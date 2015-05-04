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Microsoft Office 2016'nın önizleme sürümü bütün Windows kullanıcıları için kullanıma sunuldu

4 yıl
7,3b
1
22
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Office 2016'nın önizleme sürümü bütün Windows kullanıcıları için kullanıma sunuldu
Yazılım devi Microsoft, en çok kullanılan çözümlerinden Office 2016'nın daha önce sadece geliştiriciler ve IT profesyonellerine açık olan önizleme sürümünü bütün Windows (7, 8, 10 bilgisayarlar ve tabletler) kullanıcıları için kullanıma açtı.
Tam sürümü önümüzdeki yaz aylarında yayınlanacak olan Mac ve Windows uyumlu Office 2016 paketi, bünyesinde Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve Outlook gibi popüler yazılımlarını barındırıyor ve şimdilik Office 365 üyeliği olmadan da kullanılabiliyor. Genel olarak birçok arayüz ve tasarım geliştirmesi alan paket, birçok faydalı yeni aracı da bünyesinde barındırıyor. 
Microsoft Office 2016'nın ücretsiz olarak sunulan Windows önizleme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. Office 2016'nın sistemde Office 2013 yüklü ise çalışmadığını belirtmekte fayda var. 

http://www.techspot.com/news/60557-microsoft-office-2016-preview-now-available-all-windows.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 3 yıl
Ofis 2016, 22 Eylül 2015 tarihinde çıkacak.
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denizbülent 3 yıl
Full 2016 office icin pm atin arkadaslar
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catlion 4 yıl
merhaba office 2016 yükledikten sonra Outlook 2013 çalışmadı kaldırdım 2016yı şuan çalışıyor outlook 2013. Outlook kullanan şirket hesabınız varsa deneme sürümünü yüklemeyin
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TiSKE 4 yıl
Aynısını bende de yaptı
Office Onarım aracı ile eski haline döndüm
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RaptorFX 4 yıl
Windows XP + Ofis 2003 kadar hızlı ikili yok sanırım gündelik kullanımda.
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DraGonS 4 yıl
Vallaha libre office kullanıyorum. Dün geceden beri tez yazıyorum. Bazı küçük farklılıkları kavramak zor oluyor ama kavradıktan sonra alışıyorsun.
Mic. Office tekeli memleket için hiç iyi değil açıkçası.
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Vandalizm 4 yıl
Windows 10 + Office 2010

(Her şey 10 olsun abi banane)
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Windows 7 + ofis 2010
Gerisi yalan


Yada libre ofis kurun kullanın , boşa ms ye para kaptırmayın.
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Batuist 4 yıl
ya arkadaş iso dosyasını koysana şuraya.. şu küçük yükleme dosyalarından nefret ediyorum. nereye indiriyorsun yükleyip indirdiğini ne yapıyorsun. hiç sevmem bir programın benim bilmediğim bir şeyi yapmasını bilgisayarımda. nereye yüklediğimi bilicem ben seçicem onu oraya ben koyucam sonra istediğim şekliyle ben lurucam. tüm kontrol bende olmalı.. aynı şeyi google'da çok yapıyor. küçük bir kurulum dosyası koyuyor sonra nereye ne indi, ne yüklendi Allah bilir. gerçi yüklü olanları çalışan programları vs. her ne kadar her zaman takip etsemde böyle arka planda iş yapmalarından nefret ediyorum. nereye indiriyor bu şimdi.. mesela ben hayatta "C" birşey download etmem. ama bu salak program indirdi şimdi. sinir oldum ya.. zaten sevmiyorum 2013te berbat bir arayüzü vardı 2010dan beridir onu kullanırım.. neyse Alahtan internet hızlıda hemen yükleniyor ilk işim kurulum dosyalarını bulup silmek olucak aptal yazılım.
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catlion 4 yıl
bende 2013 yüklü olduğu halde yükledim sorun çıkamdı windows 10 10074 x64
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Bay H 4 yıl
TiSKE
2010 yüklü ise calısır mı? TR dil desteği mevcut mu?

Office 2016 Preview is available in Turkish
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TiSKE 4 yıl
2010 yüklü ise calısır mı?
TR dil desteği mevcut mu?
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qazrfv 4 yıl TiSKE
TiSKE
2010 yüklü ise calısır mı?
TR dil desteği mevcut mu?

Deminden yükledim dil bilgisi, yazım kuralları olarak Türkçe mevcut(yüklü gelmiyor ayrı paket olarak internetten indirdin) ama arayüzü İngilizce. Türkçe paketini bulamadım bulan varsa yardımcı olursa sevinirim.
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