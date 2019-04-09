Snapchat baştan yazılmış Android uygulamasını kullanıcılara sundu

Snap sonunda Android için Snapchat uygulamasını baştan yazmayı tamamlayabildi. 2018 yılının başlarından bu yana devam eden süreç, Snapchat’in iOS versiyonundaki performansı ile Android versiyonu arasındaki farkı ortadan kaldıracak.

Android Authority’nin bir röportajda Snapchat’in geliştirici ekibiyle yaptığı kısa sohbette uygulama üzerinde çalışmaların bir süredir devam ettiği belirtiliyor. İlk olarak hataları düzelte düzelte ilerleyip bir sonuca varacağını düşünen Snap ekibi, zamanla fark etti ki bu iş olmayacak. Bu farkındalık artışının ardından uygulamayı baştan yazmaya başlayan firma, istediği sonuca ancak bu şekilde ulaşabildiğini belirtiyor.

Bundan sonra büyük yeniden yazma tamamlandığı için Snapchat’in gelecek güncellemeleri çok daha kolay ve hızlı olacaktır. Snap Ürün Departmanı Başkan Yardımcısı Jacob Andreou’nun söylediğine göre “Bu yeni uygulamayla eğer yeni özellikleri iOS versiyonundan önce Android’e gönderirsek bu durum beni hiç şaşırtmaz.”



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Arayüz ve kullanım şeklinde hemen hemen hiçbir farklılık olmayan yeni uygulama, eskisine kıyasla daha hızlı, daha az takılmalı ve daha az hatalı hâle geldi.Yeni uygulama Android ekosisteminin devasa boyutu ve inanılmaz fazla olan cihaz çeşitliliği faktörlerine dikkat edilerek tasarlandı. Cihazdan cihaza hemen hemen hep değişen kamera ve işlemciler, Snapchat için büyük bir engeldi.