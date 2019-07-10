iPhone 11 modellerinde 3D Touch özelliği olmayabilir

Teknoloji Editörü
Digitimes'ın yayınladığı yeni bir rapor Apple'ın gelecek nesil iPhone modellerinden basınca duyarlı ekranları kaldırabileceğini ve bunun da 3D Touch özelliğinin sonunu getireceğini gösteriyor. Şirket ayrıca OLED tedarikçileri listesinde Çin merkezli BOE'yi de eklemiş durumda.
Çok fazla kullanılmıyor
Apple'ın 3D Touch'ı kaldırmasıyla ilgili tartışma, yılın başından bu yana sürüyor ve Barclay Bank analistlerinin Çin'deki tedarikçilerle Mayıs ayında konuyla ilgili konuştukları ve bu özelliğin 2019 iPhone modellerinde olmayacağı bildirilmişti. Apple, iOS 13’ün ilk beta sürümlerini yayınladıktan sonra, yazılım desteğiyle birlikte artık 3D Touch'ın ihtiyaç duyulan bir özellik olmadığına karar vermiş durumda.3D Touch özelliği iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modelleriyle birlikte tanıtılmıştı. Bu teknoloji ayrıca MacBook ve Apple Watch cihazlarda da kullanılıyor. Ekrana uyguladığınız basınca göre çeşitli işlemler yapmanızı sağlayan 3D Touch özelliğinin kaldırılmasının ana nedenlerinden biri de kullanıcılar tarafından çok fazla kullanılmaması olarak açıklanıyor.
https://9to5mac.com/2019/07/09/digitimes-iphone-11-3d-touch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kullanan için attan inip eşeğe binme gibi bir durum. Bastırmak yerine uzun basılı tutmak çok yapay bir his. Hiç basınç hissiyati vermiyor, veremeyecekte. En basitinden sanki iPhone 6 kullanıyormuş gibi...
Kullanmayan zaten ne kaçırdığını bilemez. Büyük ihtimal iPhone'un kendine has özelliklerini de bilmiyordur, kullanma kılavuzunu okumamıştır. Android maga be mözgürlük deyip geçiniyordur.