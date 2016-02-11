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Microsoft, Mobil departmanda işten çıkartmalara devam ediyor

Yazılım devi Microsoft mobil sektörden istediğini alamamış gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl mobil departmandan 7800 çalışanı işten çıkaran şirket bu yıl da küçülmeye gidecek.
3 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft, Mobil departmanda işten çıkartmalara devam ediyor
 
Microsoft mobil sektörde uzun bir süredir mücadele veriyor ancak hala istediği verimi alabilmiş değil. Şirket geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Windows 10 ile yeni bir sayfa açsa üzücü kayıplar yaşamıştı. 
Microsoft'un küçülme başlangıcı aslında biraz daha geriye dayanıyor. 2015'in Temmuz ayında 7800 çalışanla yollarını ayıran şirket bu dönemde ufak bir yeniden yapılanmaya girmişti. Sonrasında Windows 10'un gelişi ve Lumia 950 - 950 XL gibi amiral gemisi modeller ise beklenen etkiyi yaratamadı.

Windows 10 hamlesinin ardından şirketin son çeyrek satışları bir önceki yıla %60 gibi önemli bir seviyede gerilemişti. Bu gidişatın ardından ise ikinci işten çıkarma operasyonu gündeme gelmiş gibi görünüyor. İşten çıkarmanın büyüklüğü henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde şirketin bu hamlesi kesinleşince daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız.

http://www.gsmarena.com/microsoft_cutting_more_jobs_from_its_struggling_mobile_division-news-16565.php Yorum Yaz
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JUSTMAX 3 yıl en beğenilen
Microsoft, Finlandiya’daki Mobil Cihazlar Pazarlama Bölümünü Küçültmeyi Planlıyor. Olay bu. yeni iş alımları vs. Surface departmanına oluyor artık.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Bence mobil bölümünü tamamen lağvedin ve bu pazarndan çekilin. WP sahipleride "böyle aşkın ızdırabı" modundan kurtulur hem.
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lapatid 3 yıl
Microsoft sen git yılların Nokia'sını içerden köstebeklerinle yavaş yavaş çökert,kendi beş para etmez,rezil,kullanışsız işletim sistemini kullandır.Sebep ne peki ? Değerini azaltıp ucuza almak,aldın da ne oldu ? Hala daha zarar etmeye devam eden bir firma vaziyetinde.
Microsoft sen git yılların Nokia'sını içerden köstebeklerinle yavaş yavaş çökert,kendi beş para etmez,rezil,kullanışsız işletim sistemini kullandır.Sebep ne pek...
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Microsoft Specialist 3 yıl
Meraba ben satya nadella.

Ya ben nokiayı aldım buradan yürürüz diye de şimdi wpyi düzeltemiyoruz mühendisler yapamıyoruz olmuyor beceremiyoz diyolar. Ben de napayım hepsini atıyom işten. Çalışmak isteyen varsa lise mezunu olsun yeter özelden sivinizi atın



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Master_Evil 3 yıl
yazık oldu nokia'ya keşke zamanında android ile yola devam etselerdi
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ulas.kndl 3 yıl
Herkes mobile yatırım yaparken mic. yine çıkarıyor ki
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Yossi Kohen 3 yıl
Windows phone 10 çok iyi bir işletim sistemi.arayuzu çok hoşuma gitti.nokia 625 te arayüz akıyor resmen. 8.1 i donuyordu sürekli. Siz bugün bunu 512 mb rami olan android telefonda yapamazsınız.
neyse konumuza gelirsek telefonları aşırı pahalı , cimri bakkal gibi rami düşük koymuşlar ve içinden kulaklık bile çıkmıyor.
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Guest-5E274E432 3 yıl
batuhanb85
Çok komik ya burda nokia babalarının malıymış gibi üzülenler var
yakında yeniden türer nokia, siz merak etmeyin.

Adamlar batmadı ki sadece telefon bölümünü sattı. Bu yıl geri dönecek zaten.
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kadirirdem 3 yıl
mobil kısım android'e taşınsın bence daha çok satar...
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batuhanb85 3 yıl
Çok komik ya burda nokia babalarının malıymış gibi üzülenler var
yakında yeniden türer nokia, siz merak etmeyin.
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alemburda34 3 yıl
Bizim forumda microsoft mobil savunan arkadaslar var bence onlarla anlassin belki yazilimdan anlamazlar ama eminim cok iyi pazarlama ve reklam yaparlar.
Bazen oyle ovenleri goruyorumki sanarsin ios isletim sistemini microsoft yapmis.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Zaten mobil bölümde kaç çalışan var merak ediyorum. Ne tam sürüm geldi, ne hatalar kapandı adam gibi, ne reklam var, vs. vs. Yatan adamları bir zahmet çıkarsın yani çaycıyı koysa masa başına o daha fazla iş yapacak. Mobilin Windows'unu yapacaktı ya neden bu kadar isteksizler anlamadım, insanlar kaç kere şans verdi hadi olacak hadi olacak diye halen daha ellerine yüzlerine bulaştırmaya devam ediyorlar, Nokia bile arada kaynadı daha ne diyelim.
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AMERICAN 3 yıl
Microsoftdan nefret edenlerden akplilerden daha fazla nefret ediyorum,sizlere diyecek kotu sız henüz lugat a girmedi!
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Guest-5E274E432 3 yıl
Bence çıkarılan işçileri nokia geri alsın
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