön kamerası dahi olmayan
Lumia 520, 400 lira etmeli...

Peki sen, bu aç gözlü Microsoft'un, Android kadar uygun fiyata satılabileceğine inanıyor musun?

Microsoft'u çok iyi tanıyan birisi olarak ben inanmıyorum şahsen.

Senin önüne iki telefonu da koyup, ikisi de 599 lira, hangisini alırsın deseler ve özelliklerini ve aradaki farkları saysalar
hangisinin bu parayı hak ettiğini düşünürsün?...

Çift sim kart desteği sunan, daha ince ve daha büyük ekrana göre aynı ağırlığı verebilen, daha büyük ekranlı, daha yüksek çözünürlüklü
ve daha yüksek Ram'li, ön kamerası da olan, daha yüksek çözünürlükte video çekebilen ve çok daha güçlü GPU su ile oyunlarda da daha
akıcı olacak ve pili çok daha iyi giden Android mi, yoksa bunlar olmamasına rağmen aynı fiyata satılan (kazık) Microsoft Lumia 520 mi ?...

NOT: Sakın Discovery 650 ye yükseldi deme. 2 gün önce 599 a aldım. Faturasının resmini bile çekip koyabilirim. Şu anda da aynı fiyata alabiliyorum.

Zaten 650 olsaydı bile yukarıdaki farklarından dolayı yine tercih edilirdi yani.

General Mobile Discovery özelliklerine en yakın Phone 8, Lumia 625. Ekran boyutu olsun, FullHD çekebiliyor olması olsun aynı olsa da diğer pek çok
şeyi halen daha düşük. Çözünürlük , kalınlığı, GPU sunun düşük olması gibi.

Buna rağmen daha düşük olmasına rağmen o bile fiyatı 799 lira. Demek ki bu 799 liraysa, Discovery'nin 900 lira etmesi lazım...

Microsoft her zaman kazıktı, kazık kalacak...
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Fenomenon 5 yıl
windows tan fazla bişey beklememek lazım çünkü "tok satıcı"
o yüzden apple gibi kendi ekosistemini kurup diğerlerini dışlarsa sadece kendine zarar vermiş olur
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mert1907 5 yıl
Bence de mantikli. Apple'in cihazlarina uzun sure destek vermesinin ve stabil sistemler olusturabilmesinin nedeni az cihazla belirli donanimlar uzerine yogunlasmasi. Microsoft bunu basarabilirse IOS dan sonra ikinci sirada gelebilir. Hem daha avantajli da olabilir. Nede olsa her fiyat segmentinde cihazlar uretebilir ve her keseyr hitap edebilir. Apple sadece ust seviye parasi olanlara hitap ediyor bu nedenle sadece belirli bi.kitleye ulasabiliyor ama Microsoft bu isin cilkini cikarmadan alt orta ve ust diye oynarsa piyasa da kendisine saglam bi yer edebilir. Ayrica WP IOS a gore az daha esnek bi sistem bunu da avantaja cevirebilir.
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tamtamam 5 yıl
umarım microsoft başarır ve android ve ios u tarihe gömer.Düşünsenize bütün telefonlar tek bir yazılım kullanıyor,bütün geliştiriciler ona çalışıyor,hangisi daha iyi konusunda rekabet muazzam...çokluk bu piyasada ters çalışıyor.
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darkaura 5 yıl
bunu microsoft ilk mobile girdigi zamanda burda yazdim: applein kapali ekosisteminin yuksek kar marjlari misrosoftun istahini kabartiyor, applein yolundan benzer bir sistem kurmak istiyor diye. ama gecmiste windows-mac rekabetinden gordugumuz, acik donanim sistemi her zaman daha rekabetci oluyor, stabilite ve standartlasmada sorun yasasa bile her zaman daha ucuza daha donanimli sistemleri cok daha fazla cesit secenekle sunuyor ki, is rakebete geldiginde anahtar noktalar cesitlilik ve fiyattir. bu yuzdendirki android kisa surede piyasanin coguna hakim olabildi. ios kalitesi ve kendini ispatlamis olmasiyla her zaman belli bir pazar payini koruyacaktir ama zaten ortada kaliteli bir ios varken ayni kapali sistemi tercih eden windows phone ne kadar basarili olabilir.
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darkaura 5 yıl tamtamam
tamtamam

umarım microsoft başarır ve android ve ios u tarihe gömer.Düşünsenize bütün telefonlar tek bir yazılım kullanıyor,bütün geliştiriciler ona çalışıyor,hangisi daha iyi konusunda rekabet muazzam...çokluk bu piyasada ters çalışıyor.

anlasilan isletim sistemine 250-300tl odemekden degisik bir zevk aliyorsunuz. daha dun micrososft ile intel ucuz netbooklar gelirlerini dusurmesin diye keyfi kisitlamalar yapmiyorlarmiydi. ne cabuk unuttunuz. ekrani 10inch le, ramide 512mb gibi komik bir degerle kisitlamislardi. sadece insanlar temel internet ihtiyaclari icin ucuz cihazlara yonelmesinler diye. bugun islemci 20$, isletim sistemi bedava 400-500tl ye internette rahatca baglanabileceginiz bir cihazi alabiliyorsunuz. onyillardir ilk defa micrososft-intel tekeline alternatif bir seyler cikti ve siz bunun tarihe gomulmesi icin dua ediyorsunuz. gercekten ilginc.
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BOOOOOOOOOOO 5 yıl tamtamam
tamtamam

umarım microsoft başarır ve android ve ios u tarihe gömer.Düşünsenize bütün telefonlar tek bir yazılım kullanıyor,bütün geliştiriciler ona çalışıyor,hangisi daha iyi konusunda rekabet muazzam...çokluk bu piyasada ters çalışıyor.

Umarım Microsoft başarır ve Android ile İos arasında ciddi bir rekabete girerler.
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WB 5 yıl
İki sebepten dolayi guzel bir gelisme..
1- apple karisinda ciddi bir is cikarabilirse her iki firmadan da daha kaliteli ve yenilikci sistem ve cihazlar gorebilecegiz.
2- android tabanli cihaz ureticileri benzer yollara gidebilir, bu durumda ayni sisteme sahip farkli sekillerdeki cihaz kalabaligi azalarak konsol piyasasi benzeri daha stabil ve heyecan uyandiran yeni ekosistemler olusabilir.
Bunu basaracak az sayida firma oldugu icin daha derli toplu bir mobil cihaz pazari olusacaktir.
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OverClocK1ng 5 yıl
İyi de zaten almasındaki amaç oydu ki. Kendi firması olunca istediği özellikleri sadece kendi telefonuna koyacak. Böylece diğer üreticilere ihtiyacı kalmayacak. Apple gibi kendi ekosistemini kendi cihazında satacak. Nexus cihazlar gibi. Keşke Android'de öyle olsa...
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