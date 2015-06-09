Microsoft, Office 365'e Skype entegrasyonu getirdi

Yazılım devi Microsoft'un genel olarak Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access ile Publisher'ın son sürümlerine erişim imkanı verdiği ve bulut depolama servisi OneDrive'dan 1TB gibi oldukça yüksek depolama alanı sağladığı web tabanlı Office 365 servisi, birçok yenilikler beraber İş için Skype entegrasyonu kazandı.

Bu yeni destek sayesinde artık Office 365 içerisinden hızlı bir şekilde Skype temelli iş görüşmeleri başlatılabilecek ve böylece ciddi bir zaman kazancı sağlanarak verimlilik arttırılacak. Aynı zamanda yeni bir bildirim paneline kavuşan ve buradan farklı bilgiler hakkında gerçek zamanlı güncellemeler gösteren servis, yeni yardım paneliyle yardımcı içeriklere hızlı erişim sunuyor ve son olarak bütün Office 365 uygulamalarının ayarlarına mevcut uygulamadan çıkmadan erişim imkanı tanıyor.

Office 365'in bahsi geçen özellikleri kısa zaman içerisinde alacağı belirtiliyor. Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/microsoft/2015/06/09/office-365-integrates-skype-for-business-chat-and-calls-on-the-web/