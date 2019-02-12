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Microsoft, HoloLens 2'yi 24 Şubat'ta tanıtacak

Yazılım devi Microsoft, yeni nesil HoloLens karma gerçeklik gözlüğünü 2019 Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyuracak. Cihazın lansman tarihini açığa çıkaran kısa bir teaser yayınlandı.
3 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft daha önce, yaklaşan 2019 Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında HoloLens 2 için bir basın etkinliği düzenleyeceğini onaylamıştı. Şimdi ise HoloLens'in mimarı Alex Kipman, karma gerçeklik gözlüğünün lansmanı ile ilgili kısa bir teaser paylaştı.
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Yayınlanan 42 saniyelik videoda gözlük hakkında çok fazla bilgi verilmediğini görüyoruz. Sadece HoloLens 2'nin 24 Şubat'ta tanıtılacağını doğruluyor. Mobil Dünya Kongresi resmi olarak 25 Şubat'ta başlayacak ancak birçok şirket bir gün öncesinden ürün duyurularını yapacak.

Daha geniş bir görüş alanına sahip olacak

HoloLens 2'nin Qualcomm Snapdragon 850 ARM işlemciden güç alacağı ve daha hafif bir gövdeye sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca cihazın daha geniş bir görüş alanı sunacağına yönelik bilgiler de var.
Bu yeniliklerin HoloLens'i teknoloji dünyasında popüler bir ürün haline dönüştürmek için yeterli olup olmayacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.

https://www.youtube.com/watch?v=BC7xSl394u4 Yorum Yaz
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Yilsev 3 ay
iş dünyası odaklı bir ürün bu, o yüzden biz son kullanıcılara pek hitap etmiyor. zira çalıştığım firmanın bir etkinliğinde microsoft hololens 1 i tanıtmıştı, tepkilerin algılanması olsun görüntü oluşturma kalitesi ve hızı olsun hiç mi hiç iyi durumda değildi.
bakalım 2 nasıl olacak.
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Murat.Ak 3 ay
Bence tanıtılacak ürünün halolens ile ilgili olduğunu sanmıyorum, başka bir ürün tanıtacaklar gibi
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hardtracker 3 ay Murat.Ak
Hololens 2 uzun zamandir gelistiriliyordu, buyuk ihtimal yeni modeli tanitacaklar.
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hardtracker 3 ay
bu fiyat araliklariyla pek yayilma sansi yok zaten, anlasildigi kadariyla firmanin yayilsin diye bir derdi de yok gibi.
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OverClocK1ng 3 ay
1 i görmedik ki , 2 si çıkıyor...
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stalker(1979) 3 ay
gerçeklik gözlükleri yüksek fiyatlarından dolayı yaygınlaşamıyor herhalde. Türkiye de zaten daha da deli fiyatlara ulaşıyorlar :)
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