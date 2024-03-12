Apple Vision Pro, bir ameliyat sırasında kullanıldı: “Çığır açıcı”

Tam Boyutta Gör Birkaç yıl önce ameliyatlarda Microsoft’un karma gerçeklik başlığı HoloLens 2’nin kullanıldığı gündemdeydi. Şimdi ise Apple’ın Vision Pro başlığı bir ameliyatta kullanıldı. İlginç bir şekilde cihazı kullanan cerrahi asistan, daha önceki operasyonlarda HoloLens 2’yi kullanıyordu. Cerrahi asistan Suvi Verho, Londra’da gerçekleştirilen bir spinal füzyon ameliyatında her zamanki HoloLens 2'sini bu sefer Vision Pro ile değiştirdi ve ona göre bu tamamıyla çığır açıcı bir deneyimdi.

HoloLens 2 yerine Vision Pro

Daily Mail'in haberine göre, Cromwell Hastanesi'nde bir hastanın omurgasını onarmak için kısa süre önce gerçekleştirilen bir operasyon sırasında, cerrahın yanında çalışan bir hemşire hazırlık yapmak, prosedürü takip etmek ve doğru aletleri seçmek için Vision Pro'yu kullandı. Aktarılanlara göre Vision Pro’da çalışan yazılım, HoloLens için de benzer yazılımlar geliştiren eXeX firmasının imzasını taşıyor. Bu yazılım ameliyatın her aşamasını izlerken aynı zamanda diğer cerrahlar tarafından gerçekleştirilen önceki operasyonlara kıyasla ameliyatın nasıl gittiğini ölçebiliyor.

"Erişkin insanlar günde minimum 7 saat uyumalı" 1 gün önce eklendi

Vision Pro’yu kullanan cerrahi asistan Suvi Verho, Apple’ın ürünü hakkında şunları söylüyor; "İnsan hatasını ortadan kaldırıyor ve tahminleri ortadan kaldırıyor. Ameliyat konusunda size güven veriyor." Bununla birlikte operasyonu gerçekleştiren Dr. Syed Aftab, ürünün gelişmiş verimlilik ve bilgi aktarımı potansiyeline değindi: “Ameliyat sırasında hemşirelerin genellikle bilmedikleri ekipmanlarla çalışması gerekiyor. Apple Vision'yu kullandıktan sonra, bazı deneyimlerden öğrenebilir ve alıştırma süresini kısaltabilirler. Fikir şu; hayatınızda hiç pitstop yapmamış olmanızın bir önemi yok. Sadece başlığı takmanız yeterli. "

Eğitim alanındaki faydası büyük olabilir

Ameliyathanelerdeki kullanımın ötesinde Vision Pro ve buna benzer AR başlıkları tıp eğitiminde de ciddi fayda sağlama potansiyeline sahip. Eğitimlerin daha gerçekçi bir ortamda etkileşimli bir şekilde yürütülmesi süreçleri iyileştirebilir. Bu bağlamda Apple, visionOS merkezli yayınladığı bir blog gönderisinde Vision Pro’nun sağlık yeteneklerine odaklanıyor.

Apple, Apple Vision Pro'da mevcut olan sağlık uygulamalardan bazılarına değinirken daha fazlasının mümkün olduğunu belirtiyor. Apple, visionOS’ta bulunan myMako uygulamasına değinerek protezlerin üç boyutlu olarak görselleştirilmesine dikkat çekiyor. Bir başka örnekte ise Boston Çocuk Hastanesi, sağlık çalışanlarının işe alım ve eğitim sırasında karşılaştığı bazı zorlukları hafifletmek için güvenli, evrensel olarak erişilebilen bir sanal ortamda kapsamlı bir öğrenme deneyimi geliştirdi. Apple Vision Pro için oluşturulan CyranoHealth, tıbbi infüzyon pompaları gibi yeni tıbbi ekipmanların eğitiminin verilmesini sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.