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    Anlık Bildirim

    Windows’taki Not Defteri artık yapay zeka ile özetler sunacak

    Microsoft, Windows’taki Not Defteri’ni yeni özelliklerle güncellemeye devam ediyor. Bu bağlamda hazırlanan yeni özellik, Not Defteri’ne yapay zeka ile desteklenmiş özetler yeteneğini kazandırıyor.
    Windows’taki Not Defteri artık yapay zeka ile özetler sunacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 için geliştirdiği yapay zeka destekli özelliklere bir yenisini daha ekliyor. Şirket, Not Defteri’ne yapay zeka tabanlı özetleme özelliği getirerek metin düzenleme deneyimini daha akıllı hale getirmeyi hedefliyor. Windows 11’in yapay zeka entegrasyonu döneminde Not Defteri, ChatGPT ve yeniden yazma gibi başka AI özellikleri de aldı.

    Not Defteri akıllanmaya devam ediyor

    Windows Insider programının Canary ve Dev kanallarında test edilmeye başlanan bu yeni özellikle, kullanıcılar belirli bir metni seçerek sağ tıklayıp Özetle (Summarize) seçeneğini kullanabilecek. Alternatif olarak Ctrl + M kısayoluyla veya Copilot menüsünden bu işlemi gerçekleştirmek mümkün olacak.

    Özetleme işlemi tamamlandığında, yapay zeka kullanıcıya metnin kısa bir özetini sunacak. Ayrıca, özetin uzunluğunu isteğe göre ayarlamak da mümkün olacak. Ancak, bu özelliği kullanabilmek için Microsoft hesabıyla oturum açmak gerekiyor. Kullanıcılar, eğer isterlerse Not Defteri’nin yapay zeka destekli özelliklerini uygulama ayarlarından tamamen devre dışı bırakabilecek.

    Not Defteri’ne eklenen yenilikler yalnızca yapay zeka özetleme ile sınırlı değil. Microsoft, yakın zamanda kapatılan dosyaların görüntülenmesini sağlayacak bir özellik üzerinde de çalışıyor. Böylece kullanıcılar, son kapattıkları dosyalara hızla erişim sağlayabilecek.

    Öte yandan, Ekran Alıntısı Aracı da yeni bir özellikle güncelleniyor. "Çiz & Beklet" (Draw & Hold) adı verilen bu özellikle kullanıcılar, çizgi, ok, dikdörtgen veya oval şekiller çizerken imleci biraz daha uzun süre basılı tuttuklarında çizgiler otomatik olarak düzelecek. Kullanıcılar, çizimi tamamladıktan sonra şekli yeniden boyutlandırabilecek, taşıyabilecek veya düzenleyebilecek.

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