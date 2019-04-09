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Microsoft Launcher son güncellemeyle ana ekrana köklü değişiklikler getirdi

Microsoft Launcher yeni güncellemesiyle birlikte ana ekrana köklü değişiklikler getirdi. En çok ilgi çekeni ise haberler kısmına eklenen teknoloji ilgi alanı oldu.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Android dünyasının en sevilen özelliklerinden biri olan özel ana ekran başlatıcılar, farklı firmalardan farklı kullanım konseptlerinde sunuluyor. Microsoft’un kendi ekosistemi içerisinde sunduğu Microsoft Launcher, yeni güncellemesiyle çok sayıda değişikliği getirdi.
Versiyon 5.3 ile gelen tamamen yeniden tasarlanmış Saat/Hava Durumu ana ekran aracı, kullanıcıların farklı konumların verilerine ulaşabilmelerini sağlıyor. Detaylı görünüm sayfası da kullanımı geliştirmek adına yenilendi.
Haberler sekmesinde artık yer alan “Teknoloji” ilgi alanı, bizleri şüphesiz sevindirdi. Görevler kartına eklenen “Günüm” ve “Bayraklı E-postalar” başlıkları, Microsoft To Do kullanıcılarını destekliyor.
Microsoft Launcher 5.3 Google Play Store üzerinde yayında.

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esmerbuyucu 1 ay en beğenilen
Bunlarla uğraşıcağına Surface Phone falan yapsalar...
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grupima 1 ay
Valla çok severek kullanıyordum ama Yandex Launcher diye bir şey keşfettim. Kurdum. Çok daha hoşuma gitti. Microsoft örnek alsın bence biraz.
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kadir_150 1 ay
Ben aylardır kullanıyorum. Gm 4 one var. İlk baştaki haber bölümünü kapattım. Kasma donma yok. İconları da Microsoft ikonları yaptım. Mis
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EzioAditore 1 ay
Nova launcher duruken bunu kullanmaya hiç gerek yok. Bunu da denedim ama nova her türlü daha iyi.
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MHEC 1 ay
Telefonu çok hantallaştırıyor.
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SEO-Uzmanı 1 ay
zaman kaybı
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soneday 1 ay
tam bi sistem ve ram canavarı, lg g4 telefonmdada silememiştim. önermem
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esmerbuyucu 1 ay en beğenilen
Bunlarla uğraşıcağına Surface Phone falan yapsalar...
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