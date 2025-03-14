Windows’taki Not Defteri artık yapay zeka ile özetler sunacak

Not Defteri akıllanmaya devam ediyor
Windows Insider programının Canary ve Dev kanallarında test edilmeye başlanan bu yeni özellikle, kullanıcılar belirli bir metni seçerek sağ tıklayıp Özetle (Summarize) seçeneğini kullanabilecek. Alternatif olarak Ctrl + M kısayoluyla veya Copilot menüsünden bu işlemi gerçekleştirmek mümkün olacak.
Özetleme işlemi tamamlandığında, yapay zeka kullanıcıya metnin kısa bir özetini sunacak. Ayrıca, özetin uzunluğunu isteğe göre ayarlamak da mümkün olacak. Ancak, bu özelliği kullanabilmek için Microsoft hesabıyla oturum açmak gerekiyor. Kullanıcılar, eğer isterlerse Not Defteri’nin yapay zeka destekli özelliklerini uygulama ayarlarından tamamen devre dışı bırakabilecek.
Not Defteri’ne eklenen yenilikler yalnızca yapay zeka özetleme ile sınırlı değil. Microsoft, yakın zamanda kapatılan dosyaların görüntülenmesini sağlayacak bir özellik üzerinde de çalışıyor. Böylece kullanıcılar, son kapattıkları dosyalara hızla erişim sağlayabilecek.
Öte yandan, Ekran Alıntısı Aracı da yeni bir özellikle güncelleniyor. "Çiz & Beklet" (Draw & Hold) adı verilen bu özellikle kullanıcılar, çizgi, ok, dikdörtgen veya oval şekiller çizerken imleci biraz daha uzun süre basılı tuttuklarında çizgiler otomatik olarak düzelecek. Kullanıcılar, çizimi tamamladıktan sonra şekli yeniden boyutlandırabilecek, taşıyabilecek veya düzenleyebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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