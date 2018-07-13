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Microsoft Not Defteri'ne, 33 yılın ardından yeni özellikler geldi

Yazılım devi Microsoft'un en çok kullanılan temel araçlarından biri olan Not Defteri, 33 yılın ardından en büyük güncellemesini aldı. İşte Not Defteri'nin yeni özellikleri.
10 ay
5,7b
1
11
İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft Not Defteri, 1985'te Windows 1.0'ın piyasaya sürülmesi ile her zaman işletim sisteminin çekirdek araçlarından biri olmuştur. Basit yapısıyla hemen hemen tüm Windows kullanıcılarının vazgeçemediği bu araca 33 yılda neredeyse hiç bir yeni özellik eklenmemişti. Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un yaptığı bir güncelleme ile Not Defteri 33 yılın ardından yeni özelliklerle donatıldı.

Not Defteri'ne hangi yeni özellikler geldi?

Microsoft bu yılın başlarında Mac, Linux ve Windows'ta oluşturulan metin dosyalarının eşit şekilde desteklenebilmesi için farklı satır sonu stillerini destekleyecek güncellemeleri yayınlamıştı. Windows 10 sürüm 17713 de ise Not Defteri'nin modernleşmesini sağlayacak birkaç yeni güncelleme geldi. Bul ve değiştir özelliğini kullandığınızda artık kelimeyi eşleştirebilecek ve aradığınız sözcükleri vurgulanmış olarak görebileceksiniz.
Not Defteri'ni daha kullanıcı dostu yapan bir başka yenilik ise Ctrl + Artı, Ctrl + Eksi ve Ctrl + Mouse'un kaydırma tekerleğini kullanarak dokümana yaklaşabilmeniz. Ctrl + 0 kısayolu ile de standart görünüme geri dönebiliyorsunuz. Diğer yenilik olarak ise durum çubuğu artık Not Defteri'nin alt kısmında varsayılan olarak görülebiliyor. Kullanıcılar isterlerse bu özelliği devre dışı bırakabiliyorlar. Ayrıca durum çubuğundan satır ve sütun numalaralarını takip etmeniz de mümkün hale getirilmiş.
Büyük dosyaların daha rahat açılması için performans iyileştirmeleri alan Not Defteri ile artık Ctrl + Backspace tuş kombinasyonunu kullanarak kelime silme işlemi yapabiliyorsunuz. Ayrıca dosyaları kaydettikten sonra yapmış olduğunuz ayarların da korunduğunu belirtmeden geçmeyelim.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/07/11/announcing-windows-10-insider-preview-build-17713/ Yorum Yaz
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MDV 10 ay en beğenilen
notepad++ varken gerek yok
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bkaakco 10 ay
3. parti programları bilmeyen ya da kullanmak istemeyen bir sürü kullanıcı vardır. Bu yüzden şu gereksiz, bu gereksiz diyerek bir yere varılamaz.
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intel7mix 10 ay
Kimse edge tarayıcıyı kullanmıyor çoğu kişide not defterini, değiştirmeye çokta gereği yoktu
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bkaakco 10 ay
3. parti programları bilmeyen ya da kullanmak istemeyen bir sürü kullanıcı vardır. Bu yüzden şu gereksiz, bu gereksiz diyerek bir yere varılamaz.
Yanıtla +6
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StarSOzi 10 ay
15 sene önce tahtını notepad++ a kaptırdı zaten. Güncellemeye gerek yoktu
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interwap 10 ay
EmEditor ücretsiz sürümde çok daha fazlasını sunuyor.
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kreat 10 ay
Notepad2'yi örnek alsınlar biraz
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apulunas 10 ay
yeni özellikler notepad'i notepad olmaktan çıkarmasın da, bu haliyle ihtiyaçlarımızı karşılıyor zaten.
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xxxx1 10 ay
İşyerinde nasıl bir rahatlık varsa artık,30 yıl sonra uygulama akla gelmiş.
Microsoft neyin peşindesin sen...
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St Batuhan 10 ay
Tamam güzel, sadeliği bozmasınlar da biz özel durumlarda notepad++ kullanırız ama acil ve standart durumlar için notepad bazı gelişmelere sahip olsun bir zahmet.
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mobilecom 10 ay
vay be :) teknolojiye bak.
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Tugrul_512bit 10 ay
3 MB dosya açınca pencere genişletme-daraltma çok kasıyordu umarım düzelmiştir.
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