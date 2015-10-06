Microsoft HoloLens'in "geliştirici" versiyonu 3,000$'dan satılacak

Microsoft, Windows 10 temelli arttırılmış gerçeklik başlığı HoloLens'in geliştirici fiyatını açıkladı.

Firma tarafından dakikalar önce söylendiği kadarıyla HoloLens, 2016'nın ilk çeyreğinde geliştiricilere gönderilecek ve fiyatı 3,000$ olacak. Cihaz bildiğiniz üzere sanal ile gerçek dünyayı bir araya getiriyor ve sanal gerçeklik başlıklarına oranla çok daha etkileyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.





Oyun'dan bilime birçok farklı alan için kullanılabilecek HoloLens, geliştirici versiyonu ile çok daha zengin içeriklere sahip olacak. Ürünün son kullanıcı fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.theverge.com/2015/10/6/9442849/microsoft-hololens-october-2015