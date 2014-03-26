Microsoft, MS-DOS ve Word for Windows kaynak kodlarını paylaştı





Microsoft'un bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan iki yazılım MS-DOS ve Word for Windows uzun süredir Bilgisayar Tarihi Müzesi'nde sergilenmekteydi. Müze yetkilileri ve Microsoft arasındaki görüşmeler soucunda bu yazılımların kaynak kodlarının yayınlanması kararı alındı.





Kaynak kodlarının yayınlanmasındaki asıl amaç, geleceğin teknoloji uzmanlarının kişisel bilgisayar tarihinin kökenlerini daha iyi anlayabilmesini sağlamak. Müze bu amaca oldukça önem veriyor ve geçen yılın sonlarında Photoshop'un 1989 versiyonunun kaynak kodlarını da yayınlamıştı.





MS-DOS aslında Seattle Computer Products firmasının geliştirdiği bir işletim sistemiydi. IBM'in ilk kişisel bilgisayarını piyasaya sürmesinden kısa süre önce Bill Gates tarafından 50 000 dolar karşılığında satın alındı ve IBM'e pazarlandı.





Word for Windows 1.1a ise 1989 yılında yayınlandı ve kelime işlemci piyasasının yarısını 4 yıl sonra eline geçirmeyi başardı.







