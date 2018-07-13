Spectre yamaları yüzünden Chrome tarayıcısı artık daha fazla RAM tüketiyor

Google'ın Chrome'daki Spectre işlemci açıklarını yamaması popüler tarayıcının eskisinden daha fazla RAM kullanmasıyla sonuçlandı. Arama devi yayınladığı blog yazısında, kullanıcıları Spectre yan kanal saldırılarına karşı koruyan bir özelliğin, RAM kullanımının artmasına neden olduğunu doğruladı.

Bahsi geçen özellik kısıtlanması gereken bellek kısımlarına erişim sağlamak için modern işlemcilerin performansını artırmak üzere tasarlanmış bir optimizasyon tekniği olan spekülatif yürütmeyi kullanan saldırılara karşı koruma sağlıyor.

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Google’ın yeni "Site İzolasyonu" özelliği, en son Chrome 67 sürümü için ayrıntılı olarak açıklandı. Bu özellik varsayılan olarak etkin şekilde geldiği için Chrome kullanıcıları, tarayıcının en son sürümünü indirdiklerinde RAM kullanımının arttığını fark edeceklerdir.

RAM kullanımı 10 ila 13 arasında arttı

Google’ın yazılım mühendislerinden Charlie Reis yaptığı açıklamada "Çok sayıda işlemden dolayı gerçek iş yükü üzerinde yüzde 10 ila 13 arasında bir toplam bellek yükü artışı var" dedi. Reis ayrıca Site İzolasyonu'nun daha fazla işleme süreci oluşturduğu için performanstan ödün verilmesine neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Şirket, söz konusu güncellemeden sonra Chrome OS, Windows ve Mac'te Chrome'un RAM kullanımının artacağını ancak bunu en aza indirgemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Arama devi “Ekibimiz Chrome'u hem hızlı hem de güvenli tutmak için bu etkiyi optimize etmek adına yoğun şekilde çalışıyor” dedi.

https://www.thurrott.com/mobile/chrome-os/162980/spectre-mitigation-increases-chrome-memory-usage-google-says