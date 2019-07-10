iPhone 11 modellerinde 3D Touch özelliği olmayabilir

Digitimes'ın yayınladığı yeni bir rapor Apple'ın gelecek nesil iPhone modellerinden basınca duyarlı ekranları kaldırabileceğini ve bunun da 3D Touch özelliğinin sonunu getireceğini gösteriyor. Şirket ayrıca OLED tedarikçileri listesinde Çin merkezli BOE'yi de eklemiş durumda.

Çok fazla kullanılmıyor

Apple'ın 3D Touch'ı kaldırmasıyla ilgili tartışma, yılın başından bu yana sürüyor ve Barclay Bank analistlerinin Çin'deki tedarikçilerle Mayıs ayında konuyla ilgili konuştukları ve bu özelliğin 2019 iPhone modellerinde olmayacağı bildirilmişti. Apple, iOS 13’ün ilk beta sürümlerini yayınladıktan sonra, yazılım desteğiyle birlikte artık 3D Touch'ın ihtiyaç duyulan bir özellik olmadığına karar vermiş durumda.

https://9to5mac.com/2019/07/09/digitimes-iphone-11-3d-touch/

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3D Touch özelliğivemodelleriyle birlikte tanıtılmıştı. Bu teknoloji ayrıca MacBook ve Apple Watch cihazlarda da kullanılıyor. Ekrana uyguladığınızgöre çeşitli işlemler yapmanızı sağlayan 3D Touch özelliğinin kaldırılmasının ana nedenlerinden biri de kullanıcılar tarafındanolarak açıklanıyor.