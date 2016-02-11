Microsoft, Mobil departmanda işten çıkartmalara devam ediyor

Microsoft mobil sektörde uzun bir süredir mücadele veriyor ancak hala istediği verimi alabilmiş değil. Şirket geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Windows 10 ile yeni bir sayfa açsa üzücü kayıplar yaşamıştı.
Microsoft'un küçülme başlangıcı aslında biraz daha geriye dayanıyor. 2015'in Temmuz ayında 7800 çalışanla yollarını ayıran şirket bu dönemde ufak bir yeniden yapılanmaya girmişti. Sonrasında Windows 10'un gelişi ve Lumia 950 - 950 XL gibi amiral gemisi modeller ise beklenen etkiyi yaratamadı.
Windows 10 hamlesinin ardından şirketin son çeyrek satışları bir önceki yıla %60 gibi önemli bir seviyede gerilemişti. Bu gidişatın ardından ise ikinci işten çıkarma operasyonu gündeme gelmiş gibi görünüyor. İşten çıkarmanın büyüklüğü henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde şirketin bu hamlesi kesinleşince daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız.
http://www.gsmarena.com/microsoft_cutting_more_jobs_from_its_struggling_mobile_division-news-16565.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ya ben nokiayı aldım buradan yürürüz diye de şimdi wpyi düzeltemiyoruz mühendisler yapamıyoruz olmuyor beceremiyoz diyolar. Ben de napayım hepsini atıyom işten. Çalışmak isteyen varsa lise mezunu olsun yeter özelden sivinizi atın
neyse konumuza gelirsek telefonları aşırı pahalı , cimri bakkal gibi rami düşük koymuşlar ve içinden kulaklık bile çıkmıyor.
Adamlar batmadı ki sadece telefon bölümünü sattı. Bu yıl geri dönecek zaten.
Bazen oyle ovenleri goruyorumki sanarsin ios isletim sistemini microsoft yapmis.
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