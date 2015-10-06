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Microsoft HoloLens'in "geliştirici" versiyonu 3,000$'dan satılacak

3 yıl
3,9b
1
17
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft HoloLens'in
 
Microsoft, Windows 10 temelli arttırılmış gerçeklik başlığı HoloLens'in geliştirici fiyatını açıkladı.
Firma tarafından dakikalar önce söylendiği kadarıyla HoloLens, 2016'nın ilk çeyreğinde geliştiricilere gönderilecek ve fiyatı 3,000$ olacak. Cihaz bildiğiniz üzere sanal ile gerçek dünyayı bir araya getiriyor ve sanal gerçeklik başlıklarına oranla çok daha etkileyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Oyun'dan bilime birçok farklı alan için kullanılabilecek HoloLens, geliştirici versiyonu ile çok daha zengin içeriklere sahip olacak. Ürünün son kullanıcı fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.theverge.com/2015/10/6/9442849/microsoft-hololens-october-2015 Yorum Yaz
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DarkHellKnightX 3 yıl en beğenilen
swat882
Microsoft neden başarısız oluyor anlamak hiç zor değil, Bi Oculust un fiyata bak bir Samsung un bide bunun

Dediğin cihazlar artırılmış gerçeklik sunmuyor. HoloLens çok daha farklı kullanım senaryolarını kapsayacak şekilde üretilmiş bir cihaz.
swat882Microsoft neden başarısız oluyor anlamak hiç zor değil, Bi Oculust un fiyata bak bir Samsung un bide bununDediğin c...
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JUSTMAX 3 yıl swat882
Bu cihaz bence oculus ile falan kıyaslanmaz. 3000 bence de çok pahalı ama gidip oculus fiyatından falan çıkmasını bekleyemeyiz.
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hayrikoc61 3 yıl
7000 lira Hmm.
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arel.gr 3 yıl
oh be, kadirirdem salçasız bi haber.
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arel.gr 3 yıl arel.gr
arel.gr

oh be, kadirirdem salçasız bi haber.


heheheehe, yeni uyanmis, eksilemis

bakalim biseyler yazmadan dayanabilcekmi, 1 puan 1 puandir, rutbe bu bagislanmaz. ......
alakali alakasiz yaz, yaz, yaz, burda profesor olunmasada belkı mareşal olunur.
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V4LKyR 3 yıl
Fiyat bence de normal. Sonuçta geliştirici bununla ürettiği ürünlerle 30000$ kazanacaksa, gayet iyi.
Adam oynamak için almayacak ki bunu, doğru değil mi?
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alemburda34 3 yıl
Xbox One desteği gelir kesin.
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MALTHAEL 3 yıl
Fiyatı iyiymiş .
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GoldPunch 3 yıl
Fiyat normal.
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blackzeros 3 yıl
bu cihaz oyun cihazi değil , microsoft geride kalan xbox'a gaz verebilmek icin bastan sanki oyunlar icin tasarlanmis gibi yapti daha sonra tamamen palavradan ibaret oldugu anlasildi ,daha çok profesyonel kullanıma yatkın olacaktır ha 3000 dolarda baya kazik bir fiyat bunu edecek bir cihazda değil ,artırılmış gerçeklik adı hoş geliyorde ekstrem birşey değil akıllı gözlüklerin çoğunda var zaten esas iş yazılımda bitiyor onun için geliştirici kitleri sunulacak yazılım geliştirsinler diye bakacak microsoft.bir ekran kamera ve gözlük oldu mu hololens oluyor microsoft yine milleti yedi.demolarda hep mukemmel gosterirler ama ar cihazlarının en buyuk sıkıntısı her ortamda calisamamasidir buda oyle olacaktir.
vr cihazları ile karıştırmayın vr cihazlarna rakip olamaz bu.
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DarkHellKnightX 3 yıl en beğenilen
swat882
Microsoft neden başarısız oluyor anlamak hiç zor değil, Bi Oculust un fiyata bak bir Samsung un bide bunun

Dediğin cihazlar artırılmış gerçeklik sunmuyor. HoloLens çok daha farklı kullanım senaryolarını kapsayacak şekilde üretilmiş bir cihaz.
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atof 3 yıl
prof geliştiriciler için sorun değil ama amatörler için gerçekten çok çok yüksek bir fiyat
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There goes your life 3 yıl
Microsoft ve yine kimsenin elinde göremeyeceğimiz cihazları. Bu firmanın kullanıcı gamındaki ürünlerine hobi gözüyle baktığını düşünüyorum.
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swat882 3 yıl
Microsoft neden başarısız oluyor anlamak hiç zor değil, Bi Oculust un fiyata bak bir Samsung un bide bunun
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chtsydn 3 yıl There goes your life
Sanki sokakta millet oculus ile dolaşıyor da buna laf atıyorsun
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