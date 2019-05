Microsoft Not Defteri'ne, 33 yılın ardından yeni özellikler geldi

Microsoft Not Defteri, 1985'te Windows 1.0'ın piyasaya sürülmesi ile her zaman işletim sisteminin çekirdek araçlarından biri olmuştur. Basit yapısıyla hemen hemen tüm Windows kullanıcılarının vazgeçemediği bu araca 33 yılda neredeyse hiç bir yeni özellik eklenmemişti. Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un yaptığı bir güncelleme ile Not Defteri 33 yılın ardından yeni özelliklerle donatıldı.

Not Defteri'ne hangi yeni özellikler geldi?

Microsoft bu yılın başlarında Mac, Linux ve Windows'ta oluşturulan metin dosyalarının eşit şekilde desteklenebilmesi için farklı satır sonu stillerini destekleyecek güncellemeleri yayınlamıştı. Windows 10 sürüm 17713 de ise Not Defteri'nin modernleşmesini sağlayacak birkaç yeni güncelleme geldi. Bul ve değiştir özelliğini kullandığınızda artık kelimeyi eşleştirebilecek ve aradığınız sözcükleri vurgulanmış olarak görebileceksiniz.

Not Defteri'ni daha kullanıcı dostu yapan bir başka yenilik ise Ctrl + Artı, Ctrl + Eksi ve Ctrl + Mouse'un kaydırma tekerleğini kullanarak dokümana yaklaşabilmeniz. Ctrl + 0 kısayolu ile de standart görünüme geri dönebiliyorsunuz. Diğer yenilik olarak ise durum çubuğu artık Not Defteri'nin alt kısmında varsayılan olarak görülebiliyor. Kullanıcılar isterlerse bu özelliği devre dışı bırakabiliyorlar. Ayrıca durum çubuğundan satır ve sütun numalaralarını takip etmeniz de mümkün hale getirilmiş.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/07/11/announcing-windows-10-insider-preview-build-17713/

Büyük dosyaların daha rahat açılması için Not Defteri ile artık tuş kombinasyonunu kullanarak işlemi yapabiliyorsunuz. Ayrıca dosyaları kaydettikten sonra yapmış olduğunuz