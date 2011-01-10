Microsoft: Office 2010 tüm zamanların en çok satan Office paketi oldu

Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de, Windows 8'in ARM tabanlı versiyonunu da gösteren Microsoft, Office 2010'un en hızlı satan Office paketi olduğunu belirtti. Redmond merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre her saniye yeni bir Office 2010 lisansı satılırken, çıkışından bu yana geçen 6 aylık süre zarfında 30 milyondan fazla kişinin Office Web uygulamalarını kullandığına dikkat çekildi.

Office 2010 aynı zamanda Amerikan perakende mağazalarında, dolar hacmi açısından 8. kez arka arkaya en çok satan yazılım olmayı da başardı. Office'in bulu tabanlı yeni bir versiyonu üzerinde çalışan Microsoft, Haziran ayına doğru bu servisi kullanıma sunarak, Google Docs'a rakip olmayı ve daha fazla özellik ile son kullanıcıların yanında kurumsal müşterilerin de ilgisini çekmeyi hedefliyor.