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Microsoft HoloLens hakkında yeni detaylar

Yazılım devi Microsoft'un merakla beklenen sanal gerçeklik başlığı HoloLens hakkında önemli detaylar yayınladı. Bu yeni bilgiler cihazın kullanım özellikleri ve batarya süresini ortaya çıkartıyor.
3 yıl
5,3b
1
8
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft HoloLens hakkında yeni detaylar

Microsoft tarafından ilk duyurusu 2015 Ocak ayında yapılan holografik sanal gerçeklik gözlüğü HoloLens, Tel Aviv'de düzenlenen etkinlik kapsamında Bruce Harris (Microsoft Teknoloji Evangelisti) tarafından detaylandırıldı.
Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve hologram teknolojilerini tek bir potada eriten ve kağıt üzerinde kendisine hayran bırakan Microsoft HoloLens, barındırdığı birçok sensör ve Holografik İşlemci Birimi adı verilen bir yongayla çalışma gösteriyor, gerçek dünyaya interaktif sanal objeler yerleştirebiliyor ve hepsinden önemlisi bu objeler ile etkileşime girilebiliyor.
Yüksek çözünürlüklü olarak çalışma gösteren ve görüntü yayında ses deneyimi de yüksek olan HoloLens, Bruce Harris'in verdiği son bilgilere göreyse Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip olacak ve bu desteğe sahip bütün teknolojik cihazlarla iletişim sağlayabilecek. Tamamen kablosuz olarak çalışacağı ve kablo seçeneği sunulmayacağı belirtilen başlık, hafif kullanımda 5.5 saat, ağır kullanımda (Tüm kablosuz sistemler açık) ise 2.5 saat batarya süresi ortaya koyabilecek.
Disney, NASA, Autodesk, ve Sketchfab gibi firmalar ile ortaklığa gidilen HoloLens, Harris'in söylemlerine göre bütün evrensel Windows 10 uygulamalarını çalıştırabilecek ve bu açıdan uygulama / yazılım sorunları yaşamayacak. Batarya ve fiyat limitleri nedeniyle sunduğu görüş açısının şimdilik (Bu konu geliştirmeye açık) 15-inçlik bir ekrana 60cm uzaktan bakılıyormuş gibi olduğu söylenen başlık, internet üzerinden diğer HoloLens sahipleriyle de bağlantı kurabilecek ve böylece paylaşımlı deneyim süreci devreye girebilecek.
2016'nın ilk çeyreğinde geliştiricilere gönderileceği ve geliştirici fiyatının tam 3,000$ olacağı söylenen Microsoft HoloLens'in son kullanıcı fiyatı ise halen bilinmiyor.

http://www.engadget.com/2016/01/16/microsoft-hololens-details/ Yorum Yaz
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chtsydn 3 yıl en beğenilen BatuhanXxX
BatuhanXxX
15 inçlik ekrana 60 cm uzaktan bakmak?
O zaman bu microsoft un videolarının hepsi fake
Adam arabaya sanki 1-2 metre geriden bakıyor yada izlediği maça dikkat edin en az 55 inç boyutunda tv görüntüsü ayrıca en az 2m

Görüş açısı diyor kardeşim.

Bunu şöyle düşün; 15" ekran büyüklüğünde bir çerçeve var elinde ve bunu gözünden 60 cm uzaklıkta, gözümün konumuna göre sabit olarak tutuyorsun. İşte bu çerçeveden görebildiğin açıdaki alana hololens holografik görüntü yerleştirebiliyor. Görüntü isterse 10 metre uzakta olsun ister 10 cm fark etmiyor yani, kast edilen görüntünün uzaklığı değil kapsadığı açı.
BatuhanXxX15 inçlik ekrana 60 cm uzaktan bakmak?O zaman bu microsoft un videolarının hepsi fakeAdam arabaya sanki 1-2 metre gerid...
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asdfzxcv12 3 yıl
SAO daki gibi sanal gerçeklik gözlüğü uretsinler ev araba satıp alırım
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tuilde 3 yıl
Ubisoft = microsoft
Ubisoft oyun tanitirken nasil abartiyorsa microsoftta teknoloji tanitirken aynisini yapiyor. Piyasaya ciktiginda downgrade allahi oluyor.
Kinect tanitirknede boyleydi. Piyasaya cikan surum tanitilanla alakasi yoktu
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AMERICAN 3 yıl tuilde
[DHTUBE=]Komiksin.blokladım.
Microsoft her zaman oncu bir firmadır,liderdir.Bugun o yorumu Microsoft sayesinde yazıyorsun.

Saydığın cihazlar,Microsoft un her teknolojisi MİLYONLARCA satmış,sen beğensen ne beğenmesen ne ?kaç yazar?
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cemto 3 yıl
60 cm den 15 inç yani 37 ekran tv boyutu kötü gibi duruyor önce windows 10 stabil yap sonra innivasyon ürünlerine bak
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BatuhanXxX 3 yıl
15 inçlik ekrana 60 cm uzaktan bakmak?
O zaman bu microsoft un videolarının hepsi fake
Adam arabaya sanki 1-2 metre geriden bakıyor yada izlediği maça dikkat edin en az 55 inç boyutunda tv görüntüsü ayrıca en az 2m
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chtsydn 3 yıl BatuhanXxX
BatuhanXxX
15 inçlik ekrana 60 cm uzaktan bakmak?
O zaman bu microsoft un videolarının hepsi fake
Adam arabaya sanki 1-2 metre geriden bakıyor yada izlediği maça dikkat edin en az 55 inç boyutunda tv görüntüsü ayrıca en az 2m

Görüş açısı diyor kardeşim.

Bunu şöyle düşün; 15" ekran büyüklüğünde bir çerçeve var elinde ve bunu gözünden 60 cm uzaklıkta, gözümün konumuna göre sabit olarak tutuyorsun. İşte bu çerçeveden görebildiğin açıdaki alana hololens holografik görüntü yerleştirebiliyor. Görüntü isterse 10 metre uzakta olsun ister 10 cm fark etmiyor yani, kast edilen görüntünün uzaklığı değil kapsadığı açı.
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