Google Pixel 4'ün yeni görselleri cihazın detaylarını ortaya koyuyor

Teknoloji devi Google'ın Pixel 4 serisini 4 Ekim tarihinde tanıtması bekleniyor ve şirket cihazların nasıl bir tasarıma sahip olduğunu geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir görselle kullanıcılara sunmuştu. IGeeksBlog tarafından yayınlanan en son görsel sızıntıları ise Google Pixel 4 serisi ile ilgili yeni detayları öğrenmemizi sağlıyor.

Boyut ve ekran bakımından, Pixel 4 yaklaşık 5,6 inç ve 147,0 x 68,9 x 8,2 mm ebatlarında olacak (arka kamera çıkıntısı ile birlikte 9,3 mm).

Pixel 4'ün çerçevelerinin, amiral gemisi telefonlarla karşılaştırdığımızda kalın olduğunu söylemek mümkün. Telefonun ön yüzünde iki adet lens ve dikey olarak konumlandırılmış sensörler göze çarpıyor.

Görsellerde 3.5mm kulaklık girişi ve parmak okuyucunun olmadığını görüyoruz. Bu da ön tarafta dikey olarak konumlandırılmış olan sensörlerin yüz tanıma özelliği için kullanılacağını düşündürüyor. Kulaklık girişinin yer alması gereken bölümde ise cihaza dokunmadan, el hareketleriyle kontrol etmeyi sağlayan Soli Radar bileşeninin yer alacağı söyleniyor.

Cihazın arka kamera yerleşimi ise iki lens, bir ToF sensörü ve bir de LED flaş barındırıyor. Pixel 4'ün ön yüzünde ise kamera için iki lens olduğunu da belirtelim.

https://www.igeeksblog.com/google-pixel-4-leaks-renders-135639/

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nesneyi tanımlayan ve kamera ile arasındaki mesafeyi ölçmeyi sağlıyor. Ayrıca fotoğraf çekilirken ana nesnenin dışındaki öğeleri gerçek zamanlı bulanıklaştırma için de kullanılıyor. Ayrıcaportunun yanında bir hoparlör olabileceği de sızan bilgiler arasında.