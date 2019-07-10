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Microsoft, Çin'de donanım üretmeye devam edeceğini açıkladı

Aralarında Microsoft'un da olduğu bazı teknoloji şirketlerinin üretim operasyonlarını Çin dışına taşımak istedikleri öne sürülmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft, bu iddiaları reddetti.
12 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un ABD ile Çin hükümeti arasındaki ticaret savaşı nedeniyle donanım üretimini Çin'den diğer ülkelere taşımayı planladığına dair haberler çıkmıştı. Yazılım devi resmi bir açıklama yaparak Çin'deki üretim planlarına alternatif aradığına yönelik iddiaları kesin bir dille reddetti.
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Microsoft şu anda Çin'de Xbox bileşenleri üretiyor. Bu ayın başlarında, Nikkei Asia Review tarafından yayınlanan bir raporda, şirketin iki hükümet arasındaki ticari görüşmelerden bağımsız olarak, üretim operasyonlarını başka yere kaydırmak istediği öne sürülmüştü. Ancak Microsoft böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylüyor.

Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor

CNET'e açıklama yapan bir Microsoft sözcüsü, Çin'den ayrılma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. Çıkan haberlerin Microsoft’un Çin’deki üretim planlarını doğru bir şekilde yansıtmadığını ifade eden şirket yetkilisi, donanım üretimini farklı bir lokasyona kaydırmalarının söz konusu olmadığını dile getirdi.
Nikkei Asian Review'ın geçen haftaki haberinde Microsoft’un Amazon, Google, Hewlett-Packard, Dell, Sony, Nintendo, Asus ve Lenovo ile birlikte Tayvan, Vietnam, Endonezya ve Tayland gibi diğer Asya ülkelerinde üretim yapmaya başlayacağı iddia edilmişti. 

https://www.cnet.com/news/microsoft-denies-it-will-move-production-out-of-china/ Yorum Yaz
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