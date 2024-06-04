Microsoft, 1.000 çalışanını işten çıkardı: HoloLens’e bir darbe daha

Karma gerçekliğe bir darbe daha
Microsoft sözcüsünün açıklamalarına göre firma, karma gerçeklik organizasyonunu yeniden yapılandırıyor. Bilindiği üzere Microsoft, ABD Savunma Bakanlığı’na IVAS programı kapsamında askeri HoloLens başlıkları geliştiriyordu. Firma, IVAS’a tamamen bağlı olduklarını beyan ederken en son teknolojiyi sunmaya devam edeceklerini söylüyor. Microsoft, daha geniş karma gerçeklik donanım ekosistemine ulaşmak için W365'e yatırım yapmaya devam edeceğin, aynı zamanda HoloLens 2'yi satmaya devam edeceklerinin altını çiziyor.
Microsoft, geçtiğimiz yıl yaptığı dev işten çıkarma sırasında CEO Satya Nadella, şirketin donanım portföyünün değiştiğini söylemişti. O zamandan bu yana Microsoft, Activision-Blizzard'ı satın alma işlemini tamamladı, OpenAI ile yapay zekaya büyük yatırım yaptı ve yakın zamanda Qualcomm çipleriyle Copilot Plus PC markasını başlattı. Firmanın şimdiki işten çıkarmaları ağırlıklı olarak karma gerçeklik birimi tarafında olsa da Azure tarafında da birkaç yüz kişi ile yollar ayrılıyor.
Microsoft’un karma gerçeklik yatırımları görünüşe göre oldukça sınırlandırılmış durumda. HoloLens 2, büyük umutlarla ve gelecek argümanlarıyla 2019 yılında piyasaya sürülmüştü. Evet, firma halen bunları satacağını söylüyor ancak hiçbir söylemlerinde yeni bir versiyonun geleceğinden söz edilmiyor. Hatta yazılım devi bundan birkaç ay önce Windows Mixed Reality'yi kullanımdan da kaldırmıştı. Geçtiğimiz yılın başında ise sanal gerçeklik ve HoloLens’in arkasındaki neredeyse tüm ekipleri işten çıkarılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.