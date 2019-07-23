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Microsoft, OpenAI için 1 milyar dolarlık yatırım yaptı

Yazılım devi Microsoft, yapay zeka araştırma şirketi olan OpenAI için 1 milyar dolarlık yatırım yaptığı açıkladı. İki şirket yapay zeka ve diğer teknolojiler üzerine birlikte çalışma yürütecekler.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft yeni yaptığı açıklama ile birlikte OpenAI için 1 milyar dolarlık yatırım yaptığınu duyurud. İki şirket, Microsoft'un Azure bulut bilişim altyapısı üzerinde, yapay zeka ve diğer teknolojiler konusunda birlikte çalışacaklar.

Yapay zeka araştırmalarına katkı sağlayacak

OpenAI ilk olarak 2015 yılında Peter Thiel, Sam Altman ve Reid Hoffman tarafından Silikon Vadisi yatırımcılarından fon sağlamak amacı ile kâr amacı gütmeyen bir yapay zeka araştırma şirketi olarak kuruldu. Yapay zekanın etkisi ve güvenliği üzerinde çalışmalar yapan ve bu teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen OpenAI bundan böyle Microsoft tarafından da desteklenecek.
OpenAI, Microsoft'un yaptığı bu 1 milyar dolarlık yatırımın "yapay genel zeka" çalışmalarında kullanılacağını belirtiyor. Bu terim bir bilgisayarın, herhangi bir konuya insanlardan daha fazla hakim olabileceği anlamına gelen ve yapay zekanın kilit parçalarından biri. Şirket yöneticileri Microsoft'un yaptığı bu yatırımdan son derece heyecanlı olduklarını ve yapay zekanın gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade ediyorlar.

https://www.reuters.com/article/us-microsoft-openai/microsoft-to-invest-1-billion-in-openai-idUSKCN1UH1H9 Yorum Yaz
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