Microsoft, Mobil departmanda işten çıkartmalara devam ediyor

Microsoft mobil sektörde uzun bir süredir mücadele veriyor ancak hala istediği verimi alabilmiş değil. Şirket geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Windows 10 ile yeni bir sayfa açsa üzücü kayıplar yaşamıştı.

Windows 10 hamlesinin ardından şirketin son çeyrek satışları bir önceki yıla %60 gibi önemli bir seviyede gerilemişti. Bu gidişatın ardından ise ikinci işten çıkarma operasyonu gündeme gelmiş gibi görünüyor. İşten çıkarmanın büyüklüğü henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde şirketin bu hamlesi kesinleşince daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Microsoft'un küçülme başlangıcı aslında biraz daha geriye dayanıyor. 2015'in Temmuz ayında 7800 çalışanla yollarını ayıran şirket bu dönemde ufak bir yeniden yapılanmaya girmişti. Sonrasında Windows 10'un gelişi ve Lumia 950 - 950 XL gibi amiral gemisi modeller ise beklenen etkiyi yaratamadı.