Microsoft, Outlook servisine Gmail kullanıcıları için geçiş seçeneği ekledi

Yazılım dünyasının büyük ismi Microsoft, resmi bloğu üzerinden yaptığı duyuruyla Outlook e-posta servisine geçmek isteyen Gmail kullanıcıları yeni bir araç sunduklarını müjdeledi.





Kısa zaman içerisinde herkesin kullanımına sunulacağı belirtilen bu yeni araç sayesinde Gmail kullanıcıları, bütün e-posta içerikleriyle kolay bir şekilde Microsoft Outlook'a geçiş yapabilecekler. Ayrıca Google kişileri de Outlook bünyesine aktarılacak ve bütün bu işlemler otomatik olarak toplu bir şekilde gerçekleştirilecek.





Microsoft'un Gmail kullanıcılarına yaptığı bu açık teklife buradan ulaşabilirsiniz.





http://blogs.office.com/b/microsoft-outlook/archive/2013/12/11/outlook-com-makes-it-even-easier-to-switch-from-gmail.aspx