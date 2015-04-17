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Microsoft, Office 365 Video'yu kullanıma sundu

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, Office 365 Video'yu kullanıma sundu
 
Yazılım ve hazırladığı başarılı ürünleriyle donanım sektörünün de öne çıkan firmalarından olmayı başaran Microsoft, Office 365 Video adını verdiği yeni servisini kullanıma sundu.
Daha çok kurumsal pazar hedef alınarak hazırlanan Office 365 Video, Office 365 kullanıcılarının kendi video ağlarını oluşturmasına imkan tanıyor. Kullanıcılar hesap girişi üzerinden kendi organizasyonları ya da kurumsal işleri için videolar yükleyebiliyor ve bu videolar sadece şirket içi görünebilir şekilde ayarlanabiliyor. Videoları HTML 5 tabanlı bir oynatıcıyla gözler önüne seren servis, bu sayede hemen her cihazdan hızlı erişim sunuyor ve belirtildiği kadarıyla seçilen kanallara aynı anda birden fazla video yüklemesi yapabiliyor.
Farklı sunumlar ve eğitim videoları için de kullanılabilen Office 365 Video hakkında Microsoft tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://support.office.com/en-us/article/Meet-Office-365-Video-ca1cc1a9-a615-46e1-b6a3-40dbd99939a6 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BARIŞ55 4 yıl
Adamlar sektörde liderler abi kim ne derse desin.

Durumum el verse bir surface pro alırdım ama.

Sırf tasarımı yeter almak için.
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