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iPhone 11 modellerinde 3D Touch özelliği olmayabilir

Ortaya çıkan yeni bir rapor, Eylül ayında tanıtılacak olan yeni nesil iPhone serisiyle birlikte Apple'ın 3D Touch özelliğini tarihe gömeceği yönünde. İşte konunun detayları.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Digitimes'ın yayınladığı yeni bir rapor Apple'ın gelecek nesil iPhone modellerinden basınca duyarlı ekranları kaldırabileceğini ve bunun da 3D Touch özelliğinin sonunu getireceğini gösteriyor. Şirket ayrıca OLED tedarikçileri listesinde Çin merkezli BOE'yi de eklemiş durumda.

Çok fazla kullanılmıyor

Apple'ın 3D Touch'ı kaldırmasıyla ilgili tartışma, yılın başından bu yana sürüyor ve Barclay Bank analistlerinin Çin'deki tedarikçilerle Mayıs ayında konuyla ilgili konuştukları ve bu özelliğin 2019 iPhone modellerinde olmayacağı bildirilmişti. Apple, iOS 13’ün ilk beta sürümlerini yayınladıktan sonra, yazılım desteğiyle birlikte artık 3D Touch'ın ihtiyaç duyulan bir özellik olmadığına karar vermiş durumda.
3D Touch özelliği iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modelleriyle birlikte tanıtılmıştı. Bu teknoloji ayrıca MacBook ve Apple Watch cihazlarda da kullanılıyor. Ekrana uyguladığınız basınca göre çeşitli işlemler yapmanızı sağlayan 3D Touch özelliğinin kaldırılmasının ana nedenlerinden biri de kullanıcılar tarafından çok fazla kullanılmaması olarak açıklanıyor.

https://9to5mac.com/2019/07/09/digitimes-iphone-11-3d-touch/ Yorum Yaz
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TheShadow 16 dk.
Özellikle FPS oyunlarında büyük avantaj sağlıyordu. Parmağı kaldırmadan sadece basınç uygulayarak ateş etmek gibi yok.
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ahmet kontuy 21 dk.
valla şu güncellemelerin boyutu düşecekse alayını kaldırsınlar. linux' de gördüğüm ve görselliğini beğendiğim diğer üç boyutlu görsel efektlerden koysunlar biraz. bu arada assist touch açık olup da hareket özelliğini kullanım kılavuzuna değil de internetden baktığım halde hala ne işe yaradığını umrım bir ben çözememişimdir.
bu ne işe yarar acaba? valla android daha güzel ya. tek pis tarafı zırt pırt işletim sistemi çıkarıp donanımları leş haline getiriyorlar.

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Fenomenon 37 dk.
kullanmayan için işkence olan bir özellik. zaten kalkması gerekiyordu
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apeirons 59 dk.
Nereden biliyorsunuz çok kullanılmadığını?
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car_26 1 sa.
en çok kullandığım özelliklerden biriydi yav.
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ceo-tr 1 sa.
kullanan illaki vardır. fakat pek kullanışlı değil.bir tek aramada 4 favori numarayı hızlı aramak için kullanıyorum. benim kadar bile kullanan çok azdır her halde.
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esmerbuyucu 1 sa.
Kullanan olarak çok işime yarıyordu. Safari'de link önizlemesi, live fotoğraf, mesaj-bildirim önizlemeleri, klavyeye basılı tutarak(space değil) imleç hareket ettirmek, kısayolları bastırarak görmek, oyunlarda(Pubg veya 3d touch destekli diğer oyunlar) bastırarak tepki vermek... aklıma gelmeyen başka şeyler.
Kullanan için attan inip eşeğe binme gibi bir durum. Bastırmak yerine uzun basılı tutmak çok yapay bir his. Hiç basınç hissiyati vermiyor, veremeyecekte. En basitinden sanki iPhone 6 kullanıyormuş gibi...
Kullanmayan zaten ne kaçırdığını bilemez. Büyük ihtimal iPhone'un kendine has özelliklerini de bilmiyordur, kullanma kılavuzunu okumamıştır. Android maga be mözgürlük deyip geçiniyordur.
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mck94 1 sa.
Evet cok kullanilan guzel ozellikleri kaldirin cok mantikli, bir kac animoji ekleyin onun yerine....
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FrioVentus 2 sa.
Ben şahsen çok sık kullanıyorum 3d touch'ı. Kaldırsınlar bakalım. Kulaklık girişine bile alıştıysa insanlar, bunu yadırgamaz bile.
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AribyAriana 2 sa.
iPhone Xr' da 3D Touch özelliği olmamasına rağmen yazı yazarken klavyeye uzun basarak zaten imleci istediğimiz gibi kaydırabiliyoruz. Herhalde bir tek bu özelliği işimize yaramış. Varsın 3D Touch olmasın fiyatı ucuz olsun diyemiyorum. Çünkü bu bir Apple klasiği.
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