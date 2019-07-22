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Google Pixel 4'ün yeni görselleri cihazın detaylarını ortaya koyuyor

Google'ın merakla beklenen Google Pixel 4 serisi ile ilgili sızıntılar durmak bilmiyor. Akıllı telefonların yeni ortaya çıkan görselleri, cihazlarla ilgili yeni detayları su yüzüne çıkardı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Google'ın Pixel 4 serisini 4 Ekim tarihinde tanıtması bekleniyor ve şirket cihazların nasıl bir tasarıma sahip olduğunu geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir görselle kullanıcılara sunmuştu. IGeeksBlog tarafından yayınlanan en son görsel sızıntıları ise Google Pixel 4 serisi ile ilgili yeni detayları öğrenmemizi sağlıyor.
Boyut ve ekran bakımından, Pixel 4 yaklaşık 5,6 inç ve 147,0 x 68,9 x 8,2 mm ebatlarında olacak (arka kamera çıkıntısı ile birlikte 9,3 mm).
Pixel 4'ün çerçevelerinin, amiral gemisi telefonlarla karşılaştırdığımızda kalın olduğunu söylemek mümkün. Telefonun ön yüzünde iki adet lens ve dikey olarak konumlandırılmış sensörler göze çarpıyor.
Görsellerde 3.5mm kulaklık girişi ve parmak okuyucunun olmadığını görüyoruz. Bu da ön tarafta dikey olarak konumlandırılmış olan sensörlerin yüz tanıma özelliği için kullanılacağını düşündürüyor. Kulaklık girişinin yer alması gereken bölümde ise cihaza dokunmadan, el hareketleriyle kontrol etmeyi sağlayan Soli Radar bileşeninin yer alacağı söyleniyor.
Cihazın arka kamera yerleşimi ise iki lens, bir ToF sensörü ve bir de LED flaş barındırıyor. Pixel 4'ün ön yüzünde ise kamera için iki lens olduğunu da belirtelim.
ToF sensörü nesneyi tanımlayan ve kamera ile arasındaki mesafeyi ölçmeyi sağlıyor. Ayrıca fotoğraf çekilirken ana nesnenin dışındaki öğeleri gerçek zamanlı bulanıklaştırma için de kullanılıyor. Ayrıca USB-C portunun yanında bir hoparlör olabileceği de sızan bilgiler arasında.

https://www.igeeksblog.com/google-pixel-4-leaks-renders-135639/ Yorum Yaz
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oguzhan diric 9 dk.
Bence pixel 4 de parmak izi olmayacak onun yerine yüz tanima olacak. Ordaki sensor yüz tanima bence.
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smart1978 12 dk.
On tarafindaki sag ust kosede ultrasonik sensor olabilir. Bazilari ToF de diyor ... Ultrasonik ile gelirse arayuz etkilesim deneyiminde devrim olacaktir.
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Fenomenon 19 dk.
hem önü hem arkası iğrenç görünüyor.
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eas722 46 dk.
2019 iPhoneları da bu arka tasarımla çıkınca n'olacak bakalım.
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