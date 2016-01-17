Microsoft HoloLens hakkında yeni detaylar

Microsoft tarafından ilk duyurusu 2015 Ocak ayında yapılan holografik sanal gerçeklik gözlüğü HoloLens, Tel Aviv'de düzenlenen etkinlik kapsamında Bruce Harris (Microsoft Teknoloji Evangelisti) tarafından detaylandırıldı.

Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve hologram teknolojilerini tek bir potada eriten ve kağıt üzerinde kendisine hayran bırakan Microsoft HoloLens, barındırdığı birçok sensör ve Holografik İşlemci Birimi adı verilen bir yongayla çalışma gösteriyor, gerçek dünyaya interaktif sanal objeler yerleştirebiliyor ve hepsinden önemlisi bu objeler ile etkileşime girilebiliyor.

Yüksek çözünürlüklü olarak çalışma gösteren ve görüntü yayında ses deneyimi de yüksek olan HoloLens, Bruce Harris'in verdiği son bilgilere göreyse Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip olacak ve bu desteğe sahip bütün teknolojik cihazlarla iletişim sağlayabilecek. Tamamen kablosuz olarak çalışacağı ve kablo seçeneği sunulmayacağı belirtilen başlık, hafif kullanımda 5.5 saat, ağır kullanımda (Tüm kablosuz sistemler açık) ise 2.5 saat batarya süresi ortaya koyabilecek.

Disney, NASA, Autodesk, ve Sketchfab gibi firmalar ile ortaklığa gidilen HoloLens, Harris'in söylemlerine göre bütün evrensel Windows 10 uygulamalarını çalıştırabilecek ve bu açıdan uygulama / yazılım sorunları yaşamayacak. Batarya ve fiyat limitleri nedeniyle sunduğu görüş açısının şimdilik (Bu konu geliştirmeye açık) 15-inçlik bir ekrana 60cm uzaktan bakılıyormuş gibi olduğu söylenen başlık, internet üzerinden diğer HoloLens sahipleriyle de bağlantı kurabilecek ve böylece paylaşımlı deneyim süreci devreye girebilecek.

2016'nın ilk çeyreğinde geliştiricilere gönderileceği ve geliştirici fiyatının tam 3,000$ olacağı söylenen Microsoft HoloLens'in son kullanıcı fiyatı ise halen bilinmiyor.

http://www.engadget.com/2016/01/16/microsoft-hololens-details/