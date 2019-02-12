Microsoft, HoloLens 2'yi 24 Şubat'ta tanıtacak

Microsoft daha önce, yaklaşan 2019 Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında HoloLens 2 için bir basın etkinliği düzenleyeceğini onaylamıştı. Şimdi ise HoloLens'in mimarı Alex Kipman, karma gerçeklik gözlüğünün lansmanı ile ilgili kısa bir teaser paylaştı.

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Yayınlanan 42 saniyelik videoda gözlük hakkında çok fazla bilgi verilmediğini görüyoruz. Sadece HoloLens 2'nin 24 Şubat'ta tanıtılacağını doğruluyor. Mobil Dünya Kongresi resmi olarak 25 Şubat'ta başlayacak ancak birçok şirket bir gün öncesinden ürün duyurularını yapacak.

Daha geniş bir görüş alanına sahip olacak

HoloLens 2'nin Qualcomm Snapdragon 850 ARM işlemciden güç alacağı ve daha hafif bir gövdeye sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca cihazın daha geniş bir görüş alanı sunacağına yönelik bilgiler de var.

Bu yeniliklerin HoloLens'i teknoloji dünyasında popüler bir ürün haline dönüştürmek için yeterli olup olmayacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.

https://www.youtube.com/watch?v=BC7xSl394u4