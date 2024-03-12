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    Apple Vision Pro, bir ameliyat sırasında kullanıldı: “Çığır açıcı”

    Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, İngiltere’de bir ameliyat esnasında kullanıldı. Başlığı kullanan cerrahi asistan Vision Pro’yu çığın açıcı olarak nitelendirdi.
    Apple Vision Pro, bir ameliyat sırasında kullanıldı Tam Boyutta Gör
    Birkaç yıl önce ameliyatlarda Microsoft’un karma gerçeklik başlığı HoloLens 2’nin kullanıldığı gündemdeydi. Şimdi ise Apple’ın Vision Pro başlığı bir ameliyatta kullanıldı. İlginç bir şekilde cihazı kullanan cerrahi asistan, daha önceki operasyonlarda HoloLens 2’yi kullanıyordu. Cerrahi asistan Suvi Verho, Londra’da gerçekleştirilen bir spinal füzyon ameliyatında her zamanki HoloLens 2'sini bu sefer Vision Pro ile değiştirdi ve ona göre bu tamamıyla çığır açıcı bir deneyimdi.

    HoloLens 2 yerine Vision Pro

    Daily Mail'in haberine göre, Cromwell Hastanesi'nde bir hastanın omurgasını onarmak için kısa süre önce gerçekleştirilen bir operasyon sırasında, cerrahın yanında çalışan bir hemşire hazırlık yapmak, prosedürü takip etmek ve doğru aletleri seçmek için Vision Pro'yu kullandı. Aktarılanlara göre Vision Pro’da çalışan yazılım, HoloLens için de benzer yazılımlar geliştiren eXeX firmasının imzasını taşıyor. Bu yazılım ameliyatın her aşamasını izlerken aynı zamanda diğer cerrahlar tarafından gerçekleştirilen önceki operasyonlara kıyasla ameliyatın nasıl gittiğini ölçebiliyor.

    Vision Pro’yu kullanan cerrahi asistan Suvi Verho, Apple’ın ürünü hakkında şunları söylüyor; "İnsan hatasını ortadan kaldırıyor ve tahminleri ortadan kaldırıyor. Ameliyat konusunda size güven veriyor." Bununla birlikte operasyonu gerçekleştiren Dr. Syed Aftab, ürünün gelişmiş verimlilik ve bilgi aktarımı potansiyeline değindi: “Ameliyat sırasında hemşirelerin genellikle bilmedikleri ekipmanlarla çalışması gerekiyor. Apple Vision'yu kullandıktan sonra, bazı deneyimlerden öğrenebilir ve alıştırma süresini kısaltabilirler. Fikir şu; hayatınızda hiç pitstop yapmamış olmanızın bir önemi yok. Sadece başlığı takmanız yeterli. "

    Eğitim alanındaki faydası büyük olabilir

    Ameliyathanelerdeki kullanımın ötesinde Vision Pro ve buna benzer AR başlıkları tıp eğitiminde de ciddi fayda sağlama potansiyeline sahip. Eğitimlerin daha gerçekçi bir ortamda etkileşimli bir şekilde yürütülmesi süreçleri iyileştirebilir. Bu bağlamda Apple, visionOS merkezli yayınladığı bir blog gönderisinde Vision Pro’nun sağlık yeteneklerine odaklanıyor.

    Apple, Apple Vision Pro'da mevcut olan sağlık uygulamalardan bazılarına değinirken daha fazlasının mümkün olduğunu belirtiyor. Apple, visionOS’ta bulunan myMako uygulamasına değinerek protezlerin üç boyutlu olarak görselleştirilmesine dikkat çekiyor. Bir başka örnekte ise Boston Çocuk Hastanesi, sağlık çalışanlarının işe alım ve eğitim sırasında karşılaştığı bazı zorlukları hafifletmek için güvenli, evrensel olarak erişilebilen bir sanal ortamda kapsamlı bir öğrenme deneyimi geliştirdi. Apple Vision Pro için oluşturulan CyranoHealth, tıbbi infüzyon pompaları gibi yeni tıbbi ekipmanların eğitiminin verilmesini sağlıyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/03/12/apple-vision-pro-surgery-uk/ https://www.dailymail.co.uk/news/article-13181017/Surgeons-use-Apples-VR-goggles-operation-time-UK-repair-patients-spine.html https://www.apple.com/newsroom/2024/03/apple-vision-pro-unlocks-new-opportunities-for-health-app-developers/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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