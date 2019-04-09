Microsoft Launcher son güncellemeyle ana ekrana köklü değişiklikler getirdi

Android dünyasının en sevilen özelliklerinden biri olan özel ana ekran başlatıcılar, farklı firmalardan farklı kullanım konseptlerinde sunuluyor. Microsoft’un kendi ekosistemi içerisinde sunduğu Microsoft Launcher, yeni güncellemesiyle çok sayıda değişikliği getirdi.

Versiyon 5.3 ile gelen tamamen yeniden tasarlanmış Saat/Hava Durumu ana ekran aracı, kullanıcıların farklı konumların verilerine ulaşabilmelerini sağlıyor. Detaylı görünüm sayfası da kullanımı geliştirmek adına yenilendi.