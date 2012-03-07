Microsoft Office 15 ile ilgili görseller internette paylaşıldı

Microsoft'un Windows 8 işletim sisteminin tüketici önizleme sürümünü yayınlamasının ardından bu kez gözler Office yazılımının son sürümüne çevrildi. Firmanın tüm hizmetlerine yaydığı Metro arayüz geleneğini alacak olan son yazılım Office 15 ile ilgili yeni görseller internette paylaşıldı.





The Verge sitesi tarafından bazı ortaklara gönderilmiş teknik önizleme sürümünden elde edilen görsellerde yazılımın büründüğü Metro tasarımı ve hem tablet hem PC için kolay ve basit bir kullanım sunan arayüz görülebiliyor. Site Office 15 ile ilgili bazı önemli bilgileri de elde etmiş.





Buna göre; Word yazılımında zoom için çift tıklama, daha akıcı kaydırma, video entegre etme imkanı ve bir tarayıcı vasıtasıyla dökümanları çevrimiçi olarak paylaşabilme yenilikleri olduğu belirtiliyor.





Excel ise bazı şekillendirme kontrolleri ve tablo animasyonları gibi geliştirmelere uğradı. PowerPoint ise yeniden şekillendirme ile uğraşmadan Excel tablolarını direk olarak içe aktarabilme imkanına kavuşuyor.





Outlook yazılımına gömülü bir hava durumu tahmin uygulaması, hizalı cevaplar ve çoklu email hesabı desteği gibi yenilikler eklenmiş. OneNote yazılımı da gelişmiş tablet desteği elde etmiş görünüyor.





Office 15 yazılımının tüketici önzileme sürümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında bir bilgi yok ancak Windows 8 işletim sisteminin çıkış tarihine yakın bir dönemde olacağı tahmin ediliyor.







