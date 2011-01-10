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Microsoft: Office 2010 tüm zamanların en çok satan Office paketi oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de, Windows 8'in ARM tabanlı versiyonunu da gösteren Microsoft, Office 2010'un en hızlı satan Office paketi olduğunu belirtti. Redmond merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre her saniye yeni bir Office 2010 lisansı satılırken, çıkışından bu yana geçen 6 aylık süre zarfında 30 milyondan fazla kişinin Office Web uygulamalarını kullandığına dikkat çekildi.

Office 2010 aynı zamanda Amerikan perakende mağazalarında, dolar hacmi açısından 8. kez arka arkaya en çok satan yazılım olmayı da başardı. Office'in bulu tabanlı yeni bir versiyonu üzerinde çalışan Microsoft, Haziran ayına doğru bu servisi kullanıma sunarak, Google Docs'a rakip olmayı ve daha fazla özellik ile son kullanıcıların yanında kurumsal müşterilerin de ilgisini çekmeyi hedefliyor.


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astralll 8 yıl
2010 daha performanslı...
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Batuist 8 yıl
bence oldukça başarılı bir sürüm oldu 2010.. ama 2007 sahiplerinin geçmesi için pek fazla bir neden göremiyorum...
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Peerless 8 yıl
2007 kullanırken gerek yok 2010'a.Kaldı ki hala 2003 kullanan yerler bile mevcutken..
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
Bu Yazılıma Para Verecegıme OpenOfficeOrg Yada Muadili olan LibreOffice yi kullanırım daha iyi hem bu programpın yaptıgı butun herşeyi yapabılıyorlar 2 side bedava
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xAli05 8 yıl
bencede özgürce kulanılabilinecek bu yazılımlar, işlevleri güzel ücretsiz olması düşünüyorumda az daha kampanyalı bir firmadan taksitle 360 Tl alacakdım gereksiz masrafa girecekdim... şu an pardus 2011 64 bit üzerinde Libre office kullanıyorum. hem türkçe hemde windows dada çalışıyor.

MEMO1
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Bu Yazılıma Para Verecegıme OpenOfficeOrg Yada Muadili olan LibreOffice yi kullanırım daha iyi hem bu programpın yaptıgı butun herşeyi yapabılıyorlar 2 side bedava

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