Windows 11 kurmak için çevrimiçi hesap zorunluluğu kalkıyor

Windows 11 kurulumunda değişiklik
Microsoft kullanıcıların yapılandırmayı tam olarak bitirmeden cihazı kullanmaya başlamasının verimliliği ve hizmet kalitesini düşürdüğünü düşündüğü için hesap girişini zorunlu tutmuştu. Geçtiğimiz Ekim ayında da bu adımı atlamakta kullanılan yöntemleri de engellemişti.
Sık sık sosyal medyada dile getirilen konu hakkında Microsoft’un geliştirici topluluğundan sorumlu Başkan Yardımcısı Scott Hanselman önemli bir açıklama yaptı. Bir kullanıcıya cevap veren Hanselman, çevrimiçi hesap zorunluluğunu kendisinin de sevmediğini ve üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Microsoft'un son dönemde kullanıcı geri bildirimlerine daha fazla kulak verdiği biliniyor. Özellikle kullanıcıyı yapay zekâya boğan yeni politikada geri adım attı ve önceliği kullanıcıya değer veren özellikleri geliştirmeye verdi. Henüz zorunlu hesap girişinin nasıl ve ne şekilde kaldırılacağına dair bir netlik bulunmuyor.
