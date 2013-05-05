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Microsoft, Mohoro adında uzak masaüstü hizmeti hazırlıyor olabilir

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Mohoro adında uzak masaüstü hizmeti hazırlıyor olabilir

Azure adlı hizmetiyle uzun süredir bulut bilişim sektöründe faaliyet gösteren Microsoft'un, bu altyapıyı temel alacak bir uzak masaüstü hizmeti hazırlığında olduğu iddia edildi.

Şirket stratejisini cihaz ve servis eksenli yenilemeye devam eden Microsoft'un bu anlamda Azure tabanlı bir uzak Windows masaüstü hizmeti başlatacağı güvenilir kaynaklardan rapor ediliyor.

Mohoro adı verilen masaüstü sanallaştırma hizmeti şu an alfa sürümlerinde ve gelecek yılın ikinci yarısında kullandığın kadar öde sistemi ile kullanıma sunulacak. Mohoro isminin Hint Okyanusu civarında bir ada şehrinden geldiği için muhtemelen geliştirilmesinde Hintli mühendislerin rol aldığı tahmin ediliyor. 

Mohoro Microsoft'un Sunucu ve Araçlar bölümünün elinde geliştiriliyor ve Windows'un Uzak Masaüstü yazılımının bulut altyapısı versiyonu olacak. 

Mohoro ile aptal terminaller isteyen veya yeni bilgisayarlarda klasik yazılımları çalıştırmak isteyen şirketler hedefleniyor. Mohoro, birkaç tıklama ile gerekli uygulamaları şirket bilgisayarlarına kurduktan sonra Intune servisi ile tüm bilgisayarlara gönderiyor ve uzak masaüstü kullanımı şirket içinde aktif hale geliyor.

Hâli hazırda Microsoft, Azure üzerinde bu tür yapılanmalara izn vermiyor. Ancak süreç ile birlikte kullanım koşullarında da değişiklik olacağı belirtiliyor.

http://www.zdnet.com/microsoft-readies-mohoro-windows-desktop-as-a-service-7000014769/ Yorum Yaz
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teet 6 yıl
Aptal terminaller?
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Kumandan 6 yıl teet
teet

Aptal terminaller?

http://bit.ly/11QsLhD
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balcis 6 yıl
hohoro mohoro, isme bak.
-abi mohoro'yu açsana bağlanıp çözeyim problemini
-ohoro mu?
-yok mohoro mohoro.
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