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    Yapay zeka Microsoft'a 2027 yılına kadar 100 milyar dolar ek gelir getirebilir

    Microsoft, ürün yelpazesine üretken yapay zeka uygulamaları eklemeye yönelik büyük bir çalışma yürütüyor. Analistlere göre bu hamle şirkete 2027 yılına kadar 100 milyar dolar ek gelir sağlayabilir.
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    Yapay zeka Microsoft'a 2027'ye kadar 100 milyar $ kazandırabilir Tam Boyutta Gör

    Ürün yelpazesine üretken yapay zeka uygulamaları entegre etme konusunda ciddi çalışmalar yürüten Microsoft bu çabalarının mükafatını misliyle alacak gibi görünüyor. Evercore ISI analisti Kirk Materne'e göre, yapay zeka çözümleri 2027 yılına kadar şirkete 100 milyar dolara kadar bir ek gelir sağlayabilir.

    Materne, "Hepimiz bugün yapay zekanın fazlasıyla abartıldığı konusunda hemfikir olsak da yapay zekanın etkisinin eninde sonunda tüm sektörlere ve coğrafyalara yayılacağına inanıyoruz. Microsoft önümüzdeki birkaç yıl içinde yapay zekaya yönelik platform değişiminden para kazanmak için benzersiz bir konumda" dedi.

    Yapay zeka Microsoft'a 2027'ye kadar 100 milyar $ kazandırabilir Tam Boyutta Gör

    Microsoft yapay zekadan üç şekilde ek gelir elde edecek

    Analiste göre şirket yapay zekadan üç şekilde ek gelir edebilir. İlk olarak, yapay zeka tabanlı Copilot yazılımının Office, Dynamics ve LinkedIn gibi ürünlere entegre edilmesiyle. Bu entegrasyonlar sayesinde, şirket daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşarak daha fazla müşteri kazanabilir.

    İkinci olarak, şirketin Azure bulut çözümlerine yönelik talebin artması bekleniyor. Ayrıca Bing arama motorunun pazar payının artması da şirketin kasasını dolduracak. Kirk Materne'in temel senaryosu 2027 takvim yılında 50 milyar dolar, iyimser senaryosu ise 100 milyar dolar gibi bir gelir artışı öngörüyor.

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