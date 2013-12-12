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Microsoft, Outlook servisine Gmail kullanıcıları için geçiş seçeneği ekledi

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, Outlook servisine Gmail kullanıcıları için geçiş seçeneği ekledi
Yazılım dünyasının büyük ismi Microsoft, resmi bloğu üzerinden yaptığı duyuruyla Outlook e-posta servisine geçmek isteyen Gmail kullanıcıları yeni bir araç sunduklarını müjdeledi.

Kısa zaman içerisinde herkesin kullanımına sunulacağı belirtilen bu yeni araç sayesinde Gmail kullanıcıları, bütün e-posta içerikleriyle kolay bir şekilde Microsoft Outlook'a geçiş yapabilecekler. Ayrıca Google kişileri de Outlook bünyesine aktarılacak ve bütün bu işlemler otomatik olarak toplu bir şekilde gerçekleştirilecek.

Microsoft'un Gmail kullanıcılarına yaptığı bu açık teklife buradan ulaşabilirsiniz.


http://blogs.office.com/b/microsoft-outlook/archive/2013/12/11/outlook-com-makes-it-even-easier-to-switch-from-gmail.aspx Yorum Yaz
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wolf silver 5 yıl
Bende Outlook tan gmaile gececektım.. Acaba microsoft benım ıcınde bır sey yapar mı?
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Nokia Specialist 5 yıl
Microsoft Google gibi Windows Phone'a Youtube'u engelleyecek kadar aç gözlü değil, kullanıcılarını düşünüyor. Para göz Google asla Microsoft olamayacak
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turkattack 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Microsoft Google gibi Windows Phone'a Youtube'u engelleyecek kadar aç gözlü değil, kullanıcılarını düşünüyor. Para göz Google asla Microsoft olamayacak

Aklı yeni mi başina gelmiş.
2004/2005 yılından beri gmail kullanıyorum,10 yıldır bir adım atmayıp suan atmasının nedeni KULLANICILARINI DÜŞÜNMESİ olarak açıklanamaz
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DH Misafiri 5 yıl
Android'deki kişileri windows phone'a aktarmak için güzel yöntem. Microsoft çalışıyor :)
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