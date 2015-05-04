Microsoft Office 2016'nın önizleme sürümü bütün Windows kullanıcıları için kullanıma sunuldu

Yazılım devi Microsoft, en çok kullanılan çözümlerinden Office 2016'nın daha önce sadece geliştiriciler ve IT profesyonellerine açık olan önizleme sürümünü bütün Windows (7, 8, 10 bilgisayarlar ve tabletler) kullanıcıları için kullanıma açtı.

Tam sürümü önümüzdeki yaz aylarında yayınlanacak olan Mac ve Windows uyumlu Office 2016 paketi, bünyesinde Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve Outlook gibi popüler yazılımlarını barındırıyor ve şimdilik Office 365 üyeliği olmadan da kullanılabiliyor. Genel olarak birçok arayüz ve tasarım geliştirmesi alan paket, birçok faydalı yeni aracı da bünyesinde barındırıyor.

Microsoft Office 2016'nın ücretsiz olarak sunulan Windows önizleme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. Office 2016'nın sistemde Office 2013 yüklü ise çalışmadığını belirtmekte fayda var.

http://www.techspot.com/news/60557-microsoft-office-2016-preview-now-available-all-windows.html