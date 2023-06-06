Yapay zeka Microsoft'a 2027 yılına kadar 100 milyar dolar ek gelir getirebilir

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Ürün yelpazesine üretken yapay zeka uygulamaları entegre etme konusunda ciddi çalışmalar yürüten Microsoft bu çabalarının mükafatını misliyle alacak gibi görünüyor. Evercore ISI analisti Kirk Materne'e göre, yapay zeka çözümleri 2027 yılına kadar şirkete 100 milyar dolara kadar bir ek gelir sağlayabilir.

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Materne, "Hepimiz bugün yapay zekanın fazlasıyla abartıldığı konusunda hemfikir olsak da yapay zekanın etkisinin eninde sonunda tüm sektörlere ve coğrafyalara yayılacağına inanıyoruz. Microsoft önümüzdeki birkaç yıl içinde yapay zekaya yönelik platform değişiminden para kazanmak için benzersiz bir konumda" dedi.

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Microsoft yapay zekadan üç şekilde ek gelir elde edecek

Analiste göre şirket yapay zekadan üç şekilde ek gelir edebilir. İlk olarak, yapay zeka tabanlı Copilot yazılımının Office, Dynamics ve LinkedIn gibi ürünlere entegre edilmesiyle. Bu entegrasyonlar sayesinde, şirket daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşarak daha fazla müşteri kazanabilir.

İkinci olarak, şirketin Azure bulut çözümlerine yönelik talebin artması bekleniyor. Ayrıca Bing arama motorunun pazar payının artması da şirketin kasasını dolduracak. Kirk Materne'in temel senaryosu 2027 takvim yılında 50 milyar dolar, iyimser senaryosu ise 100 milyar dolar gibi bir gelir artışı öngörüyor.

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Yapay zeka Microsoft'a 2027'ye kadar 100 milyar $ kazandırabilir