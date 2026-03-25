    Windows 11 kurmak için çevrimiçi hesap zorunluluğu kalkıyor

    Microsoft son dönemde kullanıcılardan gelen eleştirileri dinleyerek Windows 11 kurulumu esnasında zorunlu hale getirilen çevrimiçi hesap girişi ile ilgili değişiklik yapmayı planlıyor. 

    Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir en çok eleştirdiği noktalardan biri, işletim sistemini kurarken çevrimiçi Microsoft hesabına giriş yapma zorunluluğu olmuştu. Bu adımı atlama imkânı verilmediği için kullanıcı bir noktada takılıp kalıyordu.

    Windows 11 kurulumunda değişiklik

    Microsoft kullanıcıların yapılandırmayı tam olarak bitirmeden cihazı kullanmaya başlamasının verimliliği ve hizmet kalitesini düşürdüğünü düşündüğü için hesap girişini zorunlu tutmuştu. Geçtiğimiz Ekim ayında da bu adımı atlamakta kullanılan yöntemleri de engellemişti. 

    Sık sık sosyal medyada dile getirilen konu hakkında Microsoft’un geliştirici topluluğundan sorumlu Başkan Yardımcısı Scott Hanselman önemli bir açıklama yaptı. Bir kullanıcıya cevap veren Hanselman, çevrimiçi hesap zorunluluğunu kendisinin de sevmediğini ve üzerinde çalıştıklarını belirtti.

    Microsoft’un son dönemde kullanıcı geri bildirimlerine daha fazla kulak verdiği biliniyor. Özellikle kullanıcıyı yapay zekâya boğan yeni politikada geri adım attı ve önceliği kullanıcıya değer veren özellikleri geliştirmeye verdi. Henüz zorunlu hesap girişinin nasıl ve ne şekilde kaldırılacağına dair bir netlik bulunmuyor.

