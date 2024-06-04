Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, 1.000 çalışanını işten çıkardı: HoloLens’e bir darbe daha

    Yazılım devinin işten çıkarmaları devam ediyor. Microsoft'un yaklaşık 1.000 çalışanını işten çıkardığı aktarılırken işten çıkarılanlar arasında HoloLens ve Azure ekiplerinin olduğu söyleniyor.
    Microsoft, 1.000 çalışanını işten çıkardı: HoloLens’e bir darbe d Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un işgücü optimizasyonu veya daha açık ifadeyle işten çıkarmaları devam ediyor. Microsoft tarafından da doğrulandığı üzere yazılım devinin, şirketin karma gerçeklik ekipleri de dahil olmak üzere toplamda 1.000'den fazla kişiyi işten çıkaracağı belirtiliyor. Microsoft, geçtiğimiz yıl 10.000 kişiyi işten çıkarmıştı.

    Karma gerçekliğe bir darbe daha

    Microsoft sözcüsünün açıklamalarına göre firma, karma gerçeklik organizasyonunu yeniden yapılandırıyor. Bilindiği üzere Microsoft, ABD Savunma Bakanlığı’na IVAS programı kapsamında askeri HoloLens başlıkları geliştiriyordu. Firma, IVAS’a tamamen bağlı olduklarını beyan ederken en son teknolojiyi sunmaya devam edeceklerini söylüyor. Microsoft, daha geniş karma gerçeklik donanım ekosistemine ulaşmak için W365'e yatırım yapmaya devam edeceğin, aynı zamanda HoloLens 2'yi satmaya devam edeceklerinin altını çiziyor.

    Microsoft, geçtiğimiz yıl yaptığı dev işten çıkarma sırasında CEO Satya Nadella, şirketin donanım portföyünün değiştiğini söylemişti. O zamandan bu yana Microsoft, Activision-Blizzard'ı satın alma işlemini tamamladı, OpenAI ile yapay zekaya büyük yatırım yaptı ve yakın zamanda Qualcomm çipleriyle Copilot Plus PC markasını başlattı. Firmanın şimdiki işten çıkarmaları ağırlıklı olarak karma gerçeklik birimi tarafında olsa da Azure tarafında da birkaç yüz kişi ile yollar ayrılıyor.

    Microsoft’un karma gerçeklik yatırımları görünüşe göre oldukça sınırlandırılmış durumda. HoloLens 2, büyük umutlarla ve gelecek argümanlarıyla 2019 yılında piyasaya sürülmüştü. Evet, firma halen bunları satacağını söylüyor ancak hiçbir söylemlerinde yeni bir versiyonun geleceğinden söz edilmiyor. Hatta yazılım devi bundan birkaç ay önce Windows Mixed Reality'yi kullanımdan da kaldırmıştı. Geçtiğimiz yılın başında ise sanal gerçeklik ve HoloLens’in arkasındaki neredeyse tüm ekipleri işten çıkarılmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi a4 bluetooth ile müzik dinleme erkek genital bölge için jilet önerisi oto yedek parça dükkanı kazancı şınav programı kızlar nelerden hoşlanır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız