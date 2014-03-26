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Microsoft, MS-DOS ve Word for Windows kaynak kodlarını paylaştı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, MS-DOS ve Word for Windows kaynak kodlarını paylaştı

Microsoft'un bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan iki yazılım MS-DOS ve Word for Windows uzun süredir Bilgisayar Tarihi Müzesi'nde sergilenmekteydi. Müze yetkilileri ve Microsoft arasındaki görüşmeler soucunda bu yazılımların kaynak kodlarının yayınlanması kararı alındı.

Kaynak kodlarının yayınlanmasındaki asıl amaç, geleceğin teknoloji uzmanlarının kişisel bilgisayar tarihinin kökenlerini daha iyi anlayabilmesini sağlamak. Müze bu amaca oldukça önem veriyor ve geçen yılın sonlarında Photoshop'un 1989 versiyonunun kaynak kodlarını da yayınlamıştı.

MS-DOS aslında Seattle Computer Products firmasının geliştirdiği bir işletim sistemiydi. IBM'in ilk kişisel bilgisayarını piyasaya sürmesinden kısa süre önce Bill Gates tarafından 50 000 dolar karşılığında satın alındı ve IBM'e pazarlandı. 

Word for Windows 1.1a ise 1989 yılında yayınlandı ve kelime işlemci piyasasının yarısını 4 yıl sonra eline geçirmeyi başardı. 



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SEO-Uzmanı 5 yıl
kaynak kodu yeni tekel piyasası modeli ; çünkü bir program geliştirilirken izlenilen yöntemi gösterince bu yolu biz tuttuk arkadaşım sen başka bir yoldan gel ! dahası programlama dilinden ziyade asıl önemlisi çekirdek algoritması yani bununla yapılmak istenilen 2+2=4 ü biz yaptık sen 2x2=4 yapta gel demek misali bir noktada ticari olabilecek tüm yazılımların yolunu kesmek için dir ! şu an linux un ilk versiyonu ile ms-dos un ilk versiyonu yan yana getirilse temel işlemci mimarisinden ötürü asm kodu %70 benzerlik gösterecektir, dahası programlama dili farklı bile olsa en az %50 temel algoritması benzeşir olacaktır çünkü her 2 sistem bir birinden farklı olsalar dahi temel uygulama platformu ve data komut argümanları mecburen birinine çok yakındır ! dahası bu yakında open windows adıyla tabi ki ücretsiz olmayan yeni bir işletim sistemi fikrine yeşil ışık yakıldığının dolaylı bir habercisi ! :)
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