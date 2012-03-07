Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Office 15 ile ilgili görseller internette paylaşıldı

7 yıl
4,2b
1
16
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un Windows 8 işletim sisteminin tüketici önizleme sürümünü yayınlamasının ardından bu kez gözler Office yazılımının son sürümüne çevrildi. Firmanın tüm hizmetlerine yaydığı Metro arayüz geleneğini alacak olan son yazılım Office 15 ile ilgili yeni görseller internette paylaşıldı.

The Verge sitesi tarafından bazı ortaklara gönderilmiş teknik önizleme sürümünden elde edilen görsellerde yazılımın büründüğü Metro tasarımı ve hem tablet hem PC için kolay ve basit bir kullanım sunan arayüz görülebiliyor. Site Office 15 ile ilgili bazı önemli bilgileri de elde etmiş. 

Buna göre; Word yazılımında zoom için çift tıklama, daha akıcı kaydırma, video entegre etme imkanı ve bir tarayıcı vasıtasıyla dökümanları çevrimiçi olarak paylaşabilme yenilikleri olduğu belirtiliyor.

Excel ise bazı şekillendirme kontrolleri ve tablo animasyonları gibi geliştirmelere uğradı. PowerPoint ise yeniden şekillendirme ile uğraşmadan Excel tablolarını direk olarak içe aktarabilme imkanına kavuşuyor.

Outlook yazılımına gömülü bir hava durumu tahmin uygulaması, hizalı cevaplar ve çoklu email hesabı desteği gibi yenilikler eklenmiş. OneNote yazılımı da gelişmiş tablet desteği elde etmiş görünüyor. 

Office 15 yazılımının tüketici önzileme sürümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında bir bilgi yok ancak Windows 8 işletim sisteminin çıkış tarihine yakın bir dönemde olacağı tahmin ediliyor.
Microsoft Office 15 ile ilgili görseller internette paylaşıldı
Tam Boyutta Gör

Microsoft Office 15 ile ilgili görseller internette paylaşıldı
Tam Boyutta Gör



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
Sade ve şahane.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maltezhe 7 yıl
Bu görüntüler fikir verme amaçlı, böyle olacağının kesinliği yok.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
biz daha yeni office 2010 a geçtik adamlar yenisini çıkarmış bizim burda office 2007 eğitimi veriyorlar office 15e 2020 de felan geçeriz herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sfgsfgsfg 7 yıl
okul pc lerinde halaaaaaaa office 2000/2003 var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
İyi, sağlam ve işe yarar yenilik olmuş şahane olacağı kesin 15'in..:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
usb2.0 7 yıl
her yanımızdan ofisler,pencereler fışkırıyor..hadouuuuuuken
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ankaland 7 yıl
office 2007 ye devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaterialScience 7 yıl
Talette resimler gorukemiyor yaklasmiyorda acaba link olarak resimlerde verilebilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Placebo Effect 7 yıl
Teması biraz soluk göz yorabilir. Karşıt renkleri kullanmayı denediler mi acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanreall 7 yıl Placebo Effect
Placebo Effect

Teması biraz soluk göz yorabilir. Karşıt renkleri kullanmayı denediler mi acaba?

Tam sürüm piyasaya sürüldüğünde son haline ulaşmış olacak. Bu görüntüler fikir verme amaçlı, böyle olacağının kesinliği yok. Temalarda oynama yapabilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanreall 7 yıl
Çok sade, çok beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
| OMG! | 7 yıl
ilk bakışımda google docs sandım,o sadelikte yani,tasarımı aşırmışlar demiyorum.
ayrıntılara da bakmadım zaten,sade ve anlaşılır-kolay olması gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4245 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Yazılım, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Yeni iPad'in Türkçe altyazılı tanıtım videosu 7 yıl In Win Mana 136 kasa video inceleme 7 yıl Ön inceleme: Panasonic Eluga 7 yıl Ön inceleme: Panasonic Eluga Power Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim