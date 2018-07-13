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Spectre yamaları yüzünden Chrome tarayıcısı artık daha fazla RAM tüketiyor

Google, Spectre açığını düzeltmek için uyguladığı yamaların Chrome tarayıcısının RAM kullanımını arttırdığını açıkladı. Popüler tarayıcının bellek kullanımında yüzde 10 ila 13'lük bir artış var.
10 ay
2,2b
1
18
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın Chrome'daki Spectre işlemci açıklarını yamaması popüler tarayıcının eskisinden daha fazla RAM kullanmasıyla sonuçlandı. Arama devi yayınladığı blog yazısında, kullanıcıları Spectre yan kanal saldırılarına karşı koruyan bir özelliğin, RAM kullanımının artmasına neden olduğunu doğruladı.
Bahsi geçen özellik kısıtlanması gereken bellek kısımlarına erişim sağlamak için modern işlemcilerin performansını artırmak üzere tasarlanmış bir optimizasyon tekniği olan spekülatif yürütmeyi kullanan saldırılara karşı koruma sağlıyor.
Ayrıca Bkz. "Firefox Focus'ta artık tarayıcı sekmelerinizi Face ID ile kilitleyebileceksiniz"
Google’ın yeni "Site İzolasyonu" özelliği, en son Chrome 67 sürümü için ayrıntılı olarak açıklandı. Bu özellik varsayılan olarak etkin şekilde geldiği için Chrome kullanıcıları, tarayıcının en son sürümünü indirdiklerinde RAM kullanımının arttığını fark edeceklerdir.

RAM kullanımı 10 ila 13 arasında arttı

Google’ın yazılım mühendislerinden Charlie Reis yaptığı açıklamada "Çok sayıda işlemden dolayı gerçek iş yükü üzerinde yüzde 10 ila 13 arasında bir toplam bellek yükü artışı var" dedi. Reis ayrıca Site İzolasyonu'nun daha fazla işleme süreci oluşturduğu için performanstan ödün verilmesine neden olduğunu da sözlerine ekledi.
Şirket, söz konusu güncellemeden sonra Chrome OS, Windows ve Mac'te Chrome'un RAM kullanımının artacağını ancak bunu en aza indirgemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Arama devi “Ekibimiz Chrome'u hem hızlı hem de güvenli tutmak için bu etkiyi optimize etmek adına yoğun şekilde çalışıyor” dedi.

https://www.thurrott.com/mobile/chrome-os/162980/spectre-mitigation-increases-chrome-memory-usage-google-says Yorum Yaz
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SuperChargerTR 10 ay en beğenilen
Reis ayrıca Site İzolasyonu'nun daha fazla işleme süreci oluşturduğu için performanstan ödün verilmesine neden olduğunu da sözlerine ekledi.

ve sonrada
Eyyy RAM sen kimsin ya.
diyerek RAM'e gönderme yaptı.
Reis ayrıca Site İzolasyonu'nun daha fazla işleme süreci oluşturduğu için performanstan ödün verilmesine neden olduğunu da sözlerine ekledi.ve sonr...
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ergunx 10 ay
Arap yağı Chrome rami

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MaRQuE 10 ay
Ram Kullanımı;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İşlemci Kullanımı;
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sniper23 10 ay
Firefox Quantum çıktığından beri onu kullanıyorum. RAM kullanım oranını azaltmayı başardılar.
Chrome şu RAM işini bir türlü beceremedi. Tarayıcı hala en çok RAM isteyen oyunlardan bile daha fazla RAM yiyor (32 GB RAM var 14 GB Chrome için feda olsun)
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Vega 10 ay
Son 2 aydır filan Chrome ile yaşadığım bir sorun var.Tarayıcıyı bir kaç saat açık tutarsam işlemci kullanımı % 30'a çıkıyor ve tarayıcı donuyor.Ya kapatıp tekrar açarak yada çerezleri temizleyerek düzeltebiliyorum.
Ama dediğim gibi bir kaç saat sonra yine % 30 işlemci tüketip yine donuyor.
Daha önce hiç böyle bir sorun yoktu.
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dr20mouse 10 ay
Bilgisayarım da komple bir yavaşlama var overclock da işe yaramadı.
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gizanagi 10 ay
Diğer tarayıcıların da Chrome'den aşağı kalır yanı yok ram kullanımı konusunda. Hepsini deneyip, kullandığı rami izlemeyenler boş yorumlar yazmasınlar hiç.
Bu arada fazla ram tüketmesi günümüzde olumsuz bir etki oluşturmaz. Cihazlar genelde 8gb ram kullanıyor ve hatta 16gb standart olmaya başlıyor. Benim 2010 model eski dizüstümde bile 6gb ram var. Ram kullanımının yüksek olması çok da önemli bir konu değil.
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WmGMD 10 ay
Opera daha işlevsel geliyor bayadır kullanıyorum chrome kurulu bile değil .
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firtinax 10 ay WmGMD
Opera da maalesef chromium tabanlı.
Ekstra işlevleri var kabul ediyorum v hatta kullanıyorum.
Konu ram yeme olunca ikisi de aynı.
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Erwin-Rommel 10 ay
RAM konusunda zaten hep sıkıntılı oldu Chrome
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Şehmistan 10 ay
Chrome hiç az ram tüketmedi ki şimdi çok tüketsin.
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MaRQuE 10 ay
Reis diyorsa doğrudur.
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Mertcan-39 10 ay
chrome a ram feda olsun bea
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